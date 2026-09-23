Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?

·87·Madaniyat
Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2021 yilda TC Candler tomonidan dunyoning eng kelishgan yuzi deb topilgan myanmalik aktyor va model Paying Takxon harbiy to'ntarishga qarshi namoyishlarda ishtirok etgani uchun uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
  • Uning mashhurligi Myanma chegaralaridan tashqariga chiqib, Tailandda ham muxlislari ko'paygan, ammo 2021 yil 8 aprelda harbiy to'ntarishni qoralagani uchun hibsga olinib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.

Myanmalik aktyor va model Paying Takxon 2021 yilda TC Candler tomonidan dunyoning eng kelishgan erkak yuzi deb topilgan. Biroq ushbu e’tirof unga nisbatan sud hukmi chiqarilgan vaqtga to‘g‘ri keldi: u harbiy to‘ntarishga qarshi namoyishlarda ishtirok etgani uchun uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.

Paying Takxon 1996 yilda Myanmaning g‘arbiy qismidagi Kotaun shahrida olti farzandli oilaning to‘rtinchi farzandi bo‘lib tug‘ilgan. Maktabni tamomlagach, mamlakatning eng yirik shahri Yangonga borib, o‘zini sinab ko‘rishga qaror qildi.

18 yoshida u Jon Lvinning modellik maktabiga o‘qishga kirdi. U yerda suratga tushish va podiumda yurish sirlarini o‘rgandi. Uzun sochlari va mushakdor tana tuzilishi uning o‘ziga xos qiyofasini yanada ajratib turardi.

Ko‘p o‘tmay John Lwin's Star & Model International agentligi unga hamkorlik taklif qildi. Reklama, musiqiy kliplar va jurnallar uchun suratga tushishlar ortidan uning karyerasi jadal rivojlana boshladi.

Paying Takxon 2017 yilda «Yarim tun sayyohi» filmidagi bosh roli orqali aktyor sifatida ham tanildi. Shu bilan birga, u musiqa bilan shug‘ullana boshladi va ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriya to‘pladi.

Qora kostyumdagi yigit tugmachalarini to‘g‘rilab, qora fonda turibdi.

Uning mashhurligi Myanma chegaralaridan ham tashqariga chiqib, Tailandda ham muxlislari ko‘paydi. Paying mamlakat turizmini targ‘ib qiluvchi elchi sifatida ham faoliyat yuritgan.

TC Candler reytingida u 2020 yilda 10-o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2021 yilda birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Shu tariqa Paying Takxon dunyoning eng kelishgan yuzi sifatida e’tirof etildi.

Monastirdagi ikki hafta

2021 yil boshida Payingning buddaviy rohiblar bilan birga tushgan, sochi qirilgan suratlari internetda tarqaldi. U ikki hafta davomida monastirda yashab, ro‘za, ibodat va meditatsiya bilan shug‘ullangan.

Bu holat uning muxlislari orasida turli savollarni paydo qildi. Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, u monastirdagi hayot orqali bir muddat tin olish va o‘zini ruhan tiklashga harakat qilgan.

Norozilik namoyishlari va hibs

To‘q qizil libosdagi tatuirovkali yigit banan barglari yonida turibdi.

2021 yil 1 fevralda Myanmada harbiylar hokimiyatni egallab oldi. Shundan keyin mamlakatda keng ko‘lamli norozilik namoyishlari boshlandi.

Paying Takxon ham harbiy to‘ntarishni ochiq qoralab, ijtimoiy tarmoqlarda o‘z munosabatini bildirdi va namoyishlarda ishtirok etdi. U fuqarolarning saylangan hokimiyatni tanlash huquqini himoya qilishga chaqirdi.

2021 yil 8 aprel kuni harbiylar uni Yangondagi onasining uyidan hibsga oldi. Keyinchalik uni Myanma Jinoyat kodeksining 505(a)-moddasi bo‘yicha ayblab, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilishdi.

Eng qizig‘i, Paying qamoqda bo‘lgan paytda TC Candler uni 2021 yilning eng kelishgan yuzi deb e’lon qildi. Reyting taqdimotida tashkilot uning surati yoniga «Free this man» — «Bu insonni ozod qiling» degan chaqiriqni ham joylashtirdi.

Paying Takxon qamoqda qariyb 11 oy qoldi. 2022 yil 2 martda u davlat avfi asosida ozod qilindi va uyiga qaytdi.

Shu tariqa, model va aktyorning hayotida qisqa vaqt ichida podium, kino, monastir va qamoq kabi mutlaqo turlicha bosqichlar birlashdi. Bugun esa Paying Takxon ijtimoiy tarmoqlarda faolligini davom ettirib, muxlislari bilan muloqot qilib kelmoqda.

Paying TakxonTC CandlerMyanma harbiy to‘ntarishMyanma Jinoyat kodeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin13 iyun 23:27Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)16 sentabr 16:38Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)Rayhon Ulasenovaning "kelin salom" marosimidan chiroyli lavhalar (video)9 avgust 12:35Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)Aziz Rametov "Aziz qamalibdi" degan mish-mishlarga javob berdi (video)10 iyul 13:19Eng qimmat turk seriallari va ularning ajoyib hikoyasiEng qimmat turk seriallari va ularning ajoyib hikoyasi2 aprel 17:00Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladi17 iyun 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh