Qozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdi
Qozog‘istonda 2026 yil 1 noyabrdan boshlab xorij fuqarolarining mamlakat hududiga kirishi bo‘yicha yangi qoidalar bosqichma-bosqich kuchga kirdi. Qozog‘iston hukumati qaroriga muvofiq, mamlakatga kirish uchun elektron ruxsatnoma — ETA (Electronic Travel Authorization) rasmiylashtirish talabi joriy etilmoqda.
Mazkur yangi raqamli tartib Qozog‘iston bilan vizasiz rejim amal qiluvchi davlatlar fuqarolari, sayyohlik agentliklari, mehmonxonalar va xorijlik mutaxassislarni taklif qiluvchi tashkilotlarga taalluqlidir. Hujjatlarni rasmiylashtirish davlatning yagona QazETA platformasi orqali amalga oshiriladi.
Tizimning bosqichma-bosqich joriy etilish jadvali
Yangi tartib chegara punktlari bo‘yicha quyidagi ketma-ketlikda kuchga kiradi:
2026 yil 1 noyabrdan: Oqtau xalqaro aeroporti, shuningdek, «Urlyutobe» (Pavlodar viloyati, Rossiya bilan chegara), «Auxatti» (Jambil viloyati), O‘zbekiston bilan chegaradagi «Atameken» (Turkiston viloyati) hamda «Nurli Jo‘l» (Yettisuv viloyati) avtomobil chegara o‘tkazish punktlarida;
2027 yil 1 yanvardan: Ostona va Olmaota xalqaro aeroportlarida;
2027 yil 1 martdan: Davlat chegarasidagi qolgan barcha o‘tkazish punktlarida;
2027 yil 1 iyuldan: Ruxsatnomaga ega bo‘lish ushbu talab taalluqli bo‘lgan barcha shaxslar uchun qat’iy majburiy bo‘ladi (dastlabki bosqichda ruxsatnomaning yo‘qligi mamlakatga kirishni rad etishga sabab bo‘lmaydi).
Hujjatning amal qilish muddati, narxi va imkoniyatlari
Fuqarolar va sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida bir qator shartlar belgilangan:
To‘lovsiz (bepul): Elektron ruxsatnomani olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi;
Amal qilish muddati: Hujjat berilgan kundan boshlab 180 kalendar kun davomida kuchga ega bo‘ladi;
Bo‘lish muddati: 180 kunlik davr ichida xorij fuqarosi Qozog‘iston hududida umumiy hisobda 90 kungacha qolishi mumkin;
Platforma imkoniyatlari: QazETA tizimi orqali nafaqat sayyohlik ETA ruxsatnomasi, balki elektron vizalar, elektron rezidentlik maqomi hamda chegarani kesib o‘tganlik haqidagi ma’lumotnomalarni ham olish mumkin.
Kimlar elektron ruxsatnoma olishdan ozod qilingan?
Tasdiqlovchi hujjatlari mavjud bo‘lgan 29 ta toifadagi shaxslar uchun ETA rasmiylashtirish talab etilmaydi. Xususan:
Bolalar va keksalar: 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlar hamda 65 yoshdan oshgan fuqarolar;
Vizaga ega shaxslar: Amaldagi Qozog‘iston vizasiga ega bo‘lgan chet elliklar;
Rasmiy vakillar: Tegishli toifadagi diplomatlar va xalqaro missiyalar xodimlari.
Izohlar 0
…