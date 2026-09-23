24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda 24 sentyabr kuni havo harorati biroz pasayib, mamlakatning aksariyat hududlarida nisbatan salqin va quruq ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda esa yog‘ingarchilik ehtimoli bor.
So‘nggi kunlardagi iliq ob-havodan keyin haroratning pasayishi ayniqsa ertalab va kechki paytlarda sezilishi mumkin. Shu bois 24 sentyabr kuni respublika bo‘ylab ob-havo sharoitida yengil o‘zgarishlar kuzatilishi kutilmoqda.
24 sentyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?
Prognozga ko‘ra, O‘zbekistonning aksariyat hududlarida ob-havo asosan quruq bo‘ladi.
Shu bilan birga, ayrim hududlarda vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli istisno qilinmayapti. Bu esa mamlakatning barcha hududlarida bir xil ob-havo kuzatilmasligini anglatadi.
Kun davomida havo haroratining nisbatan pasayishi natijasida kuz faslining salqinligi yanada sezila boshlaydi.
Havo nega salqinlashmoqda?
Sentyabr oyining ikkinchi yarmida O‘zbekistonda ob-havoning bosqichma-bosqich kuzgi sharoitga o‘tishi tabiiy jarayon hisoblanadi.
Yozdagi yuqori haroratlar ortidan sentyabr oyida havo harorati asta-sekin pasayadi. Kunduzgi iliqlik hali saqlanib turgani bilan, ertalab va kechqurun salqinlik sezilarli darajada kuchayishi mumkin.
24 sentyabr kuni ham ana shunday o‘tish davrining navbatdagi kuni bo‘lishi kutilmoqda.
Ayrim hududlarda yomg‘ir ehtimoli bor
24 sentyabrning yana bir e’tiborli jihati — respublika hududlarining ayrimlarida yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkinligi.
Yomg‘ir ehtimoli bor hududlarda yo‘lga chiqadigan fuqarolar, ayniqsa uzoq masofaga safar qiluvchilar ob-havo sharoitini hisobga olishlari maqsadga muvofiq.
Yog‘ingarchilik qisqa muddatli bo‘lishi yoki kunning ma’lum vaqtlarida kuzatilishi mumkin. Shu sababli har bir hudud uchun aniq prognozni kun davomida yangilanib turadigan meteorologik ma’lumotlar orqali kuzatib borish muhim.
Toshkentda ham kuz havosi sezila boshlaydi
Poytaxtda ham sentyabr oxiriga kelib kunduzgi va tungi harorat o‘rtasidagi farq sezila boshlaydi.
24 sentyabr kuni Toshkentda ham nisbatan salqin ob-havo saqlanishi kutilmoqda. Ertalab ish yoki o‘qishga otlanadiganlar uchun havo kunduzgi vaqtga nisbatan salqinroq sezilishi mumkin.
Shuningdek, kechki paytda ochiq havoda uzoq vaqt qoladiganlar uchun ham salqin ob-havo hisobga olinishi lozim.
Kuz fasli tobora yaqinlashmoqda
Sentyabr oxiri — O‘zbekistonda ob-havo tobora kuzgi tus oladigan davr.
Kunlar hali iliq bo‘lishi mumkin, ammo kechalari salqinlik kuchayadi. Vaqti-vaqti bilan yog‘ingarchiliklar kuzatilishi esa mavsumiy o‘zgarishlarning odatiy ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.
24 sentyabr kuni ham respublika hududlarining aksar qismida quruq va nisbatan salqin havo saqlanishi, ayrim joylarda esa yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor.
Shuning uchun kun davomida ko‘chaga chiqish, ishga borish yoki safar rejalashtirgan fuqarolar ertalabki va kechki salqinlikni ham hisobga olishlari kerak.
Ob-havoning bunday o‘zgarishi O‘zbekistonda issiq kunlardan salqin kuz fasliga o‘tish jarayoni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…