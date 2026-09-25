Armaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshi

·1·Dunyo
Armaniston arzon rus gazidan voz kechishga tayyorligini e’lon qildi — Yerevanning keskin demarshi

Janubiy Kavkaz mintaqasida geosiyosiy va energetik bo‘linish o‘z tarixidagi eng keskin va ortga qaytmas nuqtaga yetdi. Armaniston milliy manfaatlari va davlat suverenitetini saqlab qolish yo‘lida Rossiyaning arzon gazidan voz kechishga to‘liq tayyor ekanini rasman ochiqladi. Armaniston Xavfsizlik kengashi kotibi (va parlamenti spikeri) Alen Simonyan Verelq nashriga bergan bayonotida Yerevanning bu boradagi qat’iy pozitsiyasini e’lon qildi.

Uning ta’kidlashicha, hukumat Moskvadan ehtimoliy cheklovlar bo‘yicha hali to‘g‘ridan to‘g‘ri signal olmagan bo‘lsa-da, voqealarning har qanday rivojiga, jumladan, gaz yetkazib berishning muqobil yo‘llarini izlashga shay turibdi. Avvalroq Rossiya rasmiylari Armaniston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqidan (YEOII) chiqib, Yevropa Ittifoqi (YEI) tomon yuzlansa, 1000 kubometr uchun berilayotgan 177,5 dollarlik imtiyozli narx bekor qilinishini va gaz narxi 2–3 barobar oshib, bozor narxiga chiqishini ochiq eslatgan edi.

Bunday bosimga javoban Simonyan keskin javob qaytardi: «Gazning narxi nafaqat valyutada, balki siyosiy tovon bilan ham o‘lchanadi. Bosh vazirimiz ta’kidlaganidek, biz endi hech qachon bitta quvurga, bitta „igna“ga, bitta injiqlikka va bosim o‘tkazuvchi bittagina „knopka“ga qarab qolmaymiz va bunga yo‘l qo‘ymaymiz!». Shu bilan birga, tahlilchilar Donald Tramp bosimi ostida imzolangan tinchlik bitimidan so‘ng ham Yerevan uchun hech qanday ijobiy siljish bo‘lmaganini — Boku konstitutsiyani o‘zgartirishni talab qilayotgani, chegaralarni delimitatsiya qilish tugallanmagani va qochqinlar hamda asirlar masalasi ochiq qolayotganini eslatmoqda.

Xo‘sh, Armaniston 2-3 barobar qimmat bozor narxlariga qanday bardosh beradi, rus gaziga qanday muqobil tranzitlar mavjud va bu demarsh Yerevan hamda Moskva munosabatlarini butunlay uzib tashlaydimi?

«Bitta quvur intihosi, 177,5 dollarlik tahdid va bozor narxi»: Alen Simonyan bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Armaniston Xavfsizlik kengashining shov-shuvli pozitsiyasidan eng muhim fakt va xulosalar:

  • «Suverenitet arzon gazdan ustun»: Yerevan energetik chegirmalar evaziga tashqi siyosati va mustaqilligi bo‘yicha Moskvaga yon berishni qat’iyan rad etdi;

  • «Bitta knopkaga qaramlik tugadi»: Armaniston rahbariyati bir tomonlama gaz monopoliyasi va siyosiy shantaj richaglaridan butunlay chiqish niyatida;

  • Narxning 2–3 barobar oshish xavfi: YEOIIdan chiqish va YEI integratsiyasi tufayli Rossiya gazi 1000 kubometri 177,5 dollardan bozor narxlarigacha qimmatlashishi mumkin;

  • Muqobil tranzit yo‘llari: Yerevan boshqa davlatlardan yoqilg‘i olib kelish va yangi tranzit koridorlari bo‘yicha muzokaralarga tayyorligini bildirdi;

  • Tramp bitimidan keyingi bosim: AQSH vositachiligida tinchlik bitimi imzolanganiga qaramay, Boku bosimi va hududiy muammolar hal etilmay qolmoqda.

Energetik to‘qnashuv: Rossiyaning bosim richaglari va Armanistonning yangi strategiyasi taqqosi

Janubiy Kavkazdagi yangi geosiyosiy va iqtisodiy kuchlar nisbati tahlili:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Moskvaning an’anaviy pozitsiyasi (YEOII richagi)

Yerevanning yangi strategik pozitsiyasi (Alen Simonyan)

Gaz narxi va shartlari

1000 kub. metr uchun $ 177,5 (YEOII doirasidagi imtiyoz)

«Siyosiy narx to‘lamaymiz»: Bozor narxiga ham tayyorlik

Integratsion talablar

YEOII va KXSHT (ODKB) tarkibida to‘liq qolish

Yevropa Ittifoqi (YEI) sari yo‘l va mustaqil tashqi siyosat

Energetik qaramlik

Bitta monopol quvur («Gazprom Armeniya»)

«Bitta quvur va bitta knopka» girdobidan to‘liq chiqish

Muqobil manbalar

Muqobil variantlar yo‘q deb hisoblanadi

Eron yo‘nalishi, suyultirilgan gaz va yangi tranzitlar

Tinchlik va xavfsizlik

Rossiyaning kafilligi va harbiy bazalari roli

Tramp bitimi muammolari fonida ko‘p vektorli mudofaa

Geosiyosiy va energetik ekspertiza: Armaniston rus gazisiz yashay oladimi?

Janubiy Kavkaz bo‘yicha ekspertlar, xalqaro energetika tahlilchilari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Iqtisodiy shok» xavfi: Armaniston ichki bozori, sanoati va issiqlik tizimi yillar davomida Rossiyadan keluvchi 177,5 dollarlik arzon gazga moslashgan; narxning 2–3 barobar oshishi (400–500 dollargacha) inflyatsiyani keskin tezlashtirishi va aholi kommunal to‘lovlarini og‘irlashtirishi mumkin; ammo hukumat buni milliy xavfsizlik uchun to‘lanishi shart bo‘lgan «badal» sifatida qabul qilmoqda;

  • Eron va Ozarbayjon omili: Yerevan uchun yagona yaqin muqobil bu — Eron gazi hisoblanadi («gaz evaziga elektr» sxemasi); shuningdek, agar Ozarbayjon bilan munosabatlar normallashsa, Kaspiy gazi tranziti ham nazariy jihatdan muhokama qilinishi mumkin, ammo bugungi siyosiy keskinlik buni yaqin orada imkonsiz qilmoqda;

  • YEI moliyaviy yordam paketi: Armanistonning YEI sari intilishi bejiz emas; Bryussel va G‘arb fondlari Yerevanga energetik qaramlikdan chiqish, yashil energetikani rivojlantirish va gaz narxining oshishi oqibatlarini yumshatish uchun moliyaviy subsidiyalar berishi mumkin;

  • «Tramp bitimi»dan keyingi hafsalapirlik: Tramp bosimi ostida imzolangan kelishuv Armanistonga kutilgan xavfsizlikni bermadi; Baku Konstitutsiyani o‘zgartirishni talab qilib, bosimni davom ettirmoqda; bu esa Pashinyan hukumatini harbiy va iqtisodiy jihatdan butunlay boshqa ittifoqchilar izlashga majbur qilmoqda.

Armaniston rahbariyatining gaz shantajiga qarshi bildirgan bu qat’iy pozitsiyasi Janubiy Kavkazning Moskva ta’sir doirasidan jadal sur’atlarda chiqib ketayotganini isbotlovchi tarixiy burilishdir.

Sizningcha, Armaniston Rossiyaning arzon gazidan voz kechib, 2-3 barobar qimmatroq narxda mustaqil energetik yo‘lni tanlashga tayyormi yoki bu Yerevanning siyosiy savdolashuv taktikasimi? Bokuning to‘xtamayotgan bosimi va Tramp vositachiligidagi tinchlik bitimining natijasizligiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Janubiy Kavkazdagi ushbu keskin geosiyosiy to‘qnashuv tahlilini barcha hamkasblaringiz bilan baham ko‘ring!

ArmanistonAlen SimonyanYEOIIGaz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiNikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydi17 sentabr 21:29«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!«Moskvada muhim sinov»: Pashinyan Putin bilan temir yo‘l taqdirini hal qiladi!20 sentabr 11:28Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?Pashinyan Armanistonning Yevroittifoqqa kirish yo‘li haqida nimalar dedi?3 sentabr 22:23Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»Reja barbod bo‘ldi: Tramp Si Szinpinni kutib olish chog‘idagi kutilmagan «teskari effekt»Kecha 11:25Aleksandr Lukashenko Armanistonni Ukraina qismatidan ogohlantirib chiqdiAleksandr Lukashenko Armanistonni Ukraina qismatidan ogohlantirib chiqdi1 iyun 11:24Rossiya Armaniston mahsulotlariga nisbatan tekshiruvlarni kuchaytirdiRossiya Armaniston mahsulotlariga nisbatan tekshiruvlarni kuchaytirdi23 may 10:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota