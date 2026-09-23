Xiaomi sunʼiy intellekt va rekord darajdagi kuchga ega yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Range Hood 3 Max nomli yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdi, u sunʼiy intellekt va rekord darajadagi havo tortish kuchiga ega.
- Qurilma 360 vatt quvvat, soniyasiga 17,5 metr havo oqimi tezligi va 1700 Pa maksimal statik bosim bilan jihozlangan, bu avvalgi modellarga nisbatan sezilarli yaxshilanishdir.
Xiaomi kompaniyasi oshxona jihozlari bozorida oʻzining eng soʻnggi va eng quvvatli ishlanmasini rasman sotuvga chiqardi. Mijia Smart Range Hood 3 Max deb nomlangan ushbu aqlli qurilma yuqori texnologiyali funksiyalar, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda misli koʻrilmagan havo tortish kuchi bilan jihozlangan boʻlib, u maishiy texnika sohasida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi davlat subsidiyasini hisobga olgan holda 4598,5 yuancni tashkil etadi. Qurilma 360 vatt quvvatga ega zamonaviy ventilyator, sakkizta ishlash darajasi va soniyasiga 17,5 metr maksimal havo oqimi tezligi bilan taʼminlangan. Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada oshganini koʻrsatadi.
Texnik koʻrsatkichlar va ulkan bosim kuchiQurilmaning asosiy texnik yutuqlaridan biri uning maksimal statik bosimi 1700 Pa darajasiga yetishidir. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmada havo oqimi avvalgi avlodga nisbatan 34,6 foizga, bosim esa 89 foizga oshirilgan. Bu esa oshxonadagi ishlarni yanada qulay va samarali amalga oshirish imkonini beradi.
Qurilmaning yuqori unumdorligi bilan bir qatorda, shovqin darajasini pasaytirish boʻyicha ham zamonaviy yechimlar qoʻllanilgan. Xususan, eng yuqori rejimda ishlaganda ham shovqin darajasi 59 dB(A) dan oshmaydi, yuqori chastotali shovqin esa oʻtgan avlod modellariga qaraganda 84 foizga kamaytirilgan.
Sunʼiy intellekt va xavfsizlik funksiyalariMijia Smart Range Hood 3 Max modeli 3 megapikselli kamera va VLA vizual modeliga asoslangan ilgʻor sunʼiy intellekt tizimi bilan jihozlangan. Qurilma tutun miqdorini har 0,1 sekundda tahlil qilib, oʻzgarishlarni 98 foizdan ortiq aniqlik bilan qayd etadi va tutun paydo boʻlganidan keyin atigi 0,6 soniya ichida quvvatni avtomatik ravishda oʻzgartiradi.
- Qozondan suyuqlik toshib ketish ehtimoli haqida ogohlantirish funksiyasi mavjud
- Gaz, tutun va PM2.5 zarrachalari doimiy nazorat qilinadi
- Mi Home ilovasi orqali masofadan turib xabarnomalar yuborish va ventilyatsiyani yoqish imkoniyati bor
- Toylamali tozalash tizimi, shu jumladan toʻrt aylanma siklon va havo pardasi qoʻllanilgan
Shuningdek, qurilma 97 foiz PM2.5 zarralarini yoʻq qilishga qodir boʻlib, manfiy ionlar yordamida 98 foiz darajasida sterilizatsiya qilish funksiyasini bajaradi. Ushbu xususiyatlar zamonaviy xonadonlarda tozalik va xavfsizlikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…