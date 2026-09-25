Bola maktabni yoqtirmasa, bu har doim muammo emas

·42·Jamiyat
Bola maktabni yoqtirmasa, bu har doim muammo emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Agar bola maktabga befarq bo'lsa, bu uning tabiiy qiziqishining boshqa sohada ekanligini ko'rsatishi mumkin.
  • Bola biror ish bilan soatlab shug'ullanib, o'sha mavzu haqida tinimsiz gapirsa, mustaqil ravishda kitoblar o'qisa yoki videolar ko'rsa, buni "bekorchilik" deb qabul qilishga shoshilmaslik kerak.
  • Bolaning qiziqishini tanqid va bosim bilan so'ndirish oson, lekin uning kuchli tomoni bo'lishi mumkin bo'lgan bu qiziqishni to'g'ri yo'naltirish muhimdir.

Bola maktabni yoqtirmasa yoki darslarga befarq bo‘lsa, ko‘pchilik ota-ona darhol xavotirga tushadi. Ammo ba’zan bolaning befarqligi emas, uning haqiqiy qiziqishi boshqa joyda ekanini ko‘rish muhim.

Agar farzandingiz biror ish bilan soatlab shug‘ullana olsa, o‘sha mavzu haqida tinimsiz gapirsa, mustaqil ravishda kitoblar o‘qisa, videolar ko‘rsa va yangi narsalarni o‘rganishga intilsa — buni shunchaki «bekorchilik» deb qabul qilishga shoshilmang.

Hatto uning qiziqishi kompyuter o‘yini bo‘lsa ham, avvalo nima uchun aynan shu narsa unga qiziq ekanini tushunishga harakat qiling.

Chunki bolaga mehnatsevarlik, qiziqish va bir ishga berilgan holda ishlash qobiliyatini majburan singdirish qiyin. Lekin uning tabiiy qiziqishini tanqid, bosim va taqiqlar bilan so‘ndirish juda oson.

Bolaning qiziqishi — uning kuchli tomoni bo‘lishi mumkin

Har bir bola maktabdagi barcha fanlarga birdek qiziqmasligi tabiiy. Muhimi, u umuman hech narsaga qiziqmaydimi yoki muayyan bir sohada juda kuchlimi?

Agar ikkinchi holat bo‘lsa, ota-onaning vazifasi bolani majburan boshqa yo‘lga burish emas, balki uning qiziqishini to‘g‘ri yo‘naltirishdir.

Kompyuter o‘yiniga qiziqqan bola keyinchalik dasturlash, dizayn, animatsiya, kibersport yoki texnologiyalarga qiziqishi mumkin. Kitobga berilgan bola esa yozish, tadqiqot yoki boshqa intellektual sohalarga yo‘nalishi ehtimol.

Albatta, bu maktabni butunlay tashlab qo‘yish kerak degani emas. Ta’lim va qiziqish bir-biriga raqib emas — ularni bir-biriga bog‘lash mumkin.

Eng muhimi, bolaning «menga qiziq» degan ichki hissini yo‘qotib qo‘ymaslik.

Chunki ota-ona va maktab bolaga bir ishga chin dildan berilishni o‘rgatishi qiyin. Ammo noto‘g‘ri munosabat bilan undagi bu xislatni juda tez o‘ldirib qo‘yishi mumkin.

bolalar tarbiyasipsixologiyata’limota-onalik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)27 avgust 16:01Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchun3 sentabr 11:14Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38Qashqadaryodagi maktabni bu yil atigi uch nafar bitiruvchi tamomladiQashqadaryodagi maktabni bu yil atigi uch nafar bitiruvchi tamomladi31 may 11:54MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildi8 sentabr 11:334 yoshli bola tog‘da yo‘qol qoldi: qutqaruv otryadlari tirik holda topishdi4 yoshli bola tog‘da yo‘qol qoldi: qutqaruv otryadlari tirik holda topishdi14 aprel 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq