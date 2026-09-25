Toyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradi

·29·Texno
Toyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota Motor Group 2028-yildan boshlab o‘z zavodlariga 400 mingta robotni joylashtirishni rejalashtirmoqda, bu uchun har yili 6,42 milliard dollar sarflanadi.
  • Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi insonlar o‘rnini bosish emas, balki robotlar va odamlar birgalikda ishlaydigan muhitni yaratishdir.
  • Hozirda Toyota ELEY nomli gumanoid robotlarni sinovdan o‘tkazmoqda, ular inson operatorlardan o‘rganish qobiliyatiga ega.

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota Motor Group 2028-yildan eʼtiboran o‘z zavodlarini robotlashtirilgan ishchi kuchi bilan taʼminlashga ulkan sarmoya kirita boshlaydi. Rejaga muvofiq, kompaniya bu maqsadlar uchun har yili 6,42 milliard dollar miqdorida mablag‘ yo‘naltiradi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu keng ko‘lamli tashabbus avtomobilsozlik sanoatida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda va u nafaqat korxonalar samaradorligini oshirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan modernizatsiya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi strategiyaga ko‘ra, jami 400 mingta robotni o‘rnatish ko‘zda tutilgan bo‘lib, shundan 150 mingtasi bevosita Toyota kompaniyasining avtomobilsozlik korxonalariga, qolgan 250 mingtasi esa butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqaruvchi guruh zavodlariga joylashtiriladi. Ushbu qadam global miqyosdagi avtosanoatda texnologik ustunlikni saqlab qolish va zamonaviy talablarga moslashish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Insonlar va robotlarning birgalikdagi faoliyati

Kompaniya rahbariyati mazkur jarayonda ish o‘rinlari qisqarishi haqidagi xavotirlarga o‘z munosabatini bildirdi. Toyota ijrochi vitse-prezidenti Xiroki Nakadzima (Hiroki Nakadzima) Nikkei Asia nashriga bergan intervyusida kompaniyaning asosiy maqsadi insonlar o‘rnini bosish emas, balki robotlar va odamlar tinch-totuv yonma-yon yashaydigan va ishlaydigan muhitni yaratish ekanini alohida taʼkidladi.

Hozirgi kunda Toyota yig‘ish liniyalarida ELEY nomli gumanoid robotlarni joriy etishni boshlab yuborgan. G‘ildiraklar yordamida harakatlanadigan bu qurilmalar inson-operatorlardan o‘rganish qobiliyatiga ega. Xodimlar robotning barmoqlari shaklini takrorlovchi maxsus moslamalarni kiygan holda nozik motorikani talab qiluvchi harakatlarni mashinaga amalda namoyish etib berishadi. Shunga qaramay, kompaniya hozircha qancha robot ishga tushirilgani va kelgusidagi 400 mingta parkda gumanoidlarning ulushi qancha bo‘lishini oshkor etmagan.

Avtosanoatdagi global robotlashtirish poygasi

Xalqaro robototexnika federatsiyasi maʼlumotlariga ko‘ra, avtomobilsozlik sanoati sanoat robotlarining eng yirik isteʼmolchisi bo‘lib qolmoqda. Jumladan, birgina 2024-yilda Xitoy 2 million dona, Yaponiya 450 500 dona, AQSh va Janubiy Koreya mos ravishda 34 200 hamda 30 600 ta shunday qurilmalarni o‘rnatgan. Biroq aynan insonqiyofali gumanoid robotlarga stavka qilish nisbatan yangi tendensiya hisoblanadi.

Ishlab chiqaruvchilar insonlarga moslashtirilgan sexlarda gumanoidlar turli vazifalarni bajarishi va tizimga osonroq moslashishiga umid qilmoqda. Ushbu poygaga Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi ham qo‘shildi. U o‘zining Amerika bo‘linmasi Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan Atlas gumanoidlarini 2028-yildan boshlab joriy etishni rejalashtirgan. Shuningdek, Xitoyning Xpeng va Nio elektromobil ishlab chiqaruvchilari ham o‘zlarining insonqiyofali robotlarini yaratish ustida ishlamoqda yoki ularga sarmoya kiritmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, insonlar bilan yonma-yon ishlash xavfsizligi, tirik mehnatga nisbatan iqtisodiy samaradorlik va bunday mashinalarni ommaviy ishlab chiqarish imkoniyati kabi fundamental muammolar hali to‘liq hal etilmagan. Shunga qaramasdan, sohadagi malakali ishchi kuchining keksayib borishi fonida kasaba uyushmalari ish haqi va qisqarish xavfi yuzasidan o‘z xavotirlarini bildirib kelmoqda.

ToyotaRobototexnikaAvtosanoatTexnologiyaInvestitsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi20 sentabr 19:55Renault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdiRenault zavodlarida ogʻir mehnatga chek qoʻyildi: Calvin robotlari ishga tushdi26 iyul 10:23Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi19 sentabr 09:22Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi23 sentabr 12:25Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdi3 iyul 03:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi