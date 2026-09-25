Krishtianu Ronaldu: Portugaliya mendan umid qilmasa, ketaman
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidagi kelajagi haqida ochiq bayonot berdi. U mamlakat xalqi unga ishonch bildirib turgan ekan, milliy jamoa safida faoliyatini davom ettirishini ta’kidladi.
Ronalduning aytishicha, agar Portugaliya tomoni yoki mamlakat prezidenti undan umid uzsa, u terma jamoani tark etish haqida birinchi bo‘lib o‘zi ma’lum qiladi.
«Agar Portugaliya yoki prezident menga umid bildirmasa — muammo yo‘q, ketaman. Bu haqda birinchi bo‘lib o‘zim xabar beraman».
Biroq hozircha bunday holat kuzatilmayotganini aytgan futbolchi portugaliyalik muxlislarning ishonchi unga katta motivatsiya berayotganini ta’kidladi.
«Butun Portugaliya xalqi mendan umid qilmoqda. Shuning uchun ham faoliyatimni davom ettiraman».
Ronalduning bu bayonoti uning terma jamoadagi faoliyati hali yakunlanmaganini yana bir bor ko‘rsatdi. U Portugaliya futbolining asosiy yulduzlaridan biri sifatida milliy jamoa bilan yangi maqsadlar sari harakat qilishda davom etmoqda.
Futbolchining so‘zlaridagi eng muhim nuqta esa oddiy: ishonch bor ekan, Ronaldu ham bor.
Izohlar 0
…