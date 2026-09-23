«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi

·42·Dunyo
«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara’a AQSH sobiq prezidenti Donald Tramp bilan Jo‘lon tepaliklari masalasida bo‘lgan suhbatini oshkor qildi.
  • Tramp Jo‘lon tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini tan olish haqida gapirganida, ash-Shara’a unga Nyu-Jersini isroilliklarga berishni taklif qildi.
  • Suriya rahbari bu orqali Damashqning anneksiya qilingan hududlar bo‘yicha murosaga bormasligini va har qanday tashqi bosimga qarshi qat’iy pozitsiyada turishini ko‘rsatdi.

Xalqaro diplomatiya va Yaqin Sharq siyosati maydonida jahon matbuoti diqqatini tortgan navbatdagi bayonot yangradi. Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara’a Nyu-Yorkda nufuzli Atlantika kengashi (Atlantic Council) tomonidan tashkil etilgan tadbirda ishtirok etib, AQSH sobiq prezidenti Donald Tramp bilan bosib olingan Jo‘lon (Golan) tepaliklari masalasida kechgan muloqoti tafsilotlarini ochiqladi.

Trampning Golan tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini tan olish haqidagi pozitsiyasiga javoban, Suriya yetakchisi unga kutilmagan va kinoyali taklif bilan chiqqanini esladi: «U Golan tepaliklari Isroil suvereniteti ostida ekani haqida gapirganida, men: nega Nyu-Jersini isroilliklarga bermaysiz? Golan tepaliklari sizga tegishli emas, ammo Nyu-Jersi sizniki, dedim. Bilishimcha, u yerda Trampga ovoz bermaydigan demokratlar ko‘p. Shunday ekan, uni isroilliklarga bersa yomon bo‘lmasdi. Hech bo‘lmaganda, bu unga tegishli hudud, ammo Golan tepaliklari prezident Trampniki emas».

Ash-Shara’aning ushbu bayonoti Damashqning anneksiya qilingan hududlar bo‘yicha suverenitet masalasida murosaga bormasligi va har qanday tashqi bosimga qarshi qat’iy pozitsiyada turishini yana bir bor namoyish etdi. Xo‘sh, Suriya rahbarining bu keskin diplomatik kinoyasi Vashington va Tel-Avivda qanday aks-sado beradi, Golan tepaliklari bo‘yicha xalqaro huquq normalari qanday ishlaydi va bu bayonot mintaqadagi tinchlik muzokaralariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«Nyu-Jersi taklifi, demokratlar va Golan suvereniteti»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Ahmad ash-Shara’aning Atlantika kengashidagi nutqidan muhim jihatlar:

  • Tramp bilan muloqotning fosh etilishi: Suriya prezidenti Donald Tramp bilan Golan tepaliklari bo‘yicha shaxsan bahslashganini ochiqladi;

  • Nyu-Jersini berish taklifi: Ash-Shara’a Trampga o‘zga davlat yerini emas, balki AQSHning o‘z shtatini Isroilga berishni taklif qilgan;

  • AQSH ichki siyosatiga kinoya: Suriya yetakchisi Nyu-Jersida Trampga ovoz bermaydigan demokratlar ko‘pligini ta’kidlab, bu taklifni siyosiy hazil-kinoya bilan asoslagan;

  • «Golan tepaliklari Trampniki emas»: Damashq rahbari Golan yerlari faqat Suriyaga tegishli ekani va AQSH prezidentining u yerlar ustidan huquqi yo‘qligini uqtirgan;

  • Nyu-Yorkdagi ochiq minbar: Ushbu keskin fikrlar AQSHning nufuzli tahliliy markazlaridan biri — Atlantic Council auditoriyasida yangradi.

Golan tepaliklari va hududiy suverenitet bahsi: Pozitsiyalar taqqosi

Mazkur geosiyosiy masalada tomonlarning munosabati va yondashuvlari:

Mezonlar va tomonlar

Donald Tramp va AQSH pozitsiyasi

Ahmad ash-Shara’a va Suriya pozitsiyasi

Hududiy maqomga qarash

Isroil suverenitetini bir tomonlama tan olish

BMT tomonidan tan olingan Suriyaning ajralmas hududi

Hududlarni taqsimlash vakolati

Tashqi siyosiy qarorlar orqali qo‘llab-quvvatlash

«Boshqa davlat yerini berishga hech kimning haqqi yo‘q»

Diplomatik argument

Isroil xavfsizligi va strategik nazorat zarurati

«Agar yer kerak bo‘lsa, AQSH o‘z shtati — Nyu-Jersini bersin»

Ichki siyosatga bog‘liqlik

Saylovoldi va’dalari va lobbizm manfaatlari

Nyu-Jersidagi demokratlar saylovchilari misolidagi kinoya

Yakuniy shart

Amaldagi anneksiya holatini saqlab qolish

Isroil qo‘shinlarining 1974 yilgi chiziqqa to‘liq qaytishi

Geosiyosat va xalqaro diplomatiya ekspertizasi: Nega bu bayonot shov-shuv keltirib chiqardi?

Xalqaro siyosat tahlilchilari va sharqshunoslarning xulosalari:

  • Klassik diplomatiya chegaralarining buzilishi: Suriya prezidentining bevosita AQSH hududida, nufuzli ekspertlar davrasida Oq uyning sobiq rahbarini ochiq hazil va mantiqiy kinoya bilan burchakka taqashi noodatiy diplomatik yurish hisoblanadi;

  • Xalqaro huquq normalariga urg‘u: Ash-Shara’aning «Nyu-Jersi sizniki, Golan esa sizniki emas» degan gapi orqali BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalarini eslatib o‘tdi — hech bir davlat boshqa bir mustaqil davlatning qonuniy hududini uchinchi tomonga tortiq qila olmaydi;

  • Damashqning mustaqil ovozi: Bu chiqish Suriyaning yangi rahbariyati G‘arb siyosatchilari bilan muloqotda mutelik emas, balki teng huquqli va keskin munozara olib borish qobiliyatiga ega ekanini namoyish qildi;

  • AQSH ichki auditoriyasiga signal: Tramp va demokratlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni diplomatik argumentga aylantirish AQSH mediasida mazkur mavzuning yanada ko‘proq yoritilishiga va Golan muammosining qayta kun tartibiga chiqishiga xizmat qiladi.

Ahmad ash-Shara’aning ushbu bayonoti Yaqin Sharqdagi hududiy ziddiyatlar xalqaro arenada yana uzoq vaqt davomida eng qaynoq bahslar mavzusi bo‘lib qolishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Ahmad ash-Shara’aning Donald Trampga Nyu-Jersi bo‘yicha bergan javobi xalqaro huquq nuqtayi nazaridan qanchalik asosli? Golan tepaliklari bo‘yicha ziddiyat yaqin yillarda tinch yo‘l bilan hal etilishi mumkinmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosatning parda orti ochilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha bilan baham ko‘ring!

Ahmad ash-Shara’aGolan tepaliklariAtlantika kengashiDonald Tramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiBugun 13:05Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Bugun 12:48Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)Tramp Hormuzga muqobil yangi neft yo‘llarini ma’lum qildi (video)6 sentabr 18:29«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdiBugun 08:36Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Bugun 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota