Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi

·74·Sport
Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida guruh bosqichi Eronning KXDRga 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqadan chiqib ketishi bilan kutilmagan sensatsiyalar bilan yakunlandi.
  • O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi yarim final yo‘llanmasi uchun 25 sentyabr kuni soat 10:00 da Saudiya Arabistoniga qarshi o‘ynaydi.
  • Turnir mezboni Yaponiya 9 ochko bilan A guruhida birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, Xitoy ham B guruhida peshqadamlikni qo‘lga kiritdi.

Yaponiya yashil maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida guruh bosqichi bahslari kutilmagan dramalar va yirik sensatsiyalar bilan o‘z nihoyasiga yetdi. Ayniqsa, 23 sentyabr kungi 3-tur uchrashuvlari qit’a futbolida haqiqiy zilzila keltirib chiqardi: B guruhida musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Eron terma jamoasi KXDR (Shimoliy Koreya) vakillariga 1:4 hisobida sharmandali tarzda imkoniyatni boy berib, pley-off yo‘llanmasidan quruq qoldi va uyiga qaytadigan bo‘ldi. Xitoy esa BAA bilan 0:0 hisobidagi durang evaziga 5 ochko to‘plab, guruh peshqadami sifatida chorak finalga yo‘l oldi.

Shuningdek, A guruhida turnir mezboni Yaponiya Tailand darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib (3:0), 100 foizlik natija — 9 ochko bilan 1-o‘rinni egalladi; qo‘shni Qirg‘iziston esa Hongkongni 4:0 hisobida yanchib tashlab, Osiyo o‘yinlari bilan chiroyli xayrlashdi. Eng muhimi — chorak finalning barcha juftliklari va o‘yinlar taqvimi to‘liq shakllandi. O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi yarim final chiptasi uchun 25 sentyabr kuni ertalab soat 10:00 da qit’aning yana bir grandi bo‘lmish Saudiya Arabistoniga qarshi murosasiz va hal qiluvchi bahsga kirishadi.

Xo‘sh, Shimoliy Koreyaning bu sensatsion yurishi qayergacha davom etadi, O‘zbekiston Saudiya Arabistoni to‘sig‘idan qanday o‘tadi va medallar sari olib boruvchi to‘rda kimlar favorit hisoblanadi?

«KXDR sensatsiyasi, Eronning fiaskosi va O‘zbekistonning bahsi»: 3-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari guruh bosqichining hal qiluvchi pallasidan eng muhim faktlar:

  • Eronning kutilmagan mag‘lubiyati: KXDR termasi Eronni 4:1 hisobida tor-mor etib, musobaqa favoritlaridan birini pley-offsiz qoldirdi;

  • O‘zbekistonning raqibi aniq: Olimpiya termamiz 25 sentyabr kuni soat 10:00 da yarim final yo‘llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi saf tortadi;

  • Yaponiyaning benuqson yurishi: Musobaqa mezbonlari Tailandni 3:0 hisobida mag‘lub etib, 9 ochko bilan guruhda mutlaq peshqadam bo‘ldi;

  • Xitoydan 1-o‘rin: BAA bilan 0:0 hisobidagi durang natija xitoyliklarga B guruhida g‘olib bo‘lish va Tailand bilan to‘qnashish imkonini berdi;

  • Qirg‘izistonning g‘alabali notasi: Qo‘shni respublika futbolchilari Hongkong ustidan 4:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan turnirdagi ishtirokini yakunladi.

Osiyo o‘yinlari-2026: 3-tur natijalari va chorak finalning to‘liq setkasi

Guruh bosqichining oxirgi o‘yinlari hamda bo‘lajak 1/4 final jadvali:

Guruh va bosqich

Uchrashuv va natija

Gol mualliflari va holatlar

A guruhi

Yaponiya — Tailand 3:0

Nakadzima (31), Kosugi (47), Ishi (48) — Yaponiya 9 ochko bilan 1-o‘rinda

A guruhi

Qirg‘iziston — Hongkong 4:0

Omarov (7), Madanov (22), Abdujaparov (63), Ne’matov (86)

B guruhi

Eron — KXDR 1:4

Ri Song Hung (17, avt.) — Cho Kuk (41), Ra (44, 51), Chung Song (68) — Eron musobaqani tark etdi

B guruhi

Xitoy — BAA 0:0

Xitoy 5 ochko bilan 1-o‘rinni naqd qildi

CHORAK FINAL (25 sentyabr)

10:00. O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni

Kunning bosh intrigasi: Markaziy Osiyo va Fors ko‘rfazi to‘qnashuvi

CHORAK FINAL (25 sentyabr)

15:30. Janubiy Koreya — Vetnam

Qit’a grandi va janubi-sharqiy Osiyoning bosh syurprizi bahsi

CHORAK FINAL (26 sentyabr)

11:00. Xitoy — Tailand

Tezkor qanotlar va jismoniy kuch kurashi

CHORAK FINAL (26 sentyabr)

15:30. Yaponiya — KXDR

Mezbonlar va turnirning bosh kashfiyoti o‘rtasidagi derbi

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: O‘zbekiston Saudiya to‘sig‘ini qanday yorib o‘tadi?

Osiyo futboli ekspertlari va tahlilchilarining xulosalari:

  • Saudiya Arabistoni omili va og‘ir raqobat: Saudiyaliklar har doim texnik va taktik jihatdan mukammal tashkil etilgan, vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlaydigan jamoa hisoblanadi; ularga qarshi ertalabki soat 10:00 dagi bahsda futbolchilarimizdan yuqori darajadagi konsentratsiya va birinchi daqiqalardan boshlab faol pressing talab etiladi;

  • KXDRning dahshatli sensatsiyasi: Shimoliy Koreyaning Erondek jismonan pishiq jamoa darvozasiga 4 ta to‘p kiritishi bu jamoaning tempi va intizomi qanchalik yuqoriligini ko‘rsatdi; chorak finalda ular Yaponiyaga jiddiy boshog‘riq tug‘dirishi aniq;

  • O‘zbekistonning medallar sari ochiq yo‘li: Eronning chiqib ketishi va turnir to‘rining shakllanishi termamiz uchun tarixiy imkoniyatdir; Saudiya to‘sig‘i yengib o‘tilsa, oldinda yarimfinal va Osiyo o‘yinlarining chempionlik kubogi yaqinlashadi;

  • Tiklanish vaqtining kamligi: Guruh bosqichidan pley-offga o‘tishda jamoalarga juda oz dam olish vaqti berildi; bunday pallada zaxira o‘rindig‘ining kengligi va murabbiylar shtabining rotatsiya qarorlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasi 25 sentyabr kuni Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda o‘zbek futbolining qit’adagi yetakchilik salohiyatini yana bir bor isbotlashga shaylanmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi 25 sentyabr kuni Saudiya Arabistonini qaysi hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqa oladi? KXDRning Eron ustidan qozongan 4:1 hisobidagi g‘alabasini tasodif deb bilasizmi yoki bu yangi kuchning paydo bo‘lishimi? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning pley-offdagi yurishiga bag‘ishlangan ushbu maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlari 2026O‘zbekiston Olimpiya terma jamoasiKXDRSaudiya Arabistoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!17 sentabr 11:42Yangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiYangi medallar shodasi: O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlarida shohsupaga ko‘tarildiKecha 16:32Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:23Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiKecha 19:37OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finalda16 sentabr 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?