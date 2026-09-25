Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi

·41·Dunyo
Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyaning Vesseling shahri yaqinida Oliver Ridl ismli shaxs 3,1 kilogramm og‘irlikdagi 934 ta qadimgi Rim kumush denariylarini topdi.
  • Bu topilma Germaniyada Adrian davriga oid eng yirik tangalar xazinasi hamda dunyo miqyosida mazkur davrning beshinchi eng ulkan topilmasi sifatida e’tirof etildi.
  • Mutaxassislarning aniqlashicha, tangalar milodiy 69–96 yillarda zarb qilingan bo‘lib, eng so‘nggisi milodiy 124–125 yillarga to‘g‘ri keladi.

Germaniyaning Vesseling shahri yaqinidagi oddiy ekin dalasida arxeologiya tarixidagi eng shov-shuvli va noyob topilmalardan biri aniqlandi. Mahalliy aholi vakili Oliver Ridl metalloqidiruvchi uskunasi yordamida og‘irligi 3,1 kilogramm bo‘lgan jami 934 ta qadimgi Rim kumush denariylarini topib oldi.

Bu haqda Germaniya mahalliy nashrlari hamda Reynland mintaqaviy assotsiatsiyasining Arxeologik merosni muhofaza qilish boshqarmasi (LVR-ABR) xabar bermoqda. Daladagi qishloq xo‘jaligi ishlari oqibatida ko‘milgan xazinaning asl idishi shikastlanib, tangalar sochilib ketgan; shu sababli mutaxassislar qolgan qismini alohida tuproq bloki bilan birga qazib olib, Bonndagi Reyn o‘lkashunoslik muzeyi restavratsiya ustaxonasida rentgen nurlari orqali tekshirishdi.

Laboratoriya tahlillari sopol ko‘za siniqlari hamda somon qoldiqlarini fosh etdi — bu denariylar aynan somon bilan qoplangan ko‘zaga joylab yashirilganini tasdiqlaydi. Mutaxassislarning fikricha, xazinadagi eng so‘nggi tanga milodiy 124–125 yillarga, ya’ni imperator Adrian boshqaruvi davriga to‘g‘ri keladi. Bu nafaqat Germaniya tarixidagi Adrian davriga oid eng yirik tangalar xazinasi, balki dunyo miqyosida mazkur davrning beshinchi eng ulkan topilmasi sifatida rasman e’tirof etildi.

Xo‘sh, 934 ta kumush tanga dalaga nega ko‘milgan, Flaviylar va Adrian davri boyliklari kimga tegishli bo‘lgan va bu artefaktlar Rim imperiyasi tarixiga qanday yangi faktlarni olib kiradi?

«934 kumush tanga, sopol ko‘za va Adrian davri»: Vesseling topilmasining 5 ta asosiy nuqtasi

Oliver Ridl kashfiyoti va ekspertlar xulosasidan eng muhim faktlar:

  • 3,1 kilogrammlik kumush xazina: Jami 934 dona Rim denariysidan iborat noyob boylik daladan muvaffaqiyatli qazib olindi;

  • Rentgen va sopol idish siri: Muzeydagi tekshiruvlar tangalar maxsus somon to‘shalgan sopol ko‘za ichiga yashirilganini isbotladi;

  • Flaviylar va Adrian davri: Tangalarning aksariyati milodiy 69–96 yillarda (Flaviylar sulolasi) zarb qilingan, oxirgisi esa milodiy 124/125 yilga (imperator Adrian davri) mansub;

  • Germaniyada mutlaq rekord: Mamlakatda ushbu davrga oid bundan katta hajmdagi Rim tangalari majmuasi shu kungacha hech qachon topilmagan;

  • Dunyo bo‘yicha TOP-5 talikda: Ushbu topilma mazkur davr bo‘yicha sayyoramizdagi eng yirik beshinchi xazina sifatida tan olindi.

Vesseling xazinasi tasnifi: Tangalar davri va texnik parametrlar jadvali

Qazib olingan artefaktlarning tarixiy va ilmiy xususiyatlari:

Parametrlar va mezonlar

Rasmiy ma’lumotlar va topilma ko‘rsatkichlari

Jami tangalar soni va vazni

934 ta kumush denariy, og‘irligi 3,1 kg

Topilgan joyi va shaxs

Vesseling shahri yaqinidagi dala / Oliver Ridl (qidiruvchi)

Asosiy qismining davri

Milodiy 69–96 yillar (Flaviylar sulolasi davri)

Eng so‘nggi tanga sanasi

Milodiy 124/125 yillar (Imperator Adrian hukmronligi)

Saqlanish va tadqiqot holati

Tuproq bloki bilan olingan, rentgendan o‘tkazilib, restavratsiyaga berildi

Xalqaro va milliy maqomi

Germaniyada 1-o‘rin, dunyo miqyosida eng yirik 5-xazina

Tarixiy va arxeologik ekspertiza: Nega ushbu xazina bebaho ahamiyatga ega?

Arxeologlar, numizmatlar va Rim tarixi ekspertlarining xulosalari:

  • «Boy rimlikning jamg‘armasi»: 934 ta kumush denariy o‘z vaqtida juda katta boylik bo‘lib, Rim legioni askarining bir necha yillik maoshiga teng kelgan; ehtimol, yuqori martabali ofitser yoki savdogar mablag‘larini milodiy 100-yillar atrofida jamg‘argan va xavf tufayli somonli ko‘zaga solib yerga yashirgan;

  • Germaniya chegarasidagi harbiy hayot: Reyn bo‘ylari Rim imperiyasining german qabilalari bilan to‘qnashgan shimoliy sarhadi (Limes) bo‘lgan; ushbu tangalar o‘sha davrda chegara oldi hududlarida savdo va pul muomalasi qanchalik yuksak darajada bo‘lganini ko‘rsatadi;

  • Madaniy meros sifatida saqlanishi: Oliver Ridlning topilmani shaxsiy manfaat uchun yashirmasdan, davlat inspeksiyasiga topshirishi ilm-fan uchun noyob ma’lumotlarni saqlab qolishga imkon berdi; barcha tangalar to‘liq restavratsiya qilinib, muzey ekspozitsiyasiga qo‘yiladi.

Vesselingdagi ushbu kumush xazina qadimgi Rimning qudrati, savdo munosabatlari va Germaniya tuprog‘ida yashiringan ming yillik tarixning yangi sahifasini ochib berdi.

Sizningcha, 934 ta kumush tangani yerga ko‘mib ketgan qadimgi egasiga nima bo‘lgan — u harbiy to‘qnashuvda halok bo‘lganmi yoki xazinasini olishga qaytib kela olmaganmi? Oddiy dalada ming yillab yotgan bunday artefaktlarning topilishiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va qadimgi Rim tarixiga bag‘ishlangan ushbu qiziqarli maqolani barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

VesselingOliver RidlAdrian davriRim kumush denariylari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi5 sentabr 12:06Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdi10 iyul 22:45Shvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildiShvetsiyada 24 mingdan ortiq kumush tangadan iborat ulkan xazina topildiKecha 15:33Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkich31 avgust 21:46AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)7 iyul 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota