Qozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdi

·20·Dunyo
Qozog‘istonga kirishda yangi tartib: 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma tizimi ishga tushdi

Qozog‘istonda 2026 yil 1 noyabrdan boshlab xorij fuqarolarining mamlakat hududiga kirishi bo‘yicha yangi qoidalar bosqichma-bosqich kuchga kirdi. Qozog‘iston hukumati qaroriga muvofiq, mamlakatga kirish uchun elektron ruxsatnoma — ETA (Electronic Travel Authorization) rasmiylashtirish talabi joriy etilmoqda.

Mazkur yangi raqamli tartib Qozog‘iston bilan vizasiz rejim amal qiluvchi davlatlar fuqarolari, sayyohlik agentliklari, mehmonxonalar va xorijlik mutaxassislarni taklif qiluvchi tashkilotlarga taalluqlidir. Hujjatlarni rasmiylashtirish davlatning yagona QazETA platformasi orqali amalga oshiriladi.

Tizimning bosqichma-bosqich joriy etilish jadvali

Yangi tartib chegara punktlari bo‘yicha quyidagi ketma-ketlikda kuchga kiradi:

  • 2026 yil 1 noyabrdan: Oqtau xalqaro aeroporti, shuningdek, «Urlyutobe» (Pavlodar viloyati, Rossiya bilan chegara), «Auxatti» (Jambil viloyati), O‘zbekiston bilan chegaradagi «Atameken» (Turkiston viloyati) hamda «Nurli Jo‘l» (Yettisuv viloyati) avtomobil chegara o‘tkazish punktlarida;

  • 2027 yil 1 yanvardan: Ostona va Olmaota xalqaro aeroportlarida;

  • 2027 yil 1 martdan: Davlat chegarasidagi qolgan barcha o‘tkazish punktlarida;

  • 2027 yil 1 iyuldan: Ruxsatnomaga ega bo‘lish ushbu talab taalluqli bo‘lgan barcha shaxslar uchun qat’iy majburiy bo‘ladi (dastlabki bosqichda ruxsatnomaning yo‘qligi mamlakatga kirishni rad etishga sabab bo‘lmaydi).

Hujjatning amal qilish muddati, narxi va imkoniyatlari

Fuqarolar va sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida bir qator shartlar belgilangan:

  • To‘lovsiz (bepul): Elektron ruxsatnomani olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi;

  • Amal qilish muddati: Hujjat berilgan kundan boshlab 180 kalendar kun davomida kuchga ega bo‘ladi;

  • Bo‘lish muddati: 180 kunlik davr ichida xorij fuqarosi Qozog‘iston hududida umumiy hisobda 90 kungacha qolishi mumkin;

  • Platforma imkoniyatlari: QazETA tizimi orqali nafaqat sayyohlik ETA ruxsatnomasi, balki elektron vizalar, elektron rezidentlik maqomi hamda chegarani kesib o‘tganlik haqidagi ma’lumotnomalarni ham olish mumkin.

Kimlar elektron ruxsatnoma olishdan ozod qilingan?

Tasdiqlovchi hujjatlari mavjud bo‘lgan 29 ta toifadagi shaxslar uchun ETA rasmiylashtirish talab etilmaydi. Xususan:

  1. Bolalar va keksalar: 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlar hamda 65 yoshdan oshgan fuqarolar;

  2. Vizaga ega shaxslar: Amaldagi Qozog‘iston vizasiga ega bo‘lgan chet elliklar;

  3. Rasmiy vakillar: Tegishli toifadagi diplomatlar va xalqaro missiyalar xodimlari.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Binance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdiBinance birjasiga kim hujum qildi? AQSH maxsus xizmatlari shov-shuvli ma’lumotlarni oshkor etdiBugun 08:13Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar yopildi: Turkiyada shov-shuvli qonun kuchga kirdiBugun 08:03Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)Kecha 22:52AQSHda ikki bor zaharli in’eksiya yuborilsa-da, tirik qolgan ayol dahshatli tafsilotlarni ochdiAQSHda ikki bor zaharli in’eksiya yuborilsa-da, tirik qolgan ayol dahshatli tafsilotlarni ochdiKecha 20:33Bugatti rahbarining 3 million yevrolik avtomobili o‘g‘irlandi (video)Bugatti rahbarining 3 million yevrolik avtomobili o‘g‘irlandi (video)Kecha 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda