Qidiruvdagi shaxs topilgach, 110,7 mln. so‘m aliment qarzini to‘lab qo‘ydi

·47·Jamiyat
Qidiruvdagi shaxs topilgach, 110,7 mln. so‘m aliment qarzini to‘lab qo‘ydi

Majburiy ijro byurosi Amudaryo tuman bo‘limi ish yurituvida mavjud bo‘lgan, Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tumanlararo sudning 2024 yil 10 fevral kungi sud buyrug‘iga muvofiq, undiruvchi N.M. foydasiga tarbiyasidagi uch nafar farzandlari ta’minoti uchun qarzdor S.A.dan aliment undirish belgilangan.

 Shunga qaramasdan qarzdor tomonidan aliment pullari o‘z vaqtida to‘lab borilmaganligi oqibatida uning qarzdorligi 110 mln. so‘mdan oshib ketgan bo‘lib, ushbu qarzni undirish maqsadida, qarzdorning yashash manziliga borilganida, u ushbu manzilda yashamayotganligi aniqlangan.

 Qarzdorning yashash manzili haqida aniq ma’lumot yo‘qligi sababli, unga nisbatan bo‘lim davlat ijrochisi tomonidan qidiruv e’lon qilingan.

 Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi qidiruv shu’basi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida qarzdor Toshkent shahridan topilib, joriy yilning 23 sentyabr kuni yuzaga kelgan 110,7 mln. so‘m qarzdorlikni sobiq turmush o‘rtog‘iga to‘lab bergan.

Majburiy ijro byurosiAmudaryo tuman bo‘limiMirzo Ulug‘bekaliment undirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildi16 sentabr 21:52Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin12 sentabr 10:0818 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdi18 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdi24 avgust 19:31110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi9 sentabr 17:22Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandi14 iyul 12:22Ishlamaydigan fuqarolar uchun aliment miqdori oshirildiIshlamaydigan fuqarolar uchun aliment miqdori oshirildi11 may 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq