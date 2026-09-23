46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni

·59·Sport
46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 7-turida O‘zbekiston-1 erkaklar jamoasi Xitoyni 3:1 hisobida mag‘lub etib, tarixiy natija qayd etdi.
  • Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni, Nodirbek Yakubboyev esa Yu Yangyini yengdi.
  • O‘zbekiston-2 jamoasi Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi Fransiya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi, ayollar jamoasi esa Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor etdi.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar kulminatsion nuqtasiga yetdi: musobaqaning eng muhim va shiddatli bosqichlaridan biri bo‘lgan 7-tur bahslari to‘liq yakunlandi. Ushbu kun O‘zbekiston shaxmati tarixiga zarhal harflar bilan muhrlanadigan natijalar bilan yodda qoldi. Musobaqa peshqadami bo‘lgan erkaklar bosh jamoamiz (O‘zbekiston-1) asosiy raqobatchi — qudratli Xitoy termasini 3:1 hisobida tiz cho‘ktirdi: birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni mutlaq g‘alaba bilan mag‘lub etgan bo‘lsa, uchinchi taxtada Nodirbek Yakubboyev tajribali Yu Yangyini dog‘da qoldirdi. Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov esa o‘z partiyalarini ishonchli durang bilan yakunlab, superg‘alabani naqd qilishdi.

Quvonarlisi, erkaklar o‘rtasidagi ikkinchi jamoamiz (O‘zbekiston-2) jahon shaxmat superyulduzi Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi kuchli Fransiya termasi bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov va Ortiq Nigmatovlarning barchasi fransuz grossmeysterlariga qarshi mardonavor turib berdi. Uchinchi erkaklar jamoamiz (O‘zbekiston-3) esa Janubiy Afrika termasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirdi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham termalarimiz yorqin natijalar qayd etishdi: asosiy ayollar termamiz (O‘zbekiston-1) Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, O‘zbekiston-2 jamoasi Tojikiston ustidan 3:1 hisobida muhim zafar quchdi; faqatgina uchinchi qizlar jamoamiz Peru vakilalariga imkoniyatni boy berdi (0,5:3,5).

Xo‘sh, Xitoyning mag‘lubiyati va Fransiyaning to‘xtatilishi turnir jadvalidagi vaziyatni qanday o‘zgartirdi, Abdusattorov va Hamdamovaning g‘alabalari jamoalarimizni chempionlik podiumiga qanchalik yaqinlashtirmoqda?

«Abdusattorovdan zafar, Fransiya bilan 2:2 va qizlarning yurishi»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi 7-tur yakunlaridan eng muhim fakt va ko‘rsatkichlar:

  • Xitoyning 3:1 hisobida tor-mor etilishi: Bosh termamiz Nodirbek Abdusattorov (Ding Liren ustidan 1:0) va Nodirbek Yakubboyevning g‘alabalari evaziga asosiy raqibni yakson qildi;

  • O‘zbekiston-2 jamoasining Fransiyaga qarshi jasorati: Yosh va tajribali yigitlarimiz Maksim Vashe-Lagrav sardorligidagi favorit Fransiya termasi bilan barcha 4 taxtada durang qayd etib, 2:2 hisobini ta’minladi;

  • O‘zbekiston-3 ning ishonchli qadami: Uchinchi erkaklar jamoamiz Janubiy Afrika ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi;

  • Ayollar termamizdan 3,5:0,5 hisobidagi qirg‘in: Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova va Guldona Karimovaning porloq yutuqlari Sloveniyani javobsiz qoldirdi;

  • O‘zbekiston-2 qizlarining Tojikiston ustidan g‘alabasi: Qo‘shni respublika ustidan 3:1 hisobida ustun kelinib, ayollar toifasida ham yuqori ochkolar qo‘lga kiritildi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 7-turning barcha rasmiy bahslari protokoli

Samarqandda qayd etilgan erkaklar va ayollar termalarining to‘liq natijalari tahlili:

Musobaqa toifasi va jamoalar

Taxtalar bo‘yicha shaxsiy natijalar

Yakuniy hisob

Izoh va ahamiyati

Erkaklar: O‘zbekiston-1 — Xitoy

Abdusattorov 1:0 Ding Liren

Sindarov 0,5:0,5 Yi Vey

Yakubboyev 1:0 Yu Yangyi

Madaminov 0,5:0,5 Xu Xiangyu

3 : 1

Amaldagi jahon chempioni yengildi, Xitoy tor-mor etildi

Erkaklar: O‘zbekiston-2 — Fransiya

Vahidov 0,5:0,5 Vashe-Lagrav

Abdisalimov 0,5:0,5 Lagarde

Suyarov 0,5:0,5 Maurizzi

Nigmatov 0,5:0,5 Mussard

2 : 2

Favorit Fransiyaga qarshi qahramonona durang

Erkaklar: O‘zbekiston-3 — Janubiy Afrika

Saydaliyev 1:0 Karsten

Rahmatullayev 0,5:0,5 Levitan

Abdurahmonov 0,5:0,5 Mango

Omonov 1:0 Mnyasta

3 : 1

Uchinchi tarkibdan muhim va barqaror g‘alaba

Ayollar: O‘zbekiston-1 — Sloveniya

Hamdamova 1:0 Unuk

Tohirjonova 1:0 Urx

Imomqo‘ziyeva 0,5:0,5 Beber

Karimova 1:0 Mixelich

3,5 : 0,5

Yevropaning kuchli jamoasi ustidan yirik g‘alaba

Ayollar: O‘zbekiston-2 — Tojikiston

Yakubboyeva 0,5:0,5 Nasriddinzoda

Malikova 0,5:0,5 Antonova

Halilova 1:0 Mahmudova

Mashabova 0:1 Mansurova

3 : 1

Mintaqaviy prinsipial bahsda muhim ochko

Ayollar: O‘zbekiston-3 — Peru

Aktamova 0:1 Kori

Bobomurodova 0:1 Salas

Ahmedova 0:1 Kontreras

Shahzodova 0,5:0,5 Xilario

0,5 : 3,5

Uchinchi tarkib tajribali peruliklarga yutqazdi

Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega 7-tur O‘zbekiston uchun triumfga aylandi?

Xalqaro ekspertlar va grossmeysterlarning xulosalari:

  • «Birinchi taxta» omili va Ding Lirenning taslim etilishi: Nodirbek Abdusattorovning jahon chempioni ustidan qozongan g‘alabasi nafaqat jamoaga ochko keltirdi, balki raqib jamoani ruhiy shok holatiga tushirdi; Nodirbek Yakubboyevning ham parallel g‘alabasi Xitoyni mutlaq taslimiyatga majbur qildi;

  • O‘zbekiston-2 ning strategik jasorati: Fransiya terma jamoasi turnirning bosh medal da’vogarlaridan biri hisoblanadi; Jahongir Vahidovning dunyo superyulduzi Vashe-Lagravni to‘xtatib qolishi va qolgan uch yosh shaxmatchimizning durangga erishishi O‘zbekiston zaxira maktabi dunyoning istalgan grandi bilan tengma-teng kurasha olishini ko‘rsatdi;

  • Ayollar termamizning medallar sari dadil yurishi: Afruza Hamdamova va Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi ayollar jamoamiz Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida yanchib tashlashi ularning ham Olimpiada sovrinlari uchun kurashda haqiqiy favoritga aylanganini isbotladi;

  • Samarqand faktori va chempionlik poydevori: 7-turdan keyin bosh jamoamizning Xitoy to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tishi Olimpiada kubogini O‘zbekistonda saqlab qolish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirdi.

Samarqanddagi 7-tur bellashuvlari o‘zbek shaxmatining bugungi kunda dunyoda tengsiz va eng qudratli intellektual kuch ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, bosh erkaklar jamoamizning Xitoy ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasi ularni Olimpiada chempionligiga olib chiqadimi? Fransiyani to‘xtatib qolgan ikkinchi jamoamiz va 3,5 ochko olgan ayollar termamizning qaysi vakili sizni ko‘proq hayratga soldi? Shaxsiy fikr va tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy faxrimizga aylangan ushbu to‘liq reportajni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovO‘zbekiston-1Samarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01Samarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsilotiSamarqanddagi 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 3-tur yakunlandi: Bahslar tafsiloti18 sentabr 22:24«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?17 sentabr 22:02«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqroriKecha 22:4246-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?