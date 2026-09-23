Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pokistonning Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon kunduzi, gavjum yo‘lda qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi.
- Hodisa guvohlari tomonidan tasvirga olingan videolarda vazirning korteji to‘xtatilib, u kuch bilan noma’lum tomonga olib ketilgani ko‘rinadi.
- Yuqori martabali mulozimning osonlik bilan garovga olinishi mamlakat xavfsizlik tizimidagi jiddiy muammolarni fosh etdi.
Janubiy Osiyoning muhim davlatlaridan biri bo‘lgan Pokistonda butun mamlakat siyosiy doiralarini larzaga solgan favqulodda jinoiy va siyosiy voqea sodir bo‘ldi. Pokistonning Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon noma’lum qurollangan jangari guruh tomonidan ochiqdan-ochiq, kunduz kuni o‘g‘irlab ketildi. Hodisa guvohlari tomonidan tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqlarga sizib chiqqan videolavhalarda qurollangan va qora kiyingan bir guruh shaxslar serqatnov yo‘l o‘rtasida vazirning xizmat korteji va avtomashinasini to‘xtatgani, so‘ngra hech qanday qarshiliksiz yuqori martabali mulozimni kuch ishlatib noma’lum tomonga olib ketgani yaqqol ko‘rinadi.
Hukumat a’zosining shu darajada osonlik bilan garovga olinishi mamlakat xavfsizlik tizimining jiddiy parokandalikka yuz tutganini namoyish etib, Islomobodda xavfsizlik bo‘yicha shoshilinch yig‘ilishlar o‘tkazilishiga sabab bo‘ldi. Ayni daqiqalarda Pokiston politsiyasi, armiya bo‘linmalari va milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan hudud bo‘ylab keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv va tergov-surishtiruv operatsiyalari olib borilmoqda; vazirning qayerda saqlanayotgani va jinoyatchilarning asl talablari aniqlanmoqda.
Xo‘sh, vazirning o‘g‘irlanishi ortida qaysi ekstremistik yoki separatistik kuchlar turibdi, bu voqea hukumatni iste’fo yoqasiga olib keladimi va Pokistonning beqaror mintaqalarida nazorat qo‘ldan chiqdimi?
«Ochiqdan-ochiq hujum, yo‘l to‘silishi va noma’lum manzil»: Jinoyatning 5 ta asosiy nuqtasi
Pokistondagi mudhish voqeadan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Vazir kunduzi o‘g‘irlandi: Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon kunduz kuni, gavjum hududda ochiqdan-ochiq olib qochib ketildi;
Qurollangan to‘daning reyd harakati: Guvohlar tasvirida qora niqob va qurollangan shaxslar vazir avtomobilini qurshab olib, uni majburan olib ketgani qayd etilgan;
Manzil noma’lum qolmoqda: Hujumdan so‘ng jinoyatchilar izsiz g‘oyib bo‘lgan, hozircha ular hech qanday rasmiy siyosiy yoki moliyaviy talab bildirmagan;
Kuch tuzilmalarining shoshilinch amaliyoti: Pokiston maxsus xizmatlari, politsiya va armiya barcha chiqish yo‘llarini bloklab, tezkor qidiruv ishlarini boshladi;
Davlat apparatida xavfsizlik bo‘hroni: Yuqori martabali vazirning davlat muhofazasi ostida o‘g‘irlanishi mamlakat ichki xavfsizlik tizimidagi chuqur muammolarni fosh qildi.
Pokistonda davlat arboblari xavfsizligi: Real holat va tizim muammolari tahlili
Mazkur voqea yuzasidan yuzaga kelgan xavfsizlik bo‘shliqlari parametrlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Standart davlat himoyasi talabi
Fazal Shakur Xon voqeasidagi holat
Jabrlanuvchi shaxs
Hukumat vaziri, davlat arbobi
Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri
Hujum vaqti va sharoiti
Qo‘riqlanadigan xavfsiz harakatlanish
Kunduz kuni, ochiq trassada, odamlar ko‘z o‘ngida
Hujumchilarning taktikasi
Razvedka tomonidan oldindan sezilishi shart
Avtomobilni to‘xtatish, qurshovga olish va kuch bilan olib qochish
Davlat qo‘riqlash xizmati reaksiyasi
Qurolli qarshilik va obyektni himoya qilish
Qarshiliksiz yoki minimal darajada nazorat boy berilgan
Ehtimoliy aybdorlar
Jinoiy yoki terrorchi guruhlar
Ayrimachi, ekstremistik guruhlar yoki siyosiy yollanma to‘dalar
Hozirgi holat va ko‘rilgan chora
Favqulodda holat rejimi
Maxsus xizmatlar va armiya tomonidan keng qamrovli qidiruv
Xavfsizlik va geosiyosiy ekspert xulosasi: Nega bu voqea Pokiston uchun xavfli signal?
Xalqaro xavfsizlik ekspertlari va sharqshunoslarning xulosalari:
«Davlat hokimiyati zaiflashuvi» sindromi: Odatda oddiy fuqarolar yoki mahalliy boylarning o‘g‘irlanishi tez-tez uchrasa-da, amaldagi vazirning ochiqchasiga olib ketilishi — jinoiy va qurolli guruhlarning davlat qonunlaridan zarracha qo‘rqmasligini namoyish etadi; bu markaziy hukumatning obro‘siga berilgan halokatli zarbadir;
Ehtimoliy siyosiy bosim va savdolashuv: Vazirlarning o‘g‘irlanishi odatda katta miqdordagi tovon puli undirishdan ko‘ra, qamoqda saqlanayotgan jangarilarni ozod qilish, muayyan viloyatlarda armiya amaliyotlarini to‘xtatish yoki hukumat siyosatini o‘zgartirish uchun siyosiy garov sifatida ishlatiladi;
Mintaqaviy beqarorlik va radikal kuchlar faollashuvi: Pokistonning chegaradosh va tog‘li provinsiyalarida faoliyat yurituvchi radikal guruhlar markaziy hokimiyatga qarshi kurashda endi shaharlar ichidagi amaldorlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri nishonga olish taktikasiga o‘tganini ko‘rsatmoqda;
Ichki inqiroz va siyosiy parchalanish: Ushbu voqea Pokiston parlamenti va hukumatida jiddiy iste’folar va xavfsizlik idoralari rahbarlarining javobgarlikka tortilishiga olib kelishi muqarrar.
Vazir Fazal Shakur Xonning kunduzi olib qochilishi Pokiston davlatchiligi va xavfsizlik idoralari uchun hayot-mamot sinoviga aylandi.
Sizningcha, amaldagi vazirning hech qanday qarshiliksiz o‘g‘irlab ketilishida xavfsizlik xizmatlarining beparvoligi yoki ichki sotqinlik omili bormi? Bunday shov-shuvli jinoyat ortida qaysi kuchlar turgan bo‘lishi mumkin? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Janubiy Osiyodagi ushbu xavotirli voqeaga bag‘ishlangan tahliliy maqolani barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…