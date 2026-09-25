Motorola Signature 27flagmani GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashini oladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Motorola Signature 27 flagmani Google Pixel'dan tashqari GrapheneOS'ni rasman qo'llab-quvvatlaydigan ilk smartfon bo'ladi.
- Ushbu qurilma MTE texnologiyasini to'liq qo'llab-quvvatlovchi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlangan.
- Motorola Signature 27 7 yil davomida dasturiy yangilanishlar va'da qilmoqda.
Motorola kompaniyasining yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Signature 27 flagman smartfoni mobil texnologiyalar bozorida katta oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma Google Pixel oilasidan tashqarida rasman GrapheneOS xavfsizlik tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfonga aylanishi tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, xavfsizlikka yoʻnaltirilgan Android forklaridan biri boʻlgan GrapheneOS loyihasi ishlab chiquvchilari Motorola bilan hamkorlik qilishlarini joriy yilning mart oyidaiyoq eʼlon qilishgan edi. Biroq oʻshanda hamkorlik qaysi qurilmaga qaratilishi sir saqlanayotgan edi. Endilikda esa mazkur maqom aynan yangi Motorola Signature 27 flagmaniga nasib etishi oydinlashdi.
Xavfsizlik borasida yangi standartlarShu vaqtgacha GrapheneOS faqatgina Google Pixel smartfonlari, jumladan, Pixel 6 dan tortib to Pixel 10 modellarigacha hamda byudjet yoʻnalishidagi “a” turkumidagi qurilmalarnigina qoʻllab-quvvatlab kelgan edi. Bunga asosiy sabab ishlab chiquvchilarning apparat darajasidagi himoya mexanizmlariga qoʻyadigan oʻta qatʼiy talablaridir.
Xususan, xotiradagi xatolarni oʻz vaqtida aniqlash hamda zaifliklardan foydalanish xavfini keskin kamaytiruvchi Memory Tagging Extension (MTE) texnologiyasi asosiy talablardan biri sanaladi. Aynan shu sababli ham yangi qurilmalarning xavfsizlik tizimi bilan mosligi nafaqat protsessorga, balki apparat qismidagi himoya funksiyalarining qanday amalga oshirilganiga ham bevosita bogʻliq.
Texnik imkoniyatlar va yangi imkoniyatlarQizigʻi shundaki, kelgusida chiqishi kutilayotgan Google Pixel 11 dagi Tensor G6 chiplari MTE texnologiyasini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlasa-da, bu imkoniyat apparat darajasida oʻchirib qoʻyilgan. Shu boisdan ham yangi Pixel smartfonlarining kelgusidagi rasmiy qoʻllab-quvvatlanishi hozircha savol ostida qolmoqda. Yangi Motorola Signature 27 esa MTE texnologiyasini toʻlaqonli qoʻllab-quvvatlaydigan zamonaviy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga tayanishi bilan GrapheneOS talablariga toʻliq javob beradi.
Hozircha smartfon toʻliq fosh etilmagan boʻlsa-da, uning ayrim ilgʻor xususiyatlari haqida maʼlumotlar mavjud. Xususan, qurilma yirik Sony Lytia 910 sensoriga ega 50 megapikselli asosiy kamera, 200 megapikselli periskopik televizor hamda Bang & Olufsen yuqori sifatli akustik tizimi bilan jihozlanadi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi mazkur model uchun naqd 7 yil davomida muntazam dasturiy yangilanishlar taqdim etilishini vaʼda qilmoqda.
Standart Androiddan farqli oʻlaroqGrapheneOS oddiy Android tizimidan oʻzining kuchaytirilgan himoya mexanizmlari hamda Google xizmatlarining qatʼiy izolyatsiya qilingani bilan tubdan farq qiladi. Agar foydalanuvchiga zarur boʻlsa, Google Play xizmatlarini ham oʻrnatish mumkin, biroq uning barcha tarkibiy qismlari tizimli imtiyozlarsiz maxsus izolyatsiya qilingan muhitda ishlaydi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida Motorola brendining boshqa smartfonlari ham GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashiga ega boʻlishi kutilmoqda. Biroq loyiha mualliflari hozircha boshqa aniq modellarning nomini oshkor qilishmayapti.
Izohlar 0
…