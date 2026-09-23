Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Rossiyani hech qanday dastlabki shartlarsiz zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatishga chaqirdi.
- Urush boshidagi tezkor bosib olish rejalari chippakka chiqqani va Rossiya jamiyatida urushdan charchoq kayfiyati hukm surayotgani sababli, tinchlikka erishish uchun bu shartsiz sulh taklifi muhim imkoniyat hisoblanadi.
- Ukraina o‘z mustaqilligini saqlab qolgan holda, Rossiyani muzokaralar stoliga o‘tirishga undamoqda.
Yevropaning zamonaviy tarixidagi eng dahshatli va vayronkor harbiy ixtiloflaridan biri bo‘lgan Rossiya–Ukraina urushida butun dunyo nigohini qaratgan hal qiluvchi siyosiy burilish yuz berdi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga rasmiy bayonot berib, Kiyev tomoni to‘liq, zudlik bilan va hech qanday dastlabki shartlarsiz o‘t ochishni to‘xtatishga (sulhga) rozi ekanini ochiqladi hamda Rossiyani ham xuddi shunday jasoratli qadam tashlashga chaqirdi. Bir necha yil oldin boshlangan urush avvalidagi «Kiyevni 3 kunda olamiz» qabilidagi xomxayollar va shiddatli chaqiriqlar o‘rnini endilikda tobora og‘ir urush oqibatlari, iqtisodiy zarbalar va frontdagi umidsizlik egallamoqda.
Urush og‘irligini o‘z tanasida, cho‘ntagida va oilasida his qilayotgan oddiy rossiyalik foydalanuvchilar hamda mustaqil tahlilchilar ham Moskva rahbariyati ushbu sulh tashabbusiga rozi bo‘lib, uzoq kutilgan nuqtani qo‘yishidan umidvor bo‘lib turishibdi. Ukrainaning to‘rt yillik mislsiz himoyasi uni xalqaro arenada «chaqilmas yong‘oq» va yengilmas davlat sifatida mustahkamlagan bo‘lsa, Kiyevdan yangragan shartsiz sulh taklifi endilikda to‘pni to‘liq Kreml tomoniga oshirdi.
Xo‘sh, Rossiya bu shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish chaqirig‘ini qabul qiladimi, mojaro muzlatiladimi yoki tinchlik kelishuvi imzolanadi va butun dunyoni larzaga solgan ushbu urush haqiqatan ham yakuniga yetadimi?
«Shartsiz sulh, Sibiganing bayonoti va Kremlga chaqiriq»: Tarixiy voqelikning 5 ta asosiy nuqtasi
Kiyevning shov-shuvli bayonoti va urush yakuni arafasidagi 5 muhim holat:
Ukrainadan shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish tashabbusi: TIV rahbari Andrey Sibiga zudlik bilan va hech bir shart qo‘ymasdan sulh tuzishga tayyor ekanini e’lon qildi;
Moskvaga ochiq murojaat: Kiyev Rossiya harbiy-siyosiy rahbariyatini ham zudlik bilan qon to‘kilishini to‘xtatib, o‘t ochishni bas qilishga chaqirdi;
Rossiya jamiyatidagi charchoq kayfiyati: Urushning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlaridan toliqqan Rossiya fuqarolari va mustaqil nashrlar sulh qabul qilinishiga katta umid bildirmoqda;
«3 kunlik reja»ning mutlaq barbod bo‘lishi: Urush boshida ilgari surilgan tezkor bosib olish rejalari chippakka chiqib, urushni to‘xtatish yagona pragmatik yo‘l sifatida ko‘rilmoqda;
Mustaqillikning saqlab qolinishi: Ukraina uzoq va og‘ir bosim ostida o‘z davlatchiligi va suverenitetini saqlab qolib, qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini namoyish etdi.
Rossiya–Ukraina qarama-qarshiligi: Urush rejalari va bugungi real holat taqqosi
Harbiy harakatlar boshlangandagi maqsadlar va bugungi sulh sharoiti tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Urush boshidagi bayonotlar va taxminlar
Bugungi kundagi real holat (2026 yil)
Harbiy kampaniya muddati
«Kiyevni 3 kunda bo‘ysundirish», tezkor blitskrig
Yillar davom etgan vayronkor pozitsion janglar
Ukrainaning maqomi
Hukumatni almashtirish va to‘liq bo‘ysundirish
O‘z mustaqilligini saqlab qolgan «chaqilmas yong‘oq»
Kiyevning tinchlik formulasi
Qat’iy hududiy va xalqaro shartlar talabi
To‘liq, zudlik bilan va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish taklifi
Rossiya jamoatchiligi kayfiyati
G‘alabaga bo‘lgan ishonch va agressiv ritorika
Urush charchog‘i, iqtisodiy og‘irlik va sulhdan umidvorlik
Xalqaro bosim va izolyatsiya
Cheklangan sanksiyalar prognozi
Mislsiz iqtisodiy cheklovlar va harbiy jihatdan qiyinchiliklar
Keyingi hal qiluvchi qadam
Frontda kuch ishlatish orqali g‘alaba
Kremlning sulhga beradigan rasmiy javobiga bog‘liqlik
Harbiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega shartsiz sulh taklifi dunyoni hayratga soldi?
Xalqaro harbiy tahlilchilar va geosiyosat ekspertlarining xulosalari:
Kiyevning diplomatik tashabbusni o‘z qo‘liga olishi: «Shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish» taklifi xalqaro hamjamiyat (AQSH, Yevropa, Global Janub) oldida Ukrainani tinchlikka chin dildan intilayotgan tomon sifatida mustahkamlaydi; agar Moskva bu taklifni rad etsa, butun dunyoda urush davom etishining yagona aybdori sifatida ko‘rinadi;
«Urush charchog‘i» faktori: Ikkala davlat ham insoniy, harbiy va moliyaviy resurslarning keskin taqchilligiga duch kelmoqda; uzoq muddatli harbiy harakatlar nafaqat Ukraina infratuzilmasini, balki Rossiya iqtisodiyoti va jamiyatining ichki barqarorligini ham maksimal darajada holdan toydirdi;
Frontni muzlatish va siyosiy yechim sari yo‘l: O‘t ochishning to‘xtatilishi muzokaralar stoliga o‘tirish va asirlarni to‘liq almashish, chegaralarni belgilash hamda xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilish uchun debocha vazifasini o‘taydi;
Rossiya ichidagi bosimning kuchayishi: Rossiyalik oddiy fuqarolar va mustaqil nashrlarning sulhga umid bildirishi ichki jamiyatda urushga bo‘lgan qiziqishning butunlay so‘nganini va Kremlga nisbatan tinchlikni talab qiluvchi ijtimoiy signallarning paydo bo‘lganini ko‘rsatadi.
Ukraina TIV rahbari Andrey Sibiga tomonidan yangragan ushbu chaqiriq ko‘p yillik qonli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va mintaqaga tinchlik qaytarishi mumkin bo‘lgan eng so‘nggi va katta imkoniyatga aylandi.
Sizningcha, Rossiya rahbariyati Ukrainaning hech qanday shartlarsiz o‘t ochishni to‘xtatish haqidagi ushbu tarixiy taklifiga rozilik bildiradimi? Ko‘p yillik urush haqiqatan ham yaqin kunlarda o‘z nihoyasiga yetishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun dunyo taqdiriga daxldor ushbu shov-shuvli xabarni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…