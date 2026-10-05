Amerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdi

·0·Dunyo
Amerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdi

AQSH harbiy-dengiz kuchlari rezervchisi Arkanzas shtatining Crater of Diamonds State Park bog‘ida qimmatbaho tosh izlayotgan vaqtida og‘irligi 6,03 karat bo‘lgan ulkan olmosni topdi. Ayrim mutaxassislar va kolleksionerlar ushbu noyob toshning ehtimoliy qiymatini 1 million dollardan ham yuqori deb baholamoqda.

Jek Paraden 12 yildan ortiq vaqt davomida toshlar va qimmatbaho minerallarni izlashni o‘zining sevimli mashg‘ulotiga aylantirgan. U bu hobbiysi bilan shug‘ullanib, yillar davomida turli joylarda tosh qidirgan bo‘lsa-da, avvallari bu mashg‘uloti unga sezilarli moliyaviy daromad keltirmagan.

Erkak ushbu ajoyib topilmani joriy yil boshida do‘sti bilan birga Crater of Diamonds State Park hududida qazish ishlarini olib borayotgan paytda aniqlagan.

Qizig‘i, Paraden olmosni izlash jarayonini TikTok platformasida to‘g‘ridan to‘g‘ri efir orqali namoyish qilib borayotgan edi. U bir chelak shag‘alni yuvib, uning ichidagi mayda toshlarni stol ustiga to‘kib chiqqan. Shu payt materiallar orasida yaltirab turgan g‘alati toshga ko‘zi tushgan.

Paraden uning oddiy tosh emasligini deyarli darhol anglagan. Keyingi tekshiruvlarda topilmaning og‘irligi 6,03 karat ekani ma’lum bo‘lgach, u o‘zini nihoyatda baxtli his qilgan.

Ikki kishi ochiq havoda sariq olmos va sertifikatni ko‘rsatib jilmayib turibdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, olmosning hajmi taxminan tirnoq o‘lchamiga teng. Shuningdek, u joriy yilda Crater of Diamonds State Park hududidan topilgan eng yirik olmos hisoblanadi.

Noyob topilmaning qiymati borasida turli baholar bildirilmoqda. Ayrim qimmatbaho tosh mutaxassislari va kolleksionerlar 6,03 karatlik olmosning narxi 1 million dollardan oshishi mumkinligini taxmin qilgan.

Biroq tajribali baholovchi mutaxassis bunday hajm va sifatga ega olmosning bozor qiymati taxminan 250 ming dollar atrofida bo‘lishi mumkinligini aytgan. Ya’ni toshning haqiqiy narxi uning sifati, rangi, tozaligi va boshqa xususiyatlariga qarab aniqlanadi.

Shunday bo‘lsa-da, mazkur topilma Jek Paraden uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki u 10 yildan ortiq vaqt davomida qimmatbaho toshlar izlash bilan shug‘ullanib kelgan va shu paytgacha bu hobbiysi unga jiddiy moliyaviy foyda keltirmagan.

Endi esa uning yillar davomidagi qiziqishi kutilmaganda katta va qimmatli topilma bilan yakunlandi. 6,03 karatlik olmosning haqiqiy qiymati qancha bo‘lishidan qat’i nazar, uning topilishi Paradenning uzoq yillik hobbiysidagi eng katta yutuqlardan biri bo‘ldi.

Jek ParadenCrater of Diamonds State ParkolmosTikTok
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqda28 iyun 15:23Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiFiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdi19 iyun 02:15Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi12 avgust 16:392 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi18 avgust 09:44Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindi1 iyul 10:17«Pxenyan yana 10 ming harbiy jo‘natmoqda»: Zelenskiy Rossiya frontidagi yangi kuchlar haqida«Pxenyan yana 10 ming harbiy jo‘natmoqda»: Zelenskiy Rossiya frontidagi yangi kuchlar haqidaBugun 06:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota