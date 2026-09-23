Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)

·39·Dunyo
Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pokistonning Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon kunduzi, gavjum yo‘lda qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi.
  • Hodisa guvohlari tomonidan tasvirga olingan videolarda vazirning korteji to‘xtatilib, u kuch bilan noma’lum tomonga olib ketilgani ko‘rinadi.
  • Yuqori martabali mulozimning osonlik bilan garovga olinishi mamlakat xavfsizlik tizimidagi jiddiy muammolarni fosh etdi.

Janubiy Osiyoning muhim davlatlaridan biri bo‘lgan Pokistonda butun mamlakat siyosiy doiralarini larzaga solgan favqulodda jinoiy va siyosiy voqea sodir bo‘ldi. Pokistonning Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon noma’lum qurollangan jangari guruh tomonidan ochiqdan-ochiq, kunduz kuni o‘g‘irlab ketildi. Hodisa guvohlari tomonidan tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqlarga sizib chiqqan videolavhalarda qurollangan va qora kiyingan bir guruh shaxslar serqatnov yo‘l o‘rtasida vazirning xizmat korteji va avtomashinasini to‘xtatgani, so‘ngra hech qanday qarshiliksiz yuqori martabali mulozimni kuch ishlatib noma’lum tomonga olib ketgani yaqqol ko‘rinadi.

Hukumat a’zosining shu darajada osonlik bilan garovga olinishi mamlakat xavfsizlik tizimining jiddiy parokandalikka yuz tutganini namoyish etib, Islomobodda xavfsizlik bo‘yicha shoshilinch yig‘ilishlar o‘tkazilishiga sabab bo‘ldi. Ayni daqiqalarda Pokiston politsiyasi, armiya bo‘linmalari va milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan hudud bo‘ylab keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv va tergov-surishtiruv operatsiyalari olib borilmoqda; vazirning qayerda saqlanayotgani va jinoyatchilarning asl talablari aniqlanmoqda.

Xo‘sh, vazirning o‘g‘irlanishi ortida qaysi ekstremistik yoki separatistik kuchlar turibdi, bu voqea hukumatni iste’fo yoqasiga olib keladimi va Pokistonning beqaror mintaqalarida nazorat qo‘ldan chiqdimi?

«Ochiqdan-ochiq hujum, yo‘l to‘silishi va noma’lum manzil»: Jinoyatning 5 ta asosiy nuqtasi

Pokistondagi mudhish voqeadan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Vazir kunduzi o‘g‘irlandi: Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri Fazal Shakur Xon kunduz kuni, gavjum hududda ochiqdan-ochiq olib qochib ketildi;

  • Qurollangan to‘daning reyd harakati: Guvohlar tasvirida qora niqob va qurollangan shaxslar vazir avtomobilini qurshab olib, uni majburan olib ketgani qayd etilgan;

  • Manzil noma’lum qolmoqda: Hujumdan so‘ng jinoyatchilar izsiz g‘oyib bo‘lgan, hozircha ular hech qanday rasmiy siyosiy yoki moliyaviy talab bildirmagan;

  • Kuch tuzilmalarining shoshilinch amaliyoti: Pokiston maxsus xizmatlari, politsiya va armiya barcha chiqish yo‘llarini bloklab, tezkor qidiruv ishlarini boshladi;

  • Davlat apparatida xavfsizlik bo‘hroni: Yuqori martabali vazirning davlat muhofazasi ostida o‘g‘irlanishi mamlakat ichki xavfsizlik tizimidagi chuqur muammolarni fosh qildi.

