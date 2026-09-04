«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi

·91·Dunyo
«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi

Chexiyaning Kladno shahrida ham kulgili, ham hayratlanarli voqea yuz berdi. O‘rmon chetida harakatsiz yotgan hayvon taqdiridan qattiq tashvishlangan mahalliy fuqaro zudlik bilan huquq-tartibot organlariga qo‘ng‘iroq qildi. Biroq ko‘rsatilgan manzilga shoshilinch yetib kelgan politsiya patruli kutilmagan manzaraga duch keldi — «yaralangan jonivor» aslida yog‘ochdan ishlangan oddiy bog‘ bezagi bo‘lib chiqdi. Bu haqda Kladno shahri politsiya boshqarmasi rasmiy ma’lumot tarqatdi.

«Bir soatdan beri qimirlamay turibdi»: Fuqaroning hayajonli qo‘ng‘irog‘i

Hodisa mahalliy aholi vakilining naqadar hayvonlarga befarq emasligini namoyish etdi:

  • Befarq bo‘lmagan guvoh: Politsiya navbatchilik qismiga telefon qilgan erkak o‘rmon chekkasida og‘ir ahvoldagi, ehtimol qattiq yaralangan kiyiksimon jonivor (kosulya) turganini, unga zudlik bilan veterinariya va qutqaruv yordami zarurligini aytgan;

  • Bir soatlik sabr va xavotir: Erkak o‘z xabarida nihoyatda samimiy ekanini bildirib, jonivorni qariyb bir soat davomida diqqat bilan kuzatganini va shu vaqt ichida u umuman qimirlamasligi uni jiddiy sarosimaga solganini ta’kidlagan;

  • Tezkor chora: Hayvonlar va yovvoyi tabiatga oid chaqiruvlarga befarq bo‘lmagan tartib posbonlari fuqaro ko‘rsatgan koordinatalar tomon zudlik bilan ekipajni yo‘naltirgan.

Oqibat: O‘rmon chetidagi «soxta kiyik» va kutilmagan topilma

Patrul xodimlari ko‘rsatilgan hududga yetib kelgach, vaziyat mutlaqo boshqacha ekani oydinlashdi:

  • Maxsus operatsiyaning kulgili finali: O‘rmon chekkasiga kelgan politsiyachilar uzoqdan «yaralangan jonivor»ni darhol payqashdi;

  • Haqiqat oshkor bo‘ldi: Jonivor yoniga yaqinlashib ko‘zdan kechirilganda, u nafaqat tirik emas, balki jonli tabiatga ham aloqasi yo‘qligi, uy egalari tomonidan o‘rnatilgan yog‘ochdan yasalgan dekorativ bog‘ bezagi ekani ma’lum bo‘ldi;

  • Minnatdorchilik va tabassum: Mazkur chaqiruv yolg‘on xabar bo‘lib chiqqan bo‘lsa-da, politsiya xodimlari fuqaroning javobgarligi va begunoh jonivorni qutqarish istagini ijobiy baholab, befarq emasligi uchun samimiy tabassum bilan minnatdorchilik bildirishdi.

Sizningcha, bunday vaziyatda fuqaroning haddan tashqari ehtiyotkorligi va befarq bo‘lmagani tahsinga loyiqmi yoki shoshma-shosharlik bilan politsiyani behuda band qilishmi? Shaxsan siz uzoqdan bir soat davomida qimirlamay turgan shaklni ko‘rganingizda qanday yo‘l tutgan bo‘lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqidaBugun, 08:17Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiKrasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiBugun, 08:04Sankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiSankt-Peterburgda pistoletli erkak poliklinika shifokorini garovga oldiKecha, 22:47Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Kecha, 22:23724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldiKecha, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi