Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni elektron pullar tizimlarining xalqaro reyestridan chiqarib, uning ro‘yxatdan o‘tish guvohnomasini bekor qildi.
- Bu qarorga operator «Platejniy sentr»ning o‘z arizasi sabab bo‘lgan, biroq Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi 21-sanksiyalar paketi doirasida «Platejniy sentr»ning qora ro‘yxatga tushishi ushbu moliyaviy tuzilmaning Qirg‘izistonni tark etishiga olib keldi.
Markaziy Osiyo bank-moliya bozorida pul o‘tkazmalari va xalqaro to‘lov tizimlari atrofidagi vaziyat yangi geosiyosiy cheklovlar ostida yanada keskinlashdi. economist.kg nashri tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga tayanib, Qirg‘iziston Respublikasi Milliy banki «Zolotaya Korona»ni elektron pullar tizimlarining xalqaro reyestridan rasman chiqarib, uning ro‘yxatdan o‘tish guvohnomasini bekor qilganini e’lon qildi. Regulyatorning ta’kidlashicha, bu qarorga bevosita Novosibirskda joylashgan operator — «Platejniy sentr» RNKOning o‘z arizasi asos bo‘lgan.
Ta’kidlash joizki, «Zolotaya Korona» qo‘shni mamlakat reyestrida 2016 yil 30 iyundan buyon, ya’ni 10 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Biroq joriy yilning 23 iyul kuni Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi 21-sanksiyalar paketi doirasida «Platejniy sentr»ning to‘g‘ridan to‘g‘ri qora ro‘yxatga tushishi oradan ikki oy o‘tar-o‘tmas ushbu moliyaviy tuzilmaning Qirg‘izistonni tark etishiga olib keldi.
Xo‘sh, «Zolotaya Korona»ning Qirg‘izistondagi reyestrdan chiqarilishi millionlab mehnat migrantlari va pul jo‘natmalariga qanday ta’sir ko‘rsatadi, ikkilamchi sanksiyalar xavfi Markaziy Osiyoning boshqa banklarini ham shunday qadam tashlashga majbur qiladimi va endi pul yuborishning qanday muqobil yo‘llari qolmoqda?
«10 yillik faoliyat va sanksiyalar bosimi»: Qarorning asosiy tafsilotlari
Qirg‘iziston Milliy banki qarori va moliyaviy jarayonning muhim nuqtalari:
Reyestrdan rasman chiqarilish: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ning xalqaro elektron pullar tizimi sifatidagi maqomini butunlay bekor qildi;
Ariza operatorning o‘zidan tushgan: Ro‘yxatdan chiqish jarayoni operator hisoblangan «Platejniy sentr» RNKO (MCHJ, Novosibirsk) bergan rasmiy arizasi asosida rasmiylashtirildi;
10 yillik tarix: Tizim Qirg‘iziston rasmiy reyestriga 2016 yil 30 iyunda kiritilgan bo‘lib, uzoq yillar davomida eng faol pul o‘tkazmalari kanallaridan biri bo‘lib kelgan;
YEIning 21-sanksiya paketi ta’siri: 2026 yil 23 iyulda Yevropa Ittifoqi operatorga nisbatan cheklovlar kiritganidan so‘ng, ikki oy ichida tizimning mintaqadagi huquqiy faoliyati o‘zgardi;
Ikkilamchi sanksiyalar xavfi: Qirg‘iziston tijorat banklari va regulyatori xalqaro to‘lov tarmoqlaridan (SWIFT, Visa, Mastercard) uzilib qolmaslik maqsadida sanksiyaga uchragan operatorlardan masofa saqlamoqda.
«Zolotaya Korona»ning Qirg‘izistondagi faoliyati: O‘zgarishlar tahlili
Tizim maqomi va yuz bergan cheklovlarning asosiy ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va parametrlar
Avvalgi holat (2016–2026 yy.)
Yangi qarordan so‘ng (2026 yil sentyabr)
Huquqiy maqomi
Xalqaro elektron pullar tizimi reyestrida
Reyestrdan chiqarildi, ro‘yxat bekor qilindi
Tizim operatori
«Platejniy sentr» RNKO (Novosibirsk, RF)
Yevropa Ittifoqining 21-sanksiyalar paketida
Reyestrga kiritilgan sana
2016 yil 30 iyun (10 yildan ortiq muddat)
Operatorning o‘z arizasiga binoan to‘xtatildi
Banklar uchun xatar
Past (Ochiq tranzaksiyalar)
Ikkilamchi xalqaro sanksiyalar tushish xavfi yuqori
Pul o‘tkazmalari yo‘nalishi
To‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy kanallar
Muqobil milliy va bank ilovalariga o‘tish
Bank va moliya ekspertizasi: Bu cheklov mintaqa va migrantlar uchun nimani anglatadi?
Xalqaro iqtisodchilar va bank sohasi tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Ikkilamchi sanksiyalardan saqlanish zarurati: Qirg‘iziston bank tizimi Rossiya bilan aloqalarni saqlagan holda G‘arb moliya tizimi cheklovlariga tushmaslik uchun «nozik chiziq» bo‘ylab harakat qilmoqda; YEIning 21-sanksiya paketiga tushgan yuridik shaxsning reyestrda turishi jiddiy xavf tug‘dirar edi;
O‘zbekiston va mintaqa uchun ogohlantirish signali: Rossiyadagi yirik to‘lov operatorlarining birin-ketin sanksiyalar ro‘yxatiga tushishi O‘zbekiston va Tojikiston banklarini ham o‘z to‘lov shlyuzlari xavfsizligini qayta ko‘rib chiqishga undaydi;
Migrantlar puli uchun muqobillar: «Zolotaya Korona»ning cheklovga uchrashi odamlarni milliy to‘lov tizimlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri kartalararo transferlariga (masalan, mahalliy bank ilovalari orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘tkazmalarga) o‘tishga majbur qiladi;
To‘lov komissiyalari va xufyona bozor xavfi: Rasmiy va arzon tizimlar kamaygan sari tranzaksiya xarajatlari (komissiyalar) oshishi hamda norasmiy «qo‘ldan-qo‘lga» naqd pul yetkazib beruvchi vositachilar faollashishi mumkin.
Qirg‘iziston Milliy bankining ushbu qarori geosiyosiy cheklovlar Markaziy Osiyoning kundalik moliyaviy hayoti va transchegaraviy hisob-kitoblariga qanchalik chuqur ta’sir ko‘rsatayotganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Zolotaya Korona»ning cheklovga uchrashi Rossiya va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi pul o‘tkazmalarini yanada murakkablashtiradimi? Siz hozirda chet eldan pul yuborish yoki qabul qilishda qaysi ilova va usullardan foydalanmoqdasiz? Shaxsiy tajriba va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha mehnat migrantlari va bank sohasi vakillari uchun muhim bo‘lgan ushbu moliyaviy yangilikni yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…