Pokistonda davlat arboblari xavfsizligi: Real holat va tizim muammolari tahlili

Mazkur voqea yuzasidan yuzaga kelgan xavfsizlik bo‘shliqlari parametrlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Standart davlat himoyasi talabi

Fazal Shakur Xon voqeasidagi holat

Jabrlanuvchi shaxs

Hukumat vaziri, davlat arbobi

Jamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziri

Hujum vaqti va sharoiti

Qo‘riqlanadigan xavfsiz harakatlanish

Kunduz kuni, ochiq trassada, odamlar ko‘z o‘ngida

Hujumchilarning taktikasi

Razvedka tomonidan oldindan sezilishi shart

Avtomobilni to‘xtatish, qurshovga olish va kuch bilan olib qochish

Davlat qo‘riqlash xizmati reaksiyasi

Qurolli qarshilik va obyektni himoya qilish

Qarshiliksiz yoki minimal darajada nazorat boy berilgan

Ehtimoliy aybdorlar

Jinoiy yoki terrorchi guruhlar

Ayrimachi, ekstremistik guruhlar yoki siyosiy yollanma to‘dalar

Hozirgi holat va ko‘rilgan chora

Favqulodda holat rejimi

Maxsus xizmatlar va armiya tomonidan keng qamrovli qidiruv

Xavfsizlik va geosiyosiy ekspert xulosasi: Nega bu voqea Pokiston uchun xavfli signal?

Xalqaro xavfsizlik ekspertlari va sharqshunoslarning xulosalari:

  • «Davlat hokimiyati zaiflashuvi» sindromi: Odatda oddiy fuqarolar yoki mahalliy boylarning o‘g‘irlanishi tez-tez uchrasa-da, amaldagi vazirning ochiqchasiga olib ketilishi — jinoiy va qurolli guruhlarning davlat qonunlaridan zarracha qo‘rqmasligini namoyish etadi; bu markaziy hukumatning obro‘siga berilgan halokatli zarbadir;

  • Ehtimoliy siyosiy bosim va savdolashuv: Vazirlarning o‘g‘irlanishi odatda katta miqdordagi tovon puli undirishdan ko‘ra, qamoqda saqlanayotgan jangarilarni ozod qilish, muayyan viloyatlarda armiya amaliyotlarini to‘xtatish yoki hukumat siyosatini o‘zgartirish uchun siyosiy garov sifatida ishlatiladi;

  • Mintaqaviy beqarorlik va radikal kuchlar faollashuvi: Pokistonning chegaradosh va tog‘li provinsiyalarida faoliyat yurituvchi radikal guruhlar markaziy hokimiyatga qarshi kurashda endi shaharlar ichidagi amaldorlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri nishonga olish taktikasiga o‘tganini ko‘rsatmoqda;

  • Ichki inqiroz va siyosiy parchalanish: Ushbu voqea Pokiston parlamenti va hukumatida jiddiy iste’folar va xavfsizlik idoralari rahbarlarining javobgarlikka tortilishiga olib kelishi muqarrar.

Vazir Fazal Shakur Xonning kunduzi olib qochilishi Pokiston davlatchiligi va xavfsizlik idoralari uchun hayot-mamot sinoviga aylandi.

Sizningcha, amaldagi vazirning hech qanday qarshiliksiz o‘g‘irlab ketilishida xavfsizlik xizmatlarining beparvoligi yoki ichki sotqinlik omili bormi? Bunday shov-shuvli jinoyat ortida qaysi kuchlar turgan bo‘lishi mumkin? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Janubiy Osiyodagi ushbu xavotirli voqeaga bag‘ishlangan tahliliy maqolani barcha bilan baham ko‘ring!

PokistonFazal Shakur XonJamoat ishlari va kommunikatsiyalar vaziriIslomobod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Eron bo'yicha muzokaralar o'tkazdiPokiston Eron bo'yicha muzokaralar o'tkazdi29 mart 00:16436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?11 sentabr 17:22Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...14 iyul 23:06Jinsiy tegajog‘likda ayblangan Karim Xon lavozimidan olindiJinsiy tegajog‘likda ayblangan Karim Xon lavozimidan olindi25 iyul 15:06Italiyadagi muzeydan mashhur rassomlarning asarlari o‘g‘irlab ketildiItaliyadagi muzeydan mashhur rassomlarning asarlari o‘g‘irlab ketildi30 mart 09:46Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindi24 iyun 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota