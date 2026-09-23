Dunyoning eng chiroyli erkagi kim va u nega qamoqqa tushgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2021 yilda TC Candler tomonidan dunyoning eng kelishgan yuzi deb topilgan myanmalik aktyor va model Paying Takxon harbiy to'ntarishga qarshi namoyishlarda ishtirok etgani uchun uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
- Uning mashhurligi Myanma chegaralaridan tashqariga chiqib, Tailandda ham muxlislari ko'paygan, ammo 2021 yil 8 aprelda harbiy to'ntarishni qoralagani uchun hibsga olinib, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Myanmalik aktyor va model Paying Takxon 2021 yilda TC Candler tomonidan dunyoning eng kelishgan erkak yuzi deb topilgan. Biroq ushbu e’tirof unga nisbatan sud hukmi chiqarilgan vaqtga to‘g‘ri keldi: u harbiy to‘ntarishga qarshi namoyishlarda ishtirok etgani uchun uch yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Paying Takxon 1996 yilda Myanmaning g‘arbiy qismidagi Kotaun shahrida olti farzandli oilaning to‘rtinchi farzandi bo‘lib tug‘ilgan. Maktabni tamomlagach, mamlakatning eng yirik shahri Yangonga borib, o‘zini sinab ko‘rishga qaror qildi.
18 yoshida u Jon Lvinning modellik maktabiga o‘qishga kirdi. U yerda suratga tushish va podiumda yurish sirlarini o‘rgandi. Uzun sochlari va mushakdor tana tuzilishi uning o‘ziga xos qiyofasini yanada ajratib turardi.
Ko‘p o‘tmay John Lwin's Star & Model International agentligi unga hamkorlik taklif qildi. Reklama, musiqiy kliplar va jurnallar uchun suratga tushishlar ortidan uning karyerasi jadal rivojlana boshladi.
Paying Takxon 2017 yilda «Yarim tun sayyohi» filmidagi bosh roli orqali aktyor sifatida ham tanildi. Shu bilan birga, u musiqa bilan shug‘ullana boshladi va ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriya to‘pladi.
Uning mashhurligi Myanma chegaralaridan ham tashqariga chiqib, Tailandda ham muxlislari ko‘paydi. Paying mamlakat turizmini targ‘ib qiluvchi elchi sifatida ham faoliyat yuritgan.
TC Candler reytingida u 2020 yilda 10-o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2021 yilda birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Shu tariqa Paying Takxon dunyoning eng kelishgan yuzi sifatida e’tirof etildi.
Monastirdagi ikki hafta
2021 yil boshida Payingning buddaviy rohiblar bilan birga tushgan, sochi qirilgan suratlari internetda tarqaldi. U ikki hafta davomida monastirda yashab, ro‘za, ibodat va meditatsiya bilan shug‘ullangan.
Bu holat uning muxlislari orasida turli savollarni paydo qildi. Keyinchalik ma’lum bo‘lishicha, u monastirdagi hayot orqali bir muddat tin olish va o‘zini ruhan tiklashga harakat qilgan.
Norozilik namoyishlari va hibs
2021 yil 1 fevralda Myanmada harbiylar hokimiyatni egallab oldi. Shundan keyin mamlakatda keng ko‘lamli norozilik namoyishlari boshlandi.
Paying Takxon ham harbiy to‘ntarishni ochiq qoralab, ijtimoiy tarmoqlarda o‘z munosabatini bildirdi va namoyishlarda ishtirok etdi. U fuqarolarning saylangan hokimiyatni tanlash huquqini himoya qilishga chaqirdi.
2021 yil 8 aprel kuni harbiylar uni Yangondagi onasining uyidan hibsga oldi. Keyinchalik uni Myanma Jinoyat kodeksining 505(a)-moddasi bo‘yicha ayblab, uch yillik qamoq jazosiga hukm qilishdi.
Eng qizig‘i, Paying qamoqda bo‘lgan paytda TC Candler uni 2021 yilning eng kelishgan yuzi deb e’lon qildi. Reyting taqdimotida tashkilot uning surati yoniga «Free this man» — «Bu insonni ozod qiling» degan chaqiriqni ham joylashtirdi.
Paying Takxon qamoqda qariyb 11 oy qoldi. 2022 yil 2 martda u davlat avfi asosida ozod qilindi va uyiga qaytdi.
Shu tariqa, model va aktyorning hayotida qisqa vaqt ichida podium, kino, monastir va qamoq kabi mutlaqo turlicha bosqichlar birlashdi. Bugun esa Paying Takxon ijtimoiy tarmoqlarda faolligini davom ettirib, muxlislari bilan muloqot qilib kelmoqda.
Izohlar 0
…