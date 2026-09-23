Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi

·3·Dunyo
Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Rossiyani hech qanday dastlabki shartlarsiz zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatishga chaqirdi.
  • Urush boshidagi tezkor bosib olish rejalari chippakka chiqqani va Rossiya jamiyatida urushdan charchoq kayfiyati hukm surayotgani sababli, tinchlikka erishish uchun bu shartsiz sulh taklifi muhim imkoniyat hisoblanadi.
  • Ukraina o‘z mustaqilligini saqlab qolgan holda, Rossiyani muzokaralar stoliga o‘tirishga undamoqda.

Yevropaning zamonaviy tarixidagi eng dahshatli va vayronkor harbiy ixtiloflaridan biri bo‘lgan Rossiya–Ukraina urushida butun dunyo nigohini qaratgan hal qiluvchi siyosiy burilish yuz berdi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga rasmiy bayonot berib, Kiyev tomoni to‘liq, zudlik bilan va hech qanday dastlabki shartlarsiz o‘t ochishni to‘xtatishga (sulhga) rozi ekanini ochiqladi hamda Rossiyani ham xuddi shunday jasoratli qadam tashlashga chaqirdi. Bir necha yil oldin boshlangan urush avvalidagi «Kiyevni 3 kunda olamiz» qabilidagi xomxayollar va shiddatli chaqiriqlar o‘rnini endilikda tobora og‘ir urush oqibatlari, iqtisodiy zarbalar va frontdagi umidsizlik egallamoqda.

Urush og‘irligini o‘z tanasida, cho‘ntagida va oilasida his qilayotgan oddiy rossiyalik foydalanuvchilar hamda mustaqil tahlilchilar ham Moskva rahbariyati ushbu sulh tashabbusiga rozi bo‘lib, uzoq kutilgan nuqtani qo‘yishidan umidvor bo‘lib turishibdi. Ukrainaning to‘rt yillik mislsiz himoyasi uni xalqaro arenada «chaqilmas yong‘oq» va yengilmas davlat sifatida mustahkamlagan bo‘lsa, Kiyevdan yangragan shartsiz sulh taklifi endilikda to‘pni to‘liq Kreml tomoniga oshirdi.

Xo‘sh, Rossiya bu shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish chaqirig‘ini qabul qiladimi, mojaro muzlatiladimi yoki tinchlik kelishuvi imzolanadi va butun dunyoni larzaga solgan ushbu urush haqiqatan ham yakuniga yetadimi?

«Shartsiz sulh, Sibiganing bayonoti va Kremlga chaqiriq»: Tarixiy voqelikning 5 ta asosiy nuqtasi

Kiyevning shov-shuvli bayonoti va urush yakuni arafasidagi 5 muhim holat:

  • Ukrainadan shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish tashabbusi: TIV rahbari Andrey Sibiga zudlik bilan va hech bir shart qo‘ymasdan sulh tuzishga tayyor ekanini e’lon qildi;

  • Moskvaga ochiq murojaat: Kiyev Rossiya harbiy-siyosiy rahbariyatini ham zudlik bilan qon to‘kilishini to‘xtatib, o‘t ochishni bas qilishga chaqirdi;

  • Rossiya jamiyatidagi charchoq kayfiyati: Urushning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlaridan toliqqan Rossiya fuqarolari va mustaqil nashrlar sulh qabul qilinishiga katta umid bildirmoqda;

  • «3 kunlik reja»ning mutlaq barbod bo‘lishi: Urush boshida ilgari surilgan tezkor bosib olish rejalari chippakka chiqib, urushni to‘xtatish yagona pragmatik yo‘l sifatida ko‘rilmoqda;

  • Mustaqillikning saqlab qolinishi: Ukraina uzoq va og‘ir bosim ostida o‘z davlatchiligi va suverenitetini saqlab qolib, qarshilik ko‘rsatish qobiliyatini namoyish etdi.

Rossiya–Ukraina qarama-qarshiligi: Urush rejalari va bugungi real holat taqqosi

Harbiy harakatlar boshlangandagi maqsadlar va bugungi sulh sharoiti tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Urush boshidagi bayonotlar va taxminlar

Bugungi kundagi real holat (2026 yil)

Harbiy kampaniya muddati

«Kiyevni 3 kunda bo‘ysundirish», tezkor blitskrig

Yillar davom etgan vayronkor pozitsion janglar

Ukrainaning maqomi

Hukumatni almashtirish va to‘liq bo‘ysundirish

O‘z mustaqilligini saqlab qolgan «chaqilmas yong‘oq»

Kiyevning tinchlik formulasi

Qat’iy hududiy va xalqaro shartlar talabi

To‘liq, zudlik bilan va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish taklifi

Rossiya jamoatchiligi kayfiyati

G‘alabaga bo‘lgan ishonch va agressiv ritorika

Urush charchog‘i, iqtisodiy og‘irlik va sulhdan umidvorlik

Xalqaro bosim va izolyatsiya

Cheklangan sanksiyalar prognozi

Mislsiz iqtisodiy cheklovlar va harbiy jihatdan qiyinchiliklar

Keyingi hal qiluvchi qadam

Frontda kuch ishlatish orqali g‘alaba

Kremlning sulhga beradigan rasmiy javobiga bog‘liqlik

Harbiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega shartsiz sulh taklifi dunyoni hayratga soldi?

Xalqaro harbiy tahlilchilar va geosiyosat ekspertlarining xulosalari:

  • Kiyevning diplomatik tashabbusni o‘z qo‘liga olishi: «Shartsiz o‘t ochishni to‘xtatish» taklifi xalqaro hamjamiyat (AQSH, Yevropa, Global Janub) oldida Ukrainani tinchlikka chin dildan intilayotgan tomon sifatida mustahkamlaydi; agar Moskva bu taklifni rad etsa, butun dunyoda urush davom etishining yagona aybdori sifatida ko‘rinadi;

  • «Urush charchog‘i» faktori: Ikkala davlat ham insoniy, harbiy va moliyaviy resurslarning keskin taqchilligiga duch kelmoqda; uzoq muddatli harbiy harakatlar nafaqat Ukraina infratuzilmasini, balki Rossiya iqtisodiyoti va jamiyatining ichki barqarorligini ham maksimal darajada holdan toydirdi;

  • Frontni muzlatish va siyosiy yechim sari yo‘l: O‘t ochishning to‘xtatilishi muzokaralar stoliga o‘tirish va asirlarni to‘liq almashish, chegaralarni belgilash hamda xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilish uchun debocha vazifasini o‘taydi;

  • Rossiya ichidagi bosimning kuchayishi: Rossiyalik oddiy fuqarolar va mustaqil nashrlarning sulhga umid bildirishi ichki jamiyatda urushga bo‘lgan qiziqishning butunlay so‘nganini va Kremlga nisbatan tinchlikni talab qiluvchi ijtimoiy signallarning paydo bo‘lganini ko‘rsatadi.

Ukraina TIV rahbari Andrey Sibiga tomonidan yangragan ushbu chaqiriq ko‘p yillik qonli to‘qnashuvlarni to‘xtatish va mintaqaga tinchlik qaytarishi mumkin bo‘lgan eng so‘nggi va katta imkoniyatga aylandi.

Sizningcha, Rossiya rahbariyati Ukrainaning hech qanday shartlarsiz o‘t ochishni to‘xtatish haqidagi ushbu tarixiy taklifiga rozilik bildiradimi? Ko‘p yillik urush haqiqatan ham yaqin kunlarda o‘z nihoyasiga yetishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va butun dunyo taqdiriga daxldor ushbu shov-shuvli xabarni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Andrey SibigUkraina–Rossiya sog‘isiKiyevShartsiz o‘t ochish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiXoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdi15 sentabr 23:05Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?Trampning kuyovi Kushner va Uitkoff Zelenskiy bilan nimalarni kelishib oldi?7 sentabr 09:10Putin Ukraina urushi yakunlanishi mumkinligiga ishora qildiPutin Ukraina urushi yakunlanishi mumkinligiga ishora qildi12 may 00:22Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildi27 iyul 09:02Zelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqdaZelenskiyga bosim kuchaydi: sobiq vazir Fedorov urush rejasini so‘ramoqda22 avgust 18:03Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...26 iyul 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota