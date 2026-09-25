Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?

·63·Dunyo
Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olmaotadagi O‘mirbek Jo‘ldasbekov nomidagi Talabalar saroyining tomi 23-sentyabr tunida rejali demontaj qilindi, bu esa ijtimoiy tarmoqlarda vahima uyg‘otdi.
  • Universitet matbuot xizmati bino to‘satdan qulagani haqidagi xabarlarni rad etib, 2026-yilgacha davom etadigan kapital rekonstruksiya doirasida ishlar olib borilganini ma’lum qildi.

24 sentyabr tongida Olmaota shahri aholisi va Qozog‘iston Milliy universiteti (QazMU) talabalarini jiddiy xavotirga solgan kutilmagan hodisa kuzatildi. Qozog‘istonning nufuzli Tengrinews nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, shahardagi mashhur O‘mirbek Jo‘ldasbekov nomidagi Talabalar saroyi tomi o‘rnida beton siniqlari va qulab tushgan ulkan metall konstruksiyalar aks etgan tasvirlar tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda «bino tomi o‘zidan-o‘zi o‘pirilib tushdi» degan xavotirli xabarlar bolaladi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida universitet matbuot xizmati shoshilinch rasmiy bayonot bilan chiqdi va binoning «to‘satdan qulashi» haqidagi taxminlarni qat’iyan rad etdi.

Ma’lum qilinishicha, 2026 yil 23 sentyabrga o‘tar kechasi mazkur binoda keng ko‘lamli kapital rekonstruksiya dasturi doirasida tomni rejali demontaj qilish (buzish) ishlari amalga oshirilgan. Talabalar va professor-o‘qituvchilar xavfsizligini ta’minlash hamda kunduzgi o‘quv jarayoniga xalaqit bermaslik maqsadida barcha og‘ir muhandislik ishlari maxsus ravishda tungi vaqtda tashkillashtirilgan bo‘lib, pudratchi barcha xavfsizlik choralariga to‘liq rioya etgan va hech kim jabrlanmagan. 1985–1998 yillar oralig‘ida barpo etilgan ushbu yirik madaniy inshoot qariyb 30 yil davomida umuman mukammal ta’mirlanmagan. Akkreditatsiyadan o‘tgan mustaqil tashkilot tomonidan o‘tkazilgan texnik ekspertiza esa binoning yuk ko‘taruvchi ustunlarida zanglash, beton to‘sinlarning yetishmasligi, tugunli birikmalarning shikastlanishi va tom konstruksiyalarining xavfli darajada deformatsiyaga uchraganini fosh etgan.

Xo‘sh, 30 yillik bino qanday falokat yoqasiga kelib qolgan edi, tungi demontaj jamoatchilikda nega vahima uyg‘otdi va yangilanayotgan Talabalar saroyi qay ko‘rinishda qayta qad rostlaydi?

«Tungi demontaj, 30 yillik yemirilish va QazMU bayonoti»: Olmaotadagi hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘iston Milliy universitetidagi holat bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «To‘satdan o‘pirilish» emas, rejali ish: Universitet rahbariyati tomning kutilmaganda qulab tushgani haqidagi ovozalarni rad etib, bu loyihaviy demontaj ekanini ma’lum qildi;

  • 23 sentyabr tunidagi xavfsizlik choralari: O‘quv jarayoni va talabalar harakatiga xalaqit bermaslik uchun tomni buzish maxsus tungi soatlarda o‘tkazildi;

  • Jabrlanganlar yo‘q: Pudratchi tashkilot texnika xavfsizligi qoidalariga qat’iy amal qilgan va jarohat olganlar qayd etilmadi;

  • 30 yil ta’mir ko‘rmagan inshoot: 1985–1998 yillarda qurilgan mazkur muhtasham saroy o‘tgan o‘ttiz yil ichida kapital rekonstruksiya qilinmagan;

  • Ekspertizaning og‘ir xulosasi: Tekshiruvlar ustunlardagi chuqur korroziya, deformatsiya va beton balkalarning xavfli holatini aniqlab, zudlik bilan rekonstruksiya talab qilgan.

