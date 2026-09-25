Toyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toyota Motor Group 2028-yildan boshlab o‘z zavodlariga 400 mingta robotni joylashtirishni rejalashtirmoqda, bu uchun har yili 6,42 milliard dollar sarflanadi.
- Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi insonlar o‘rnini bosish emas, balki robotlar va odamlar birgalikda ishlaydigan muhitni yaratishdir.
- Hozirda Toyota ELEY nomli gumanoid robotlarni sinovdan o‘tkazmoqda, ular inson operatorlardan o‘rganish qobiliyatiga ega.
Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota Motor Group 2028-yildan eʼtiboran o‘z zavodlarini robotlashtirilgan ishchi kuchi bilan taʼminlashga ulkan sarmoya kirita boshlaydi. Rejaga muvofiq, kompaniya bu maqsadlar uchun har yili 6,42 milliard dollar miqdorida mablag‘ yo‘naltiradi. ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, ushbu keng ko‘lamli tashabbus avtomobilsozlik sanoatida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda va u nafaqat korxonalar samaradorligini oshirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan modernizatsiya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi strategiyaga ko‘ra, jami 400 mingta robotni o‘rnatish ko‘zda tutilgan bo‘lib, shundan 150 mingtasi bevosita Toyota kompaniyasining avtomobilsozlik korxonalariga, qolgan 250 mingtasi esa butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqaruvchi guruh zavodlariga joylashtiriladi. Ushbu qadam global miqyosdagi avtosanoatda texnologik ustunlikni saqlab qolish va zamonaviy talablarga moslashish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Insonlar va robotlarning birgalikdagi faoliyatiKompaniya rahbariyati mazkur jarayonda ish o‘rinlari qisqarishi haqidagi xavotirlarga o‘z munosabatini bildirdi. Toyota ijrochi vitse-prezidenti Xiroki Nakadzima (Hiroki Nakadzima) Nikkei Asia nashriga bergan intervyusida kompaniyaning asosiy maqsadi insonlar o‘rnini bosish emas, balki robotlar va odamlar tinch-totuv yonma-yon yashaydigan va ishlaydigan muhitni yaratish ekanini alohida taʼkidladi.
Hozirgi kunda Toyota yig‘ish liniyalarida ELEY nomli gumanoid robotlarni joriy etishni boshlab yuborgan. G‘ildiraklar yordamida harakatlanadigan bu qurilmalar inson-operatorlardan o‘rganish qobiliyatiga ega. Xodimlar robotning barmoqlari shaklini takrorlovchi maxsus moslamalarni kiygan holda nozik motorikani talab qiluvchi harakatlarni mashinaga amalda namoyish etib berishadi. Shunga qaramay, kompaniya hozircha qancha robot ishga tushirilgani va kelgusidagi 400 mingta parkda gumanoidlarning ulushi qancha bo‘lishini oshkor etmagan.
Avtosanoatdagi global robotlashtirish poygasiXalqaro robototexnika federatsiyasi maʼlumotlariga ko‘ra, avtomobilsozlik sanoati sanoat robotlarining eng yirik isteʼmolchisi bo‘lib qolmoqda. Jumladan, birgina 2024-yilda Xitoy 2 million dona, Yaponiya 450 500 dona, AQSh va Janubiy Koreya mos ravishda 34 200 hamda 30 600 ta shunday qurilmalarni o‘rnatgan. Biroq aynan insonqiyofali gumanoid robotlarga stavka qilish nisbatan yangi tendensiya hisoblanadi.
Ishlab chiqaruvchilar insonlarga moslashtirilgan sexlarda gumanoidlar turli vazifalarni bajarishi va tizimga osonroq moslashishiga umid qilmoqda. Ushbu poygaga Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi ham qo‘shildi. U o‘zining Amerika bo‘linmasi Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan Atlas gumanoidlarini 2028-yildan boshlab joriy etishni rejalashtirgan. Shuningdek, Xitoyning Xpeng va Nio elektromobil ishlab chiqaruvchilari ham o‘zlarining insonqiyofali robotlarini yaratish ustida ishlamoqda yoki ularga sarmoya kiritmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, insonlar bilan yonma-yon ishlash xavfsizligi, tirik mehnatga nisbatan iqtisodiy samaradorlik va bunday mashinalarni ommaviy ishlab chiqarish imkoniyati kabi fundamental muammolar hali to‘liq hal etilmagan. Shunga qaramasdan, sohadagi malakali ishchi kuchining keksayib borishi fonida kasaba uyushmalari ish haqi va qisqarish xavfi yuzasidan o‘z xavotirlarini bildirib kelmoqda.
Izohlar 0
…