«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara’a AQSH sobiq prezidenti Donald Tramp bilan Jo‘lon tepaliklari masalasida bo‘lgan suhbatini oshkor qildi.
- Tramp Jo‘lon tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini tan olish haqida gapirganida, ash-Shara’a unga Nyu-Jersini isroilliklarga berishni taklif qildi.
- Suriya rahbari bu orqali Damashqning anneksiya qilingan hududlar bo‘yicha murosaga bormasligini va har qanday tashqi bosimga qarshi qat’iy pozitsiyada turishini ko‘rsatdi.
Xalqaro diplomatiya va Yaqin Sharq siyosati maydonida jahon matbuoti diqqatini tortgan navbatdagi bayonot yangradi. Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara’a Nyu-Yorkda nufuzli Atlantika kengashi (Atlantic Council) tomonidan tashkil etilgan tadbirda ishtirok etib, AQSH sobiq prezidenti Donald Tramp bilan bosib olingan Jo‘lon (Golan) tepaliklari masalasida kechgan muloqoti tafsilotlarini ochiqladi.
Trampning Golan tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini tan olish haqidagi pozitsiyasiga javoban, Suriya yetakchisi unga kutilmagan va kinoyali taklif bilan chiqqanini esladi: «U Golan tepaliklari Isroil suvereniteti ostida ekani haqida gapirganida, men: nega Nyu-Jersini isroilliklarga bermaysiz? Golan tepaliklari sizga tegishli emas, ammo Nyu-Jersi sizniki, dedim. Bilishimcha, u yerda Trampga ovoz bermaydigan demokratlar ko‘p. Shunday ekan, uni isroilliklarga bersa yomon bo‘lmasdi. Hech bo‘lmaganda, bu unga tegishli hudud, ammo Golan tepaliklari prezident Trampniki emas».
Ash-Shara’aning ushbu bayonoti Damashqning anneksiya qilingan hududlar bo‘yicha suverenitet masalasida murosaga bormasligi va har qanday tashqi bosimga qarshi qat’iy pozitsiyada turishini yana bir bor namoyish etdi. Xo‘sh, Suriya rahbarining bu keskin diplomatik kinoyasi Vashington va Tel-Avivda qanday aks-sado beradi, Golan tepaliklari bo‘yicha xalqaro huquq normalari qanday ishlaydi va bu bayonot mintaqadagi tinchlik muzokaralariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«Nyu-Jersi taklifi, demokratlar va Golan suvereniteti»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Ahmad ash-Shara’aning Atlantika kengashidagi nutqidan muhim jihatlar:
Tramp bilan muloqotning fosh etilishi: Suriya prezidenti Donald Tramp bilan Golan tepaliklari bo‘yicha shaxsan bahslashganini ochiqladi;
Nyu-Jersini berish taklifi: Ash-Shara’a Trampga o‘zga davlat yerini emas, balki AQSHning o‘z shtatini Isroilga berishni taklif qilgan;
AQSH ichki siyosatiga kinoya: Suriya yetakchisi Nyu-Jersida Trampga ovoz bermaydigan demokratlar ko‘pligini ta’kidlab, bu taklifni siyosiy hazil-kinoya bilan asoslagan;
«Golan tepaliklari Trampniki emas»: Damashq rahbari Golan yerlari faqat Suriyaga tegishli ekani va AQSH prezidentining u yerlar ustidan huquqi yo‘qligini uqtirgan;
Nyu-Yorkdagi ochiq minbar: Ushbu keskin fikrlar AQSHning nufuzli tahliliy markazlaridan biri — Atlantic Council auditoriyasida yangradi.
Golan tepaliklari va hududiy suverenitet bahsi: Pozitsiyalar taqqosi
Mazkur geosiyosiy masalada tomonlarning munosabati va yondashuvlari:
Mezonlar va tomonlar
Donald Tramp va AQSH pozitsiyasi
Ahmad ash-Shara’a va Suriya pozitsiyasi
Hududiy maqomga qarash
Isroil suverenitetini bir tomonlama tan olish
BMT tomonidan tan olingan Suriyaning ajralmas hududi
Hududlarni taqsimlash vakolati
Tashqi siyosiy qarorlar orqali qo‘llab-quvvatlash
«Boshqa davlat yerini berishga hech kimning haqqi yo‘q»
Diplomatik argument
Isroil xavfsizligi va strategik nazorat zarurati
«Agar yer kerak bo‘lsa, AQSH o‘z shtati — Nyu-Jersini bersin»
Ichki siyosatga bog‘liqlik
Saylovoldi va’dalari va lobbizm manfaatlari
Nyu-Jersidagi demokratlar saylovchilari misolidagi kinoya
Yakuniy shart
Amaldagi anneksiya holatini saqlab qolish
Isroil qo‘shinlarining 1974 yilgi chiziqqa to‘liq qaytishi
Geosiyosat va xalqaro diplomatiya ekspertizasi: Nega bu bayonot shov-shuv keltirib chiqardi?
Xalqaro siyosat tahlilchilari va sharqshunoslarning xulosalari:
Klassik diplomatiya chegaralarining buzilishi: Suriya prezidentining bevosita AQSH hududida, nufuzli ekspertlar davrasida Oq uyning sobiq rahbarini ochiq hazil va mantiqiy kinoya bilan burchakka taqashi noodatiy diplomatik yurish hisoblanadi;
Xalqaro huquq normalariga urg‘u: Ash-Shara’aning «Nyu-Jersi sizniki, Golan esa sizniki emas» degan gapi orqali BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalarini eslatib o‘tdi — hech bir davlat boshqa bir mustaqil davlatning qonuniy hududini uchinchi tomonga tortiq qila olmaydi;
Damashqning mustaqil ovozi: Bu chiqish Suriyaning yangi rahbariyati G‘arb siyosatchilari bilan muloqotda mutelik emas, balki teng huquqli va keskin munozara olib borish qobiliyatiga ega ekanini namoyish qildi;
AQSH ichki auditoriyasiga signal: Tramp va demokratlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni diplomatik argumentga aylantirish AQSH mediasida mazkur mavzuning yanada ko‘proq yoritilishiga va Golan muammosining qayta kun tartibiga chiqishiga xizmat qiladi.
Ahmad ash-Shara’aning ushbu bayonoti Yaqin Sharqdagi hududiy ziddiyatlar xalqaro arenada yana uzoq vaqt davomida eng qaynoq bahslar mavzusi bo‘lib qolishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Ahmad ash-Shara’aning Donald Trampga Nyu-Jersi bo‘yicha bergan javobi xalqaro huquq nuqtayi nazaridan qanchalik asosli? Golan tepaliklari bo‘yicha ziddiyat yaqin yillarda tinch yo‘l bilan hal etilishi mumkinmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatning parda orti ochilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…