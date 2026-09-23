Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi, bu qurilma 195 dollardan boshlanuvchi narxda zamonaviy va hamyonbop gadjet sifatida bozorga chiqadi.
- Soat 1,32 dyuymli 3000 nit yorqinlikdagi displey, yurak urish chastotasi va qonda kislorod darajasini aniq oʻlchaydigan yangi datchik hamda 150 dan ortiq sport rejimlari bilan jihozlangan.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari bilan bir qatorda Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy va hamyonbop gadjet 200 dollardan past narxda bozorga chiqarilmoqda hamda ilgʻor funksiyalari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli soatning asosiy versiyasi ftorelasterli tasm bilan 195 dollar etib belgilangan. Xaridorlar, shuningdek, tabiiy charmdan yasalgan tasmali 225 dollarlik modifikatsiyani yoki shaffof korpusga ega maxsus versiyani tanlashlari mumkin boʻladi.
Dizayn va texnik xususiyatlarXiaomi Watch S5 ixcham oʻlchamlari bilan ajralib turadi: qurilma 41 millimetrli formatdagi korpusga ega boʻlib, uning qalinligi atigi 9,9 millimetrni, ogʻirligi esa 36 grammni tashkil qiladi. Soat 1,32 dyuymli yuqori sifatli displey bilan jihozlangan boʻlib, uning choʻqqi yorqinligi 3000 nitga yetadi.
Qator modellar orasida shaffof korpusli oʻziga xos versiya alohida eʼtiborga loyiq. U Xiaomi Dragon Crystal maxsus oynasidan yasalgan sakkiz qirrali korpusga ega boʻlib, ichki tuzilmadagi zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan mat qoplamali detallarni koʻrish imkonini beradi.
Salomatlikni monitoring qilish va funksiyalarIshlab chiqaruvchilar salomatlik koʻrsatkichlarini kuzatishga alohida eʼtibor qaratishgan. Qurilma yurak urish chastotasi va qonda kislorod darajasini yanada yuqori aniqlikda oʻlchaydigan yangi optik datchik bilan jihozlangan. Oʻlchov aniqligini yanada oshirish uchun maxsus Heart Rate 2.0 algoritmi ham qoʻshilgan.
Shuningdek, soat ayollar salomatligini kuzatish imkoniyatlariga ham ega. Bilakdagi teri haroratining oʻzgarishini uzluksiz kuzatib boruvchi uchta harorat datchigi mavjud boʻlib, ular hayz sikli maʼlumotlari bilan birga tahlil qilinadi va kelgusi davrlarni prognoz qilishga yordam beradi.
Xavfsizlik va sport rejimlariQurilmada xavfsizlik funksiyalariga ham jiddiy eʼtibor qaratilgan. Yon tugmani uch marta bosish orqali favqulodda kontaktga avtomatik qoʻngʻiroq qilish va aniq joylashuvni yuborish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar real vaqt rejimida oʻz geozoviyasini tanlangan kontakt bilan ulashish imkoniyatiga ega.
Sport ixlosmandlari uchun soatda yugurish, suzish, velosiped sporti va лыji kabi 150 dan ortiq sport rejimlari mavjud. Batareya quvvati avvalgi avlodga nisbatan 84 foizga oshirilgan boʻlib, bitta quvvatlanishda 14 kungacha avtonom ishlashni taʼminlaydi.
Izohlar 0
…