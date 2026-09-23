Samarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandi
Majburiy ijro byurosi Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan qarzdor fuqaroga tegishli “Chevrolet ONIX” rusumli avtomashina aniqlanib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi.
Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi ish yurituviga 2026 yil 23 avgustdagi Fuqarolik ishlari bo‘yicha Samarqand shahar sudining ijro varaqasi hamda boshqa undiruvchi tashkilotlarning qarorlariga asosan, fuqaro S.A.ga nisbatan 11 ta ijro hujjati kelib tushgan.
Ushbu ijro hujjatlariga ko‘ra, qarzdordan jami 196,8 million so‘m miqdoridagi qarzdorlikni undirish belgilangan.
Biroq belgilangan ixtiyoriy muddat davomida ijro hujjatlari talablari bajarilmagan.
Shundan so‘ng, amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq, qarzdorga tegishli “Chevrolet ONIX” avtomashinasiga qidiruv e’lon qilindi.
Majburiy ijro byurosining qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida avtomashina qarzdorning yashash xonadoni yaqinidan aniqlandi.
Hozirda transport vositasi belgilangan tartibda vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan.
Qarzdorlik belgilangan muddatda qoplanmagan taqdirda, mazkur “Chevrolet ONIX” transport vositasi qonunchilikda belgilangan tartibda elektron auksion savdolariga chiqarilib, tushgan mablag‘lar qarzdorlikni qoplashga yo‘naltirilishi mumkin.
Izohlar 0
…