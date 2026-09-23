Xiaomi sunʼiy intellekt va rekord darajdagi kuchga ega yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdi

·40·Texno
Xiaomi sunʼiy intellekt va rekord darajdagi kuchga ega yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Range Hood 3 Max nomli yangi oshxona ventilyatsiyasini taqdim etdi, u sunʼiy intellekt va rekord darajadagi havo tortish kuchiga ega.
  • Qurilma 360 vatt quvvat, soniyasiga 17,5 metr havo oqimi tezligi va 1700 Pa maksimal statik bosim bilan jihozlangan, bu avvalgi modellarga nisbatan sezilarli yaxshilanishdir.

Xiaomi kompaniyasi oshxona jihozlari bozorida oʻzining eng soʻnggi va eng quvvatli ishlanmasini rasman sotuvga chiqardi. Mijia Smart Range Hood 3 Max deb nomlangan ushbu aqlli qurilma yuqori texnologiyali funksiyalar, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda misli koʻrilmagan havo tortish kuchi bilan jihozlangan boʻlib, u maishiy texnika sohasida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi davlat subsidiyasini hisobga olgan holda 4598,5 yuancni tashkil etadi. Qurilma 360 vatt quvvatga ega zamonaviy ventilyator, sakkizta ishlash darajasi va soniyasiga 17,5 metr maksimal havo oqimi tezligi bilan taʼminlangan. Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada oshganini koʻrsatadi.

Texnik koʻrsatkichlar va ulkan bosim kuchi

Qurilmaning asosiy texnik yutuqlaridan biri uning maksimal statik bosimi 1700 Pa darajasiga yetishidir. Ishlab chiqaruvchi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmada havo oqimi avvalgi avlodga nisbatan 34,6 foizga, bosim esa 89 foizga oshirilgan. Bu esa oshxonadagi ishlarni yanada qulay va samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Qurilmaning yuqori unumdorligi bilan bir qatorda, shovqin darajasini pasaytirish boʻyicha ham zamonaviy yechimlar qoʻllanilgan. Xususan, eng yuqori rejimda ishlaganda ham shovqin darajasi 59 dB(A) dan oshmaydi, yuqori chastotali shovqin esa oʻtgan avlod modellariga qaraganda 84 foizga kamaytirilgan.

Sunʼiy intellekt va xavfsizlik funksiyalari

Mijia Smart Range Hood 3 Max modeli 3 megapikselli kamera va VLA vizual modeliga asoslangan ilgʻor sunʼiy intellekt tizimi bilan jihozlangan. Qurilma tutun miqdorini har 0,1 sekundda tahlil qilib, oʻzgarishlarni 98 foizdan ortiq aniqlik bilan qayd etadi va tutun paydo boʻlganidan keyin atigi 0,6 soniya ichida quvvatni avtomatik ravishda oʻzgartiradi.

  • Qozondan suyuqlik toshib ketish ehtimoli haqida ogohlantirish funksiyasi mavjud
  • Gaz, tutun va PM2.5 zarrachalari doimiy nazorat qilinadi
  • Mi Home ilovasi orqali masofadan turib xabarnomalar yuborish va ventilyatsiyani yoqish imkoniyati bor
  • Toylamali tozalash tizimi, shu jumladan toʻrt aylanma siklon va havo pardasi qoʻllanilgan

Shuningdek, qurilma 97 foiz PM2.5 zarralarini yoʻq qilishga qodir boʻlib, manfiy ionlar yordamida 98 foiz darajasida sterilizatsiya qilish funksiyasini bajaradi. Ushbu xususiyatlar zamonaviy xonadonlarda tozalik va xavfsizlikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XiaomiAqlli texnikaSunʼiy intellektMaishiy texnikaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi sunʼiy intellektga ega ilk gaz pechini taqdim etdiBugun 15:51Xiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdiXiaomi uch soniyada suv qizdiradigan yangi dispenserini taqdim etdi21 sentabr 21:56Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi21 sentabr 21:23Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdi20 sentabr 19:25Xiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi 20 ta idish to‘plamiga mo‘ljallangan yangi idish yuvish mashinasini taqdim etdi18 sentabr 17:54Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi