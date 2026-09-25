Motorola Signature 27flagmani GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashini oladi

·37·Texno
Motorola Signature 27flagmani GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashini oladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Motorola Signature 27 flagmani Google Pixel'dan tashqari GrapheneOS'ni rasman qo'llab-quvvatlaydigan ilk smartfon bo'ladi.
  • Ushbu qurilma MTE texnologiyasini to'liq qo'llab-quvvatlovchi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori bilan jihozlangan.
  • Motorola Signature 27 7 yil davomida dasturiy yangilanishlar va'da qilmoqda.

Motorola kompaniyasining yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Signature 27 flagman smartfoni mobil texnologiyalar bozorida katta oʻzgarishlarga sabab boʻlmoqda. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma Google Pixel oilasidan tashqarida rasman GrapheneOS xavfsizlik tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan ilk smartfonga aylanishi tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, xavfsizlikka yoʻnaltirilgan Android forklaridan biri boʻlgan GrapheneOS loyihasi ishlab chiquvchilari Motorola bilan hamkorlik qilishlarini joriy yilning mart oyidaiyoq eʼlon qilishgan edi. Biroq oʻshanda hamkorlik qaysi qurilmaga qaratilishi sir saqlanayotgan edi. Endilikda esa mazkur maqom aynan yangi Motorola Signature 27 flagmaniga nasib etishi oydinlashdi.

Xavfsizlik borasida yangi standartlar

Shu vaqtgacha GrapheneOS faqatgina Google Pixel smartfonlari, jumladan, Pixel 6 dan tortib to Pixel 10 modellarigacha hamda byudjet yoʻnalishidagi “a” turkumidagi qurilmalarnigina qoʻllab-quvvatlab kelgan edi. Bunga asosiy sabab ishlab chiquvchilarning apparat darajasidagi himoya mexanizmlariga qoʻyadigan oʻta qatʼiy talablaridir.

Xususan, xotiradagi xatolarni oʻz vaqtida aniqlash hamda zaifliklardan foydalanish xavfini keskin kamaytiruvchi Memory Tagging Extension (MTE) texnologiyasi asosiy talablardan biri sanaladi. Aynan shu sababli ham yangi qurilmalarning xavfsizlik tizimi bilan mosligi nafaqat protsessorga, balki apparat qismidagi himoya funksiyalarining qanday amalga oshirilganiga ham bevosita bogʻliq.

Texnik imkoniyatlar va yangi imkoniyatlar

Qizigʻi shundaki, kelgusida chiqishi kutilayotgan Google Pixel 11 dagi Tensor G6 chiplari MTE texnologiyasini texnik jihatdan qoʻllab-quvvatlasa-da, bu imkoniyat apparat darajasida oʻchirib qoʻyilgan. Shu boisdan ham yangi Pixel smartfonlarining kelgusidagi rasmiy qoʻllab-quvvatlanishi hozircha savol ostida qolmoqda. Yangi Motorola Signature 27 esa MTE texnologiyasini toʻlaqonli qoʻllab-quvvatlaydigan zamonaviy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessoriga tayanishi bilan GrapheneOS talablariga toʻliq javob beradi.

Hozircha smartfon toʻliq fosh etilmagan boʻlsa-da, uning ayrim ilgʻor xususiyatlari haqida maʼlumotlar mavjud. Xususan, qurilma yirik Sony Lytia 910 sensoriga ega 50 megapikselli asosiy kamera, 200 megapikselli periskopik televizor hamda Bang & Olufsen yuqori sifatli akustik tizimi bilan jihozlanadi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi mazkur model uchun naqd 7 yil davomida muntazam dasturiy yangilanishlar taqdim etilishini vaʼda qilmoqda.

Standart Androiddan farqli oʻlaroq

GrapheneOS oddiy Android tizimidan oʻzining kuchaytirilgan himoya mexanizmlari hamda Google xizmatlarining qatʼiy izolyatsiya qilingani bilan tubdan farq qiladi. Agar foydalanuvchiga zarur boʻlsa, Google Play xizmatlarini ham oʻrnatish mumkin, biroq uning barcha tarkibiy qismlari tizimli imtiyozlarsiz maxsus izolyatsiya qilingan muhitda ishlaydi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida Motorola brendining boshqa smartfonlari ham GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashiga ega boʻlishi kutilmoqda. Biroq loyiha mualliflari hozircha boshqa aniq modellarning nomini oshkor qilishmayapti.

MotorolaGrapheneOSSmartfonlarTexnologiyalarXavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadi20 sentabr 13:24Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda5 sentabr 22:24AQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqdaAQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqda24 iyul 22:59Motorola oʻzining yangi Signature 27 flagman smartfonini namoyish etdiMotorola oʻzining yangi Signature 27 flagman smartfonini namoyish etdi23 sentabr 06:21Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiKecha 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi