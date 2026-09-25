Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so'nggi o'yinini 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
- Bosh murabbiy Lionel Skaloni bu uchrashuvni tashkil etish uchun shaxsan harakat qilganini ta'kidladi.
- Messi milliy jamoa safida 125 ta gol urgan va barcha vaqtlardagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messining milliy jamoadagi soʻnggi oʻyini sanasini rasman tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, 39 yoshli futbolchi oktabr oyida oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng oʻzining tarixiy xalqaro faoliyatiga yakun yasaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Lionel Messi oʻzining milliy jamoadagi oxirgi uchrashuvini shu yilning 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi oʻtkazadi. Buenos-Ayresdagi mashhur Monumental stadioni mezbonlik qiladigan bu bahs argentinalik muxlislar uchun oʻz sardorini munosib kuzatib qoʻyish imkoniyatini beradi.
Eslatib oʻtamiz, yulduzli hujumchi oʻtgan avgust oyida xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Ushbu xayrlashuv uchrashuvi nafaqat futbolchi, balki butun Argentina xalqi uchun juda hissiyotlarga boy va unutilmas voqea boʻlishi kutilmoqda.
Xayrlashuv uchrashuvi va uning ahamiyatiBosh murabbiy Lionel Skaloni matbuot anjumanida ushbu xayrlashuv oʻyinini aynan shu xalqaro tanaffus vaqtida tashkil etish uchun shaxsan oʻzi harakat qilganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiyning oʻzi ham maydon chetida turib bu tarixiy lahzaning guvohi boʻlishni istagan.
Skaloni oʻz intervyusida shunday dedi: «Men bunday darajadagi futbolchi munosib hurmatga loyiq deb hisoblayman. Kelajakda vaziyat qanday boʻlishini bilmaganim sababli, uning shu oʻyinda ishtirok etishi uchun barcha harakatlarni qildik. Hozir barchaning sevgisini his qilish va munosib hurmat koʻrsatish uchun eng toʻgʻri vaqt». Inter Mayami hujumchisi oʻz xalqaro faoliyati davomida Argentina terma jamoasi safida barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib qolmoqda. U milliy jamoa libosida 125 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan va bu koʻrsatkich oktabr oyidagi oʻyinda yana ham ortishi mumkin.
Shuningdek, Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ajoyib harakat qilib, sakkizta uchrashuvda sakkizta gol kiritgandi. Lionel Skaloni uchun bunday darajadagi futbolchi bilan ishlash shunchaki ulkan sharaf va orzu boʻlganini alohida taʼkidladi.
«Uni boshqarish men uchun eng oliy tajriba boʻldi. Futbol tarixida unga oʻxshaganlar boshqa boʻlmaydi. Uni nafaqat maydondagi harakatlari, balki maydon tashqarisidagi insoniy fazilatlari uchun ham barchadan ajralib turishini bilamiz. Keling, ushbu damlardan zavqlanaylik», deya yakunladi bosh murabbiy.
Izohlar 0
…