Talabalar saroyi inshooti: Tarmoqlardagi mish-mishlar va rasmiy real holat taqqosi

Olmaotadagi hodisa yuzasidan paydo bo‘lgan vahima va asl haqiqatning qiyosiy tahlili:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

Ijtimoiy tarmoqlardagi dastlabki xavotirlar

Universitet va ekspertizaning rasmiy xulosasi

Hodisaning tabiati

«Bino tomi eskirib, o‘zidan-o‘zi qulab tushdi»

Kapital rekonstruksiya doirasidagi rejali demontaj

Amalga oshirilgan vaqt

24 sentyabr ertalab vahimali tasvirlar tarqaldi

23 sentyabrdan 24 sentyabrga o‘tar kechasi, maxsus tanlangan vaqt

Xavfsizlik va jarohatlar

Talabalar va atrofdagilar hayotiga tahdid gumoni

To‘liq muhofazalangan zona, jabrlanganlar umuman yo‘q

Binoning qurilish tarixi

1985–1998 yillarda foydalanishga topshirilgan

Qariyb 30 yil davomida kapital ta’mirlanmagan bino

Texnik holati va ekspertiza

Oddiy eskirish sifatida qaralgan

Ustunlar korroziyasi, tugunlar buzilishi va tom siljishi

Keyingi reja va maqsad

Bino faoliyatining to‘xtab qolishi xavfi

Zamonaviy, seysmik chidamli va xavfsiz majmuaga aylantirish

Muhandislik va xavfsizlik ekspertizasi: Nega tomni demontaj qilish kechiktirib bo‘lmas chora edi?

Qurilish sohasi muhandislari, seysmologlar va texnik nazoratchilarning xulosalari:

  • «Yashirin xavf» — 30 yillik metall charchog‘i: Talabalar saroyi minglab yoshlar, konsertlar va yirik tadbirlar o‘tkaziladigan maskan hisoblanadi; ekspertiza aniqlagan korroziya va balkalarning deformatsiyasi katta anjumanlar vaqtida haqiqiy ommaviy fojiani keltirib chiqarishi mumkin edi; muammoni oldindan payqab, tomni tubdan yangilashga kirishish to‘g‘ri va mas’uliyatli profilaktik qadam bo‘ldi;

  • Nega tungi vaqt tanlandi? Kunduzi QazMU shaharchasida o‘n minglab talabalar, transport va piyodalar oqimi mavjud; metall va beton konstruksiyalarni buzib olish ishlari og‘ir texnika yordamida aynan tunda, perimetr bo‘ylab to‘siqlar qo‘yilgan holda amalga oshirilishi muhandislik etikasiga to‘liq mos keladi;

  • Olmaota seysmik zonasi omili: Olmaota yuqori darajadagi seysmik hududda joylashgan; har qanday zaiflashgan yuk ko‘taruvchi tuzilma hatto o‘rtacha yer silkinishiga ham dosh bera olmasligi mumkin; shu bois saroyning tom va kolonnalarini yangilash bino umrini yana o‘nlab yillarga uzaytiradi;

  • Ma’lumot yetkazishdagi kechikish effekti: Jamoatchilikka tungi demontaj haqida oldindan xabar berilmagani tongda o‘tkinchilarda noto‘g‘ri tasavvur va vahima paydo qildi; bu holat yirik shaharlarda bunday shovqinli va xavfli ishlar haqida aholini ogohlantirish madaniyati muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Qozog‘iston Milliy universitetidagi ushbu rejali rekonstruksiya minglab talabalar uchun sevimli bo‘lgan tarixiy saroyning yanada xavfsiz, chidamli va zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lishiga xizmat qiladi.

Sizningcha, universitet ma’muriyati tungi demontaj ishlari haqida aholini oldindan rasman ogohlantirishi kerakmidi? 30 yil davomida ta’mir ko‘rmagan jamoat binolarining holatiga va QazMU rahbariyatining ushbu profilaktik qaroriga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni qardosh yurtdagi mazkur voqea tahlilini barcha talabalar hamda do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

OlmaotaQazMUTalabalar saroyirekonstruksiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi6 sentabr 13:371000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi1000 dan ortiq daftar! Xitoylik talabalar rekord mehnatini namoyish etdi26 avgust 05:29Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Tula viloyatidagi Wildberries markaziga dron quladi: bir kishi yaralandiTula viloyatidagi Wildberries markaziga dron quladi: bir kishi yaralandi5 avgust 08:54Sunʼiy intellekt talabalar hayotida ustun, qoidalar ortda qolmoqdaSunʼiy intellekt talabalar hayotida ustun, qoidalar ortda qolmoqda24 aprel 07:08Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdi10 iyul 22:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota