Amerikalik erkak yer qazish ishlarida, 6 karatlik olmos topdi
AQSH harbiy-dengiz kuchlari rezervchisi Arkanzas shtatining Crater of Diamonds State Park bog‘ida qimmatbaho tosh izlayotgan vaqtida og‘irligi 6,03 karat bo‘lgan ulkan olmosni topdi. Ayrim mutaxassislar va kolleksionerlar ushbu noyob toshning ehtimoliy qiymatini 1 million dollardan ham yuqori deb baholamoqda.
Jek Paraden 12 yildan ortiq vaqt davomida toshlar va qimmatbaho minerallarni izlashni o‘zining sevimli mashg‘ulotiga aylantirgan. U bu hobbiysi bilan shug‘ullanib, yillar davomida turli joylarda tosh qidirgan bo‘lsa-da, avvallari bu mashg‘uloti unga sezilarli moliyaviy daromad keltirmagan.
Erkak ushbu ajoyib topilmani joriy yil boshida do‘sti bilan birga Crater of Diamonds State Park hududida qazish ishlarini olib borayotgan paytda aniqlagan.
Qizig‘i, Paraden olmosni izlash jarayonini TikTok platformasida to‘g‘ridan to‘g‘ri efir orqali namoyish qilib borayotgan edi. U bir chelak shag‘alni yuvib, uning ichidagi mayda toshlarni stol ustiga to‘kib chiqqan. Shu payt materiallar orasida yaltirab turgan g‘alati toshga ko‘zi tushgan.
Paraden uning oddiy tosh emasligini deyarli darhol anglagan. Keyingi tekshiruvlarda topilmaning og‘irligi 6,03 karat ekani ma’lum bo‘lgach, u o‘zini nihoyatda baxtli his qilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, olmosning hajmi taxminan tirnoq o‘lchamiga teng. Shuningdek, u joriy yilda Crater of Diamonds State Park hududidan topilgan eng yirik olmos hisoblanadi.
Noyob topilmaning qiymati borasida turli baholar bildirilmoqda. Ayrim qimmatbaho tosh mutaxassislari va kolleksionerlar 6,03 karatlik olmosning narxi 1 million dollardan oshishi mumkinligini taxmin qilgan.
Biroq tajribali baholovchi mutaxassis bunday hajm va sifatga ega olmosning bozor qiymati taxminan 250 ming dollar atrofida bo‘lishi mumkinligini aytgan. Ya’ni toshning haqiqiy narxi uning sifati, rangi, tozaligi va boshqa xususiyatlariga qarab aniqlanadi.
Shunday bo‘lsa-da, mazkur topilma Jek Paraden uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki u 10 yildan ortiq vaqt davomida qimmatbaho toshlar izlash bilan shug‘ullanib kelgan va shu paytgacha bu hobbiysi unga jiddiy moliyaviy foyda keltirmagan.
Endi esa uning yillar davomidagi qiziqishi kutilmaganda katta va qimmatli topilma bilan yakunlandi. 6,03 karatlik olmosning haqiqiy qiymati qancha bo‘lishidan qat’i nazar, uning topilishi Paradenning uzoq yillik hobbiysidagi eng katta yutuqlardan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…