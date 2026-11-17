Tibbiyotdagi noyob hodisa: 8 yoshli bolaning tanasidan “homila ichidagi homila” topildi
Hindistonda shifokorlar noodatiy tibbiy holatga duch kelishdi. 8 yoshli Narendra Kumar uzoq vaqt davomida qorin sohasidagi kuchli og‘riqlar, qusish va sababsiz vazn yo‘qotishdan aziyat chekib kelgan. Tekshiruvlar davomida uning qorin bo‘shlig‘idan tarkibida suyaklar, sochlar va tishlar bo‘lgan