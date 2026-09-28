Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!

·89·Dunyo
Olmaotada yana kuchli yer silkinishi: Epitsentr shahardan bor-yo‘g‘i 8 km masofada!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olmaota shahrida yana bir kuchli yer silkinishi qayd etildi, uning epitsentri shahardan atigi 8 km janubi-g‘arbda joylashgan.
  • Zilzila megapolis markazida 3–4 ballni, Qorasoy, Boralday va O‘tegen-Botir qishloqlarida esa 2–3 ballni tashkil etdi.
  • Epitsentrning aholi yashaydigan hududlarga yaqinligi aholi orasida xavotir uyg‘otdi.
  • Mutaxassislar Tyan-Shan tog‘ tizmalarining tektonik harakati va mintaqaviy seysmik faollikning davom etayotganidan ogohlantirmoqda.

Qozog‘istonning eng yirik megapolisi Olmaota shahrida navbatdagi kuchli yer silkinishi qayd etildi. Qozog‘iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining (FVV) rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, zilzila epitsentri shaharning janubi-g‘arbiy qismidan atigi 8 kilometr masofada joylashgan bo‘lib, yer osti silkinishlari megapolis aholisi va yondosh aholi punktlarida yaqqol sezilgan.

Hisob-kitoblarga binoan, shaharning o‘zida zilzila kuchi 3–4 ballni tashkil qilgan. Shahar atrofidagi Qorasoy tumani (Qaskelen), Boralday hamda O‘tegen-Botir qishloqlarida ham 2–3 ballik silkinishlar kuzatilgan. Epitsentrning aholi yashaydigan nuqtalarga haddan tashqari yaqinligi tufayli yer osti silkinishlari shaharliklar orasida yana xavotir va shov-shuvlarga sabab bo‘ldi.

«8 km yaqinlikdagi epitsentr, 4 ballik silkinish va shahar atrofi»: Zilzilaning 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘iston FVV tarqatgan shoshilinch seysmologik hisobot bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Epitsentr shaharga juda yaqin bo‘ldi: Yer osti silkinishining asosiy o‘chog‘i Olmaota shahridan bor-yo‘g‘i 8 km janubi-g‘arbda qayd etildi;

  • Megapolis markazida 3–4 ball: Shahar hududida silkinish intensivligi 3–4 ballgacha yetgan holda yaqqol sezilgan;

  • Qaskelen va Boraldayda 2–3 ball: Shahar atrofidagi aholi punktlari, jumladan Qorasoy (18 km) va Boraldayda (19 km) kuch 2–3 ball bo‘lgan;

  • O‘tegen-Botirda 2 ball qayd etildi: Epitsentrdan 28 km uzoqlikdagi mazkur qishloqda ham yengil silkinishlar aniqlangan;

  • Seysmik faollik davom etmoqda: Olmaota tog‘ tizmalari yaqinida yer qa’rining tebranishi mutaxassislarning kuchaytirilgan nazoratida qolmoqda.

Olmaota va yondosh hududlardagi yer silkinishi parametrlari tasnifi

Qozog‘iston FVV bergan hisob-kitob ko‘rsatkichlari jadvali:

Hudud va aholi punkti

Epitsentrdan taxminiy masofa

Qayd etilgan kuch (ball)

Silkinishning ta’sir darajasi

Olmaota shahri

Shaharga 6–8 km (janubi-g‘arb)

3 — 4 ball

Ko‘p qavatli binolarda kuchli sezilgan, uy jihozlari tebrangan

Qorasoy (Qaskelen)

18 km masofada

2 — 3 ball

Odamlar tomonidan aniq his qilingan tebranish

Boralday qishlog‘i

19 km masofada

2 — 3 ball

Odatiy o‘rtacha kuchdagi yer qimirlashi

O‘tegen-Botir qishlog‘i

28 km masofada

2 ball

Yengil va qisqa muddatli silkinish

Epitsentr maqomi

Olmaotadan 8 km janubi-g‘arbda

Seysmoo‘choq

Favqulodda xizmatlar tomonidan to‘liq qayd etilgan

Seysmologiya va xavfsizlik ekspertizasi: Nega Olmaotadagi silkinishlar mintaqani hushyor torttiradi?

Seysmologlar, geofiziklar va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • «Tyan-Shan tog‘ tizmalarining tektonik harakati»: Olmaota shahri seysmik jihatdan Markaziy Osiyodagi eng xavfli hududlardan birida — yosh tog‘ jinslarining to‘qnashuv nuqtasida joylashgan; epitsentrning shahar chegarasidan bor-yo‘g‘i 8 km masofada yuz berishi hatto 3–4 ballik silkinishlar ham aholi tomonidan keskin va vahimali tarzda qabul qilinishiga olib keladi;

  • Qo‘shni hududlar va O‘zbekiston uchun chaqiriq: Olmaotadagi seysmik to‘lqinlar mintaqaviy tektonik yoriqlarning faolligidan dalolat beradi; garchi ushbu kuch O‘zbekiston hududiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solmasa-da, Toshkent va Farg‘ona vodiysi kabi chegaradosh seysmofaol zonalar mutasaddilarini doimiy ravishda seysmik monitoringni kuchaytirishga undaydi;

  • Turar joy infratuzilmasi va binolar chidamliligi: Muntazam takrorlanayotgan bunday kichik va o‘rta balli silkinishlar Olmaota shahridagi yangi qurilayotgan hamda eski ko‘p qavatli uylarning zilzilabardoshligini muntazam nazorat qilish va favqulodda xatti-harakat qoidalarini aholiga tinimsiz eslatib turishni talab etmoqda.

Siz yashaydigan hududda ham ba’zan yer silkinishlari sezilib turadimi? Sizningcha, ko‘p qavatli uylar va jamoat binolarining zilzilabardoshligi bo‘yicha nazorat choralarini qanday qilib yanada kuchaytirish kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni respublikadagi ushbu shoshilinch tabiiy hodisa tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

OlmaotaQozog‘iston FVVzilzilaTyan-Shan tog‘
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindiKolumbiyada dahshatli zilzila: 132 kishi halok bo‘ldi, milliy ofat e’lon qilindi11 avgust 08:04Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdi17 avgust 05:54Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiVenesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdi12 iyul 04:03Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdi1 avgust 17:44Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdi29 iyul 10:187,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi18 iyul 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota