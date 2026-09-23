Qidiruvdagi shaxs topilgach, 110,7 mln. so‘m aliment qarzini to‘lab qo‘ydi
Majburiy ijro byurosi Amudaryo tuman bo‘limi ish yurituvida mavjud bo‘lgan, Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tumanlararo sudning 2024 yil 10 fevral kungi sud buyrug‘iga muvofiq, undiruvchi N.M. foydasiga tarbiyasidagi uch nafar farzandlari ta’minoti uchun qarzdor S.A.dan aliment undirish belgilangan.
Shunga qaramasdan qarzdor tomonidan aliment pullari o‘z vaqtida to‘lab borilmaganligi oqibatida uning qarzdorligi 110 mln. so‘mdan oshib ketgan bo‘lib, ushbu qarzni undirish maqsadida, qarzdorning yashash manziliga borilganida, u ushbu manzilda yashamayotganligi aniqlangan.
Qarzdorning yashash manzili haqida aniq ma’lumot yo‘qligi sababli, unga nisbatan bo‘lim davlat ijrochisi tomonidan qidiruv e’lon qilingan.
Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi qidiruv shu’basi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida qarzdor Toshkent shahridan topilib, joriy yilning 23 sentyabr kuni yuzaga kelgan 110,7 mln. so‘m qarzdorlikni sobiq turmush o‘rtog‘iga to‘lab bergan.
Izohlar 0
…