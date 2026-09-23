Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi

·30·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi, bu qurilma 195 dollardan boshlanuvchi narxda zamonaviy va hamyonbop gadjet sifatida bozorga chiqadi.
  • Soat 1,32 dyuymli 3000 nit yorqinlikdagi displey, yurak urish chastotasi va qonda kislorod darajasini aniq oʻlchaydigan yangi datchik hamda 150 dan ortiq sport rejimlari bilan jihozlangan.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari bilan bir qatorda Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy va hamyonbop gadjet 200 dollardan past narxda bozorga chiqarilmoqda hamda ilgʻor funksiyalari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli soatning asosiy versiyasi ftorelasterli tasm bilan 195 dollar etib belgilangan. Xaridorlar, shuningdek, tabiiy charmdan yasalgan tasmali 225 dollarlik modifikatsiyani yoki shaffof korpusga ega maxsus versiyani tanlashlari mumkin boʻladi.

Dizayn va texnik xususiyatlar

Xiaomi Watch S5 ixcham oʻlchamlari bilan ajralib turadi: qurilma 41 millimetrli formatdagi korpusga ega boʻlib, uning qalinligi atigi 9,9 millimetrni, ogʻirligi esa 36 grammni tashkil qiladi. Soat 1,32 dyuymli yuqori sifatli displey bilan jihozlangan boʻlib, uning choʻqqi yorqinligi 3000 nitga yetadi.

Qator modellar orasida shaffof korpusli oʻziga xos versiya alohida eʼtiborga loyiq. U Xiaomi Dragon Crystal maxsus oynasidan yasalgan sakkiz qirrali korpusga ega boʻlib, ichki tuzilmadagi zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan mat qoplamali detallarni koʻrish imkonini beradi.

Salomatlikni monitoring qilish va funksiyalar

Ishlab chiqaruvchilar salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatishga alohida eʼtibor qaratishgan. Qurilma yurak urish chastotasi va qonda kislorod darajasini yanada yuqori aniqlikda oʻlchaydigan yangi optik datchik bilan jihozlangan. Oʻlchov aniqligini yanada oshirish uchun maxsus Heart Rate 2.0 algoritmi ham qoʻshilgan.

Shuningdek, soat ayollar salomatligini kuzatish imkoniyatlariga ham ega. Bilakdagi teri haroratining oʻzgarishini uzluksiz kuzatib boruvchi uchta harorat datchigi mavjud boʻlib, ular hayz sikli maʼlumotlari bilan birga tahlil qilinadi va kelgusi davrlarni prognoz qilishga yordam beradi.

Xavfsizlik va sport rejimlari

Qurilmada xavfsizlik funksiyalariga ham jiddiy eʼtibor qaratilgan. Yon tugmani uch marta bosish orqali favqulodda kontaktga avtomatik qoʻngʻiroq qilish va aniq joylashuvni yuborish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar real vaqt rejimida oʻz geozoviyasini tanlangan kontakt bilan ulashish imkoniyatiga ega.

Sport ixlosmandlari uchun soatda yugurish, suzish, velosiped sporti va лыji kabi 150 dan ortiq sport rejimlari mavjud. Batareya quvvati avvalgi avlodga nisbatan 84 foizga oshirilgan boʻlib, bitta quvvatlanishda 14 kungacha avtonom ishlashni taʼminlaydi.

XiaomiXiaomi Watch S5Smart soatTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi15 sentabr 13:21Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldiXiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldi20 sentabr 13:56Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdiXiaomi 2K kamera va yuzni tanish funksiyasiga ega Smart Lock 5 Max qulfini taqdim etdi14 sentabr 18:52Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosi14 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi