Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi

·40·Sport
Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinini 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
  • Bosh murabbiy Lionel Skaloni bu uchrashuvni tashkil etish uchun shaxsan harakat qilganini ta'kidladi.
  • Messi milliy jamoa safida 125 ta gol urgan va barcha vaqtlardagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi.

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messining milliy jamoadagi soʻnggi oʻyini sanasini rasman tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli futbolchi oktabr oyida oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng oʻzining tarixiy xalqaro faoliyatiga yakun yasaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Lionel Messi oʻzining milliy jamoadagi oxirgi uchrashuvini shu yilning 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi. Buenos-Ayresdagi mashhur Monumental stadioni mezbonlik qiladigan bu bahs argentinalik muxlislar uchun oʻz sardorini munosib kuzatib qoʻyish imkoniyatini beradi.

Eslatib oʻtamiz, yulduzli hujumchi oʻtgan avgust oyida xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Ushbu xayrlashuv uchrashuvi nafaqat futbolchi, balki butun Argentina xalqi uchun juda hissiyotlarga boy va unutilmas voqea boʻlishi kutilmoqda.

Xayrlashuv uchrashuvi va uning ahamiyati

Bosh murabbiy Lionel Skaloni matbuot anjumanida ushbu xayrlashuv oʻyinini aynan shu xalqaro tanaffus vaqtida tashkil etish uchun shaxsan oʻzi harakat qilganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiyning oʻzi ham maydon chetida turib bu tarixiy lahzaning guvohi boʻlishni istagan.

Skaloni oʻz intervyusida shunday dedi: «Men bunday darajadagi futbolchi munosib hurmatga loyiq deb hisoblayman. Kelajakda vaziyat qanday boʻlishini bilmaganim sababli, uning shu oʻyinda ishtirok etishi uchun barcha harakatlarni qildik. Hozir barchaning sevgisini his qilish va munosib hurmat koʻrsatish uchun eng toʻgʻri vaqt». Inter Mayami hujumchisi oʻz xalqaro faoliyati davomida Argentina terma jamoasi safida barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib qolmoqda. U milliy jamoa libosida 125 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va bu koʻrsatkich oktabr oyidagi oʻyinda yana ham ortishi mumkin.

Shuningdek, Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ajoyib harakat qilib, sakkizta uchrashuvda sakkizta gol kiritgandi. Lionel Skaloni uchun bunday darajadagi futbolchi bilan ishlash shunchaki ulkan sharaf va orzu boʻlganini alohida taʼkidladi.

«Uni boshqarish men uchun eng oliy tajriba boʻldi. Futbol tarixida unga oʻxshaganlar boshqa boʻlmaydi. Uni nafaqat maydondagi harakatlari, balki maydon tashqarisidagi insoniy fazilatlari uchun ham barchadan ajralib turishini bilamiz. Keling, ushbu damlardan zavqlanaylik», deya yakunladi bosh murabbiy.

Lionel MessiArgentinaLionel SkaloniBeninFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda22 sentabr 02:32Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?2 sentabr 10:58Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?Argentinada yangi davr: Messidan keyin sardorlik bog‘ichi kimga topshirildi?9 sentabr 20:34Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi22 sentabr 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?