Qozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshda

·32·Dunyo
Qozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshda

Qozog‘istonda 100 yosh va undan katta bo‘lgan 300 nafar fuqaro yashaydi. Bu haqda Qozog‘iston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi ma’lumotlariga tayanib, Zakon.kz xabar berdi.

Mamlakatdagi eng keksa ayol Ulitau viloyatida yashaydi. U 2026 yilda 116 yoshini qarshi olgan.

Uzoq umr ko‘ruvchilar soni bo‘yicha birinchi o‘rinni mamlakatning eng yirik megapolisi — Olmaota shahri egallagan. Bu yerda 100 yosh va undan katta 41 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Bu haqda 2026 yil 3 oktyabr kuni vazirlik ma’lum qildi.

Ikkinchi o‘rinda Turkiston viloyati bo‘lib, u yerda 100 yoshdan oshgan 32 nafar kishi yashaydi. Olmaota viloyati esa 25 nafar uzoq umr ko‘ruvchi bilan uchinchi o‘rinda.

Qozog‘istondagi eng keksa uch nafar fuqaro qatoriga Ulitau viloyatidagi 116 yoshli, Pavlodar viloyatidagi 114 yoshli va Qostanay viloyatidagi 111 yoshli aholi vakillari kiradi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil boshida Qozog‘istonda 60 yosh va undan katta aholi soni 2 million 923 ming 472 nafarni tashkil etgan. Bu mamlakat umumiy aholisining 14,2 foiziga teng.

Qozog‘iston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligiUlitau viloyatiOlmaota shahriTurkiston viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqda18 avgust 16:42Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekord19 iyun 17:44Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdi20 sentabr 11:04«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!«Novaya Guta»da insonparvarlik missiyasi: Rossiya va Ukraina fuqarolarni almashdi!20 sentabr 11:34112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Yevropaning eng keksa erkagi 112 yoshida vafot etdiYevropaning eng keksa erkagi 112 yoshida vafot etdi17 sentabr 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota