Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida guruh bosqichi Eronning KXDRga 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadan chiqib ketishi bilan kutilmagan sensatsiyalar bilan yakunlandi.
- O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi yarim final yo‘llanmasi uchun 25 sentyabr kuni soat 10:00 da Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ynaydi.
- Turnir mezboni Yaponiya 9 ochko bilan A guruhida birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Xitoy ham B guruhida peshqadamlikni qo‘lga kiritdi.
Yaponiya yashil maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida guruh bosqichi bahslari kutilmagan dramalar va yirik sensatsiyalar bilan o‘z nihoyasiga yetdi. Ayniqsa, 23 sentyabr kungi 3-tur uchrashuvlari qit’a futbolida haqiqiy zilzila keltirib chiqardi: B guruhida musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Eron terma jamoasi KXDR (Shimoliy Koreya) vakillariga 1:4 hisobida sharmandali tarzda imkoniyatni boy berib, pley-off yo‘llanmasidan quruq qoldi va uyiga qaytadigan bo‘ldi. Xitoy esa BAA bilan 0:0 hisobidagi durang evaziga 5 ochko to‘plab, guruh peshqadami sifatida chorak finalga yo‘l oldi.
Shuningdek, A guruhida turnir mezboni Yaponiya Tailand darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib (3:0), 100 foizlik natija — 9 ochko bilan 1-o‘rinni egalladi; qo‘shni Qirg‘iziston esa Hongkongni 4:0 hisobida yanchib tashlab, Osiyo o‘yinlari bilan chiroyli xayrlashdi. Eng muhimi — chorak finalning barcha juftliklari va o‘yinlar taqvimi to‘liq shakllandi. O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi yarim final chiptasi uchun 25 sentyabr kuni ertalab soat 10:00 da qit’aning yana bir grandi bo‘lmish Saudiya Arabistoniga qarshi murosasiz va hal qiluvchi bahsga kirishadi.
Xo‘sh, Shimoliy Koreyaning bu sensatsion yurishi qayergacha davom etadi, O‘zbekiston Saudiya Arabistoni to‘sig‘idan qanday o‘tadi va medallar sari olib boruvchi to‘rda kimlar favorit hisoblanadi?
«KXDR sensatsiyasi, Eronning fiaskosi va O‘zbekistonning bahsi»: 3-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari guruh bosqichining hal qiluvchi pallasidan eng muhim faktlar:
Eronning kutilmagan mag‘lubiyati: KXDR termasi Eronni 4:1 hisobida tor-mor etib, musobaqa favoritlaridan birini pley-offsiz qoldirdi;
O‘zbekistonning raqibi aniq: Olimpiya termamiz 25 sentyabr kuni soat 10:00 da yarim final yo‘llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi saf tortadi;
Yaponiyaning benuqson yurishi: Musobaqa mezbonlari Tailandni 3:0 hisobida mag‘lub etib, 9 ochko bilan guruhda mutlaq peshqadam bo‘ldi;
Xitoydan 1-o‘rin: BAA bilan 0:0 hisobidagi durang natija xitoyliklarga B guruhida g‘olib bo‘lish va Tailand bilan to‘qnashish imkonini berdi;
Qirg‘izistonning g‘alabali notasi: Qo‘shni respublika futbolchilari Hongkong ustidan 4:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan turnirdagi ishtirokini yakunladi.
Osiyo o‘yinlari-2026: 3-tur natijalari va chorak finalning to‘liq setkasi
Guruh bosqichining oxirgi o‘yinlari hamda bo‘lajak 1/4 final jadvali:
Guruh va bosqich
Uchrashuv va natija
Gol mualliflari va holatlar
A guruhi
Yaponiya — Tailand 3:0
Nakadzima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Yaponiya 9 ochko bilan 1-o‘rinda
A guruhi
Qirg‘iziston — Hongkong 4:0
Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Ne’matov (86)
B guruhi
Eron — KXDR 1:4
Ri Song Hung (17, avt.) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — Eron musobaqani tark etdi
B guruhi
Xitoy — BAA 0:0
Xitoy 5 ochko bilan 1-o‘rinni naqd qildi
CHORAK FINAL (25 sentyabr)
10:00. O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni
Kunning bosh intrigasi: Markaziy Osiyo va Fors ko‘rfazi to‘qnashuvi
CHORAK FINAL (25 sentyabr)
15:30. Janubiy Koreya — Vetnam
Qit’a grandi va janubi-sharqiy Osiyoning bosh syurprizi bahsi
CHORAK FINAL (26 sentyabr)
11:00. Xitoy — Tailand
Tezkor qanotlar va jismoniy kuch kurashi
CHORAK FINAL (26 sentyabr)
15:30. Yaponiya — KXDR
Mezbonlar va turnirning bosh kashfiyoti o‘rtasidagi derbi
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: O‘zbekiston Saudiya to‘sig‘ini qanday yorib o‘tadi?
Osiyo futboli ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:
Saudiya Arabistoni omili va og‘ir raqobat: Saudiyaliklar har doim texnik va taktik jihatdan mukammal tashkil etilgan, vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlaydigan jamoa hisoblanadi; ularga qarshi ertalabki soat 10:00 dagi bahsda futbolchilarimizdan yuqori darajadagi konsentratsiya va birinchi daqiqalardan boshlab faol pressing talab etiladi;
KXDRning dahshatli sensatsiyasi: Shimoliy Koreyaning Erondek jismonan pishiq jamoa darvozasiga 4 ta to‘p kiritishi bu jamoaning tempi va intizomi qanchalik yuqoriligini ko‘rsatdi; chorak finalda ular Yaponiyaga jiddiy boshog‘riq tug‘dirishi aniq;
O‘zbekistonning medallar sari ochiq yo‘li: Eronning chiqib ketishi va turnir to‘rining shakllanishi termamiz uchun tarixiy imkoniyatdir; Saudiya to‘sig‘i yengib o‘tilsa, oldinda yarimfinal va Osiyo o‘yinlarining chempionlik kubogi yaqinlashadi;
Tiklanish vaqtining kamligi: Guruh bosqichidan pley-offga o‘tishda jamoalarga juda oz dam olish vaqti berildi; bunday pallada zaxira o‘rindig‘ining kengligi va murabbiylar shtabining rotatsiya qarorlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi 25 sentyabr kuni Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda o‘zbek futbolining qit’adagi yetakchilik salohiyatini yana bir bor isbotlashga shaylanmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi 25 sentyabr kuni Saudiya Arabistonini qaysi hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqa oladi? KXDRning Eron ustidan qozongan 4:1 hisobidagi g‘alabasini tasodif deb bilasizmi yoki bu yangi kuchning paydo bo‘lishimi? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning pley-offdagi yurishiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…