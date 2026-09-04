«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi
Chexiyaning Kladno shahrida ham kulgili, ham hayratlanarli voqea yuz berdi. O‘rmon chetida harakatsiz yotgan hayvon taqdiridan qattiq tashvishlangan mahalliy fuqaro zudlik bilan huquq-tartibot organlariga qo‘ng‘iroq qildi. Biroq ko‘rsatilgan manzilga shoshilinch yetib kelgan politsiya patruli kutilmagan manzaraga duch keldi — «yaralangan jonivor» aslida yog‘ochdan ishlangan oddiy bog‘ bezagi bo‘lib chiqdi. Bu haqda Kladno shahri politsiya boshqarmasi rasmiy ma’lumot tarqatdi.
«Bir soatdan beri qimirlamay turibdi»: Fuqaroning hayajonli qo‘ng‘irog‘i
Hodisa mahalliy aholi vakilining naqadar hayvonlarga befarq emasligini namoyish etdi:
Befarq bo‘lmagan guvoh: Politsiya navbatchilik qismiga telefon qilgan erkak o‘rmon chekkasida og‘ir ahvoldagi, ehtimol qattiq yaralangan kiyiksimon jonivor (kosulya) turganini, unga zudlik bilan veterinariya va qutqaruv yordami zarurligini aytgan;
Bir soatlik sabr va xavotir: Erkak o‘z xabarida nihoyatda samimiy ekanini bildirib, jonivorni qariyb bir soat davomida diqqat bilan kuzatganini va shu vaqt ichida u umuman qimirlamasligi uni jiddiy sarosimaga solganini ta’kidlagan;
Tezkor chora: Hayvonlar va yovvoyi tabiatga oid chaqiruvlarga befarq bo‘lmagan tartib posbonlari fuqaro ko‘rsatgan koordinatalar tomon zudlik bilan ekipajni yo‘naltirgan.
Oqibat: O‘rmon chetidagi «soxta kiyik» va kutilmagan topilma
Patrul xodimlari ko‘rsatilgan hududga yetib kelgach, vaziyat mutlaqo boshqacha ekani oydinlashdi:
Maxsus operatsiyaning kulgili finali: O‘rmon chekkasiga kelgan politsiyachilar uzoqdan «yaralangan jonivor»ni darhol payqashdi;
Haqiqat oshkor bo‘ldi: Jonivor yoniga yaqinlashib ko‘zdan kechirilganda, u nafaqat tirik emas, balki jonli tabiatga ham aloqasi yo‘qligi, uy egalari tomonidan o‘rnatilgan yog‘ochdan yasalgan dekorativ bog‘ bezagi ekani ma’lum bo‘ldi;
Minnatdorchilik va tabassum: Mazkur chaqiruv yolg‘on xabar bo‘lib chiqqan bo‘lsa-da, politsiya xodimlari fuqaroning javobgarligi va begunoh jonivorni qutqarish istagini ijobiy baholab, befarq emasligi uchun samimiy tabassum bilan minnatdorchilik bildirishdi.
Sizningcha, bunday vaziyatda fuqaroning haddan tashqari ehtiyotkorligi va befarq bo‘lmagani tahsinga loyiqmi yoki shoshma-shosharlik bilan politsiyani behuda band qilishmi? Shaxsan siz uzoqdan bir soat davomida qimirlamay turgan shaklni ko‘rganingizda qanday yo‘l tutgan bo‘lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…