46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 7-turida O‘zbekiston-1 erkaklar jamoasi Xitoyni 3:1 hisobida mag‘lub etib, tarixiy natija qayd etdi.
- Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni, Nodirbek Yakubboyev esa Yu Yangyini yengdi.
- O‘zbekiston-2 jamoasi Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi Fransiya bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi, ayollar jamoasi esa Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor etdi.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar kulminatsion nuqtasiga yetdi: musobaqaning eng muhim va shiddatli bosqichlaridan biri bo‘lgan 7-tur bahslari to‘liq yakunlandi. Ushbu kun O‘zbekiston shaxmati tarixiga zarhal harflar bilan muhrlanadigan natijalar bilan yodda qoldi. Musobaqa peshqadami bo‘lgan erkaklar bosh jamoamiz (O‘zbekiston-1) asosiy raqobatchi — qudratli Xitoy termasini 3:1 hisobida tiz cho‘ktirdi: birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni mutlaq g‘alaba bilan mag‘lub etgan bo‘lsa, uchinchi taxtada Nodirbek Yakubboyev tajribali Yu Yangyini dog‘da qoldirdi. Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov esa o‘z partiyalarini ishonchli durang bilan yakunlab, superg‘alabani naqd qilishdi.
Quvonarlisi, erkaklar o‘rtasidagi ikkinchi jamoamiz (O‘zbekiston-2) jahon shaxmat superyulduzi Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi kuchli Fransiya termasi bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov va Ortiq Nigmatovlarning barchasi fransuz grossmeysterlariga qarshi mardonavor turib berdi. Uchinchi erkaklar jamoamiz (O‘zbekiston-3) esa Janubiy Afrika termasini 3:1 hisobida dog‘da qoldirdi. Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham termalarimiz yorqin natijalar qayd etishdi: asosiy ayollar termamiz (O‘zbekiston-1) Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, O‘zbekiston-2 jamoasi Tojikiston ustidan 3:1 hisobida muhim zafar quchdi; faqatgina uchinchi qizlar jamoamiz Peru vakilalariga imkoniyatni boy berdi (0,5:3,5).
Xo‘sh, Xitoyning mag‘lubiyati va Fransiyaning to‘xtatilishi turnir jadvalidagi vaziyatni qanday o‘zgartirdi, Abdusattorov va Hamdamovaning g‘alabalari jamoalarimizni chempionlik podiumiga qanchalik yaqinlashtirmoqda?
«Abdusattorovdan zafar, Fransiya bilan 2:2 va qizlarning yurishi»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi 7-tur yakunlaridan eng muhim fakt va ko‘rsatkichlar:
Xitoyning 3:1 hisobida tor-mor etilishi: Bosh termamiz Nodirbek Abdusattorov (Ding Liren ustidan 1:0) va Nodirbek Yakubboyevning g‘alabalari evaziga asosiy raqibni yakson qildi;
O‘zbekiston-2 jamoasining Fransiyaga qarshi jasorati: Yosh va tajribali yigitlarimiz Maksim Vashe-Lagrav sardorligidagi favorit Fransiya termasi bilan barcha 4 taxtada durang qayd etib, 2:2 hisobini ta’minladi;
O‘zbekiston-3 ning ishonchli qadami: Uchinchi erkaklar jamoamiz Janubiy Afrika ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi;
Ayollar termamizdan 3,5:0,5 hisobidagi qirg‘in: Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova va Guldona Karimovaning porloq yutuqlari Sloveniyani javobsiz qoldirdi;
O‘zbekiston-2 qizlarining Tojikiston ustidan g‘alabasi: Qo‘shni respublika ustidan 3:1 hisobida ustun kelinib, ayollar toifasida ham yuqori ochkolar qo‘lga kiritildi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 7-turning barcha rasmiy bahslari protokoli
Samarqandda qayd etilgan erkaklar va ayollar termalarining to‘liq natijalari tahlili:
Musobaqa toifasi va jamoalar
Taxtalar bo‘yicha shaxsiy natijalar
Yakuniy hisob
Izoh va ahamiyati
Erkaklar: O‘zbekiston-1 — Xitoy
Abdusattorov 1:0 Ding Liren
Sindarov 0,5:0,5 Yi Vey
Yakubboyev 1:0 Yu Yangyi
Madaminov 0,5:0,5 Xu Xiangyu
3 : 1
Amaldagi jahon chempioni yengildi, Xitoy tor-mor etildi
Erkaklar: O‘zbekiston-2 — Fransiya
Vahidov 0,5:0,5 Vashe-Lagrav
Abdisalimov 0,5:0,5 Lagarde
Suyarov 0,5:0,5 Maurizzi
Nigmatov 0,5:0,5 Mussard
2 : 2
Favorit Fransiyaga qarshi qahramonona durang
Erkaklar: O‘zbekiston-3 — Janubiy Afrika
Saydaliyev 1:0 Karsten
Rahmatullayev 0,5:0,5 Levitan
Abdurahmonov 0,5:0,5 Mango
Omonov 1:0 Mnyasta
3 : 1
Uchinchi tarkibdan muhim va barqaror g‘alaba
Ayollar: O‘zbekiston-1 — Sloveniya
Hamdamova 1:0 Unuk
Tohirjonova 1:0 Urx
Imomqo‘ziyeva 0,5:0,5 Beber
Karimova 1:0 Mixelich
3,5 : 0,5
Yevropaning kuchli jamoasi ustidan yirik g‘alaba
Ayollar: O‘zbekiston-2 — Tojikiston
Yakubboyeva 0,5:0,5 Nasriddinzoda
Malikova 0,5:0,5 Antonova
Halilova 1:0 Mahmudova
Mashabova 0:1 Mansurova
3 : 1
Mintaqaviy prinsipial bahsda muhim ochko
Ayollar: O‘zbekiston-3 — Peru
Aktamova 0:1 Kori
Bobomurodova 0:1 Salas
Ahmedova 0:1 Kontreras
Shahzodova 0,5:0,5 Xilario
0,5 : 3,5
Uchinchi tarkib tajribali peruliklarga yutqazdi
Shaxmat ekspertizasi va tahlil: Nega 7-tur O‘zbekiston uchun triumfga aylandi?
Xalqaro ekspertlar va grossmeysterlarning xulosalari:
«Birinchi taxta» omili va Ding Lirenning taslim etilishi: Nodirbek Abdusattorovning jahon chempioni ustidan qozongan g‘alabasi nafaqat jamoaga ochko keltirdi, balki raqib jamoani ruhiy shok holatiga tushirdi; Nodirbek Yakubboyevning ham parallel g‘alabasi Xitoyni mutlaq taslimiyatga majbur qildi;
O‘zbekiston-2 ning strategik jasorati: Fransiya terma jamoasi turnirning bosh medal da’vogarlaridan biri hisoblanadi; Jahongir Vahidovning dunyo superyulduzi Vashe-Lagravni to‘xtatib qolishi va qolgan uch yosh shaxmatchimizning durangga erishishi O‘zbekiston zaxira maktabi dunyoning istalgan grandi bilan tengma-teng kurasha olishini ko‘rsatdi;
Ayollar termamizning medallar sari dadil yurishi: Afruza Hamdamova va Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi ayollar jamoamiz Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida yanchib tashlashi ularning ham Olimpiada sovrinlari uchun kurashda haqiqiy favoritga aylanganini isbotladi;
Samarqand faktori va chempionlik poydevori: 7-turdan keyin bosh jamoamizning Xitoy to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tishi Olimpiada kubogini O‘zbekistonda saqlab qolish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirdi.
Samarqanddagi 7-tur bellashuvlari o‘zbek shaxmatining bugungi kunda dunyoda tengsiz va eng qudratli intellektual kuch ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, bosh erkaklar jamoamizning Xitoy ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasi ularni Olimpiada chempionligiga olib chiqadimi? Fransiyani to‘xtatib qolgan ikkinchi jamoamiz va 3,5 ochko olgan ayollar termamizning qaysi vakili sizni ko‘proq hayratga soldi? Shaxsiy fikr va tabriklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy faxrimizga aylangan ushbu to‘liq reportajni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…