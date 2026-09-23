24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin

·0·O‘zbekiston
24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin

O‘zbekistonda 24 sentyabr kuni havo harorati biroz pasayib, mamlakatning aksariyat hududlarida nisbatan salqin va quruq ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda esa yog‘ingarchilik ehtimoli bor.

So‘nggi kunlardagi iliq ob-havodan keyin haroratning pasayishi ayniqsa ertalab va kechki paytlarda sezilishi mumkin. Shu bois 24 sentyabr kuni respublika bo‘ylab ob-havo sharoitida yengil o‘zgarishlar kuzatilishi kutilmoqda.

24 sentyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi?

Prognozga ko‘ra, O‘zbekistonning aksariyat hududlarida ob-havo asosan quruq bo‘ladi.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda vaqt-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli istisno qilinmayapti. Bu esa mamlakatning barcha hududlarida bir xil ob-havo kuzatilmasligini anglatadi.

Kun davomida havo haroratining nisbatan pasayishi natijasida kuz faslining salqinligi yanada sezila boshlaydi.

Havo nega salqinlashmoqda?

Sentyabr oyining ikkinchi yarmida O‘zbekistonda ob-havoning bosqichma-bosqich kuzgi sharoitga o‘tishi tabiiy jarayon hisoblanadi.

Yozdagi yuqori haroratlar ortidan sentyabr oyida havo harorati asta-sekin pasayadi. Kunduzgi iliqlik hali saqlanib turgani bilan, ertalab va kechqurun salqinlik sezilarli darajada kuchayishi mumkin.

24 sentyabr kuni ham ana shunday o‘tish davrining navbatdagi kuni bo‘lishi kutilmoqda.

Ayrim hududlarda yomg‘ir ehtimoli bor

24 sentyabrning yana bir e’tiborli jihati — respublika hududlarining ayrimlarida yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkinligi.

Yomg‘ir ehtimoli bor hududlarda yo‘lga chiqadigan fuqarolar, ayniqsa uzoq masofaga safar qiluvchilar ob-havo sharoitini hisobga olishlari maqsadga muvofiq.

Yog‘ingarchilik qisqa muddatli bo‘lishi yoki kunning ma’lum vaqtlarida kuzatilishi mumkin. Shu sababli har bir hudud uchun aniq prognozni kun davomida yangilanib turadigan meteorologik ma’lumotlar orqali kuzatib borish muhim.

Toshkentda ham kuz havosi sezila boshlaydi

Poytaxtda ham sentyabr oxiriga kelib kunduzgi va tungi harorat o‘rtasidagi farq sezila boshlaydi.

24 sentyabr kuni Toshkentda ham nisbatan salqin ob-havo saqlanishi kutilmoqda. Ertalab ish yoki o‘qishga otlanadiganlar uchun havo kunduzgi vaqtga nisbatan salqinroq sezilishi mumkin.

Shuningdek, kechki paytda ochiq havoda uzoq vaqt qoladiganlar uchun ham salqin ob-havo hisobga olinishi lozim.

Kuz fasli tobora yaqinlashmoqda

Sentyabr oxiri — O‘zbekistonda ob-havo tobora kuzgi tus oladigan davr.

Kunlar hali iliq bo‘lishi mumkin, ammo kechalari salqinlik kuchayadi. Vaqti-vaqti bilan yog‘ingarchiliklar kuzatilishi esa mavsumiy o‘zgarishlarning odatiy ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi.

24 sentyabr kuni ham respublika hududlarining aksar qismida quruq va nisbatan salqin havo saqlanishi, ayrim joylarda esa yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor.

Shuning uchun kun davomida ko‘chaga chiqish, ishga borish yoki safar rejalashtirgan fuqarolar ertalabki va kechki salqinlikni ham hisobga olishlari kerak.

Ob-havoning bunday o‘zgarishi O‘zbekistonda issiq kunlardan salqin kuz fasliga o‘tish jarayoni tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatadi.

24 sentyabrToshkentob-havoyog‘ingarchilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi30 iyul 15:32Dam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadiDam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadi22 may 15:2122 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda22 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda21 may 16:12Shamol, yomg‘ir va tuman! 8 aprelda O‘zbekistonida qanday havo bo‘ladi?Shamol, yomg‘ir va tuman! 8 aprelda O‘zbekistonida qanday havo bo‘ladi?7 aprel 17:5516 aprelda O‘zbekistonda kuchli yomg‘ir ehtimoli bor16 aprelda O‘zbekistonda kuchli yomg‘ir ehtimoli bor15 aprel 19:09Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda21 aprel 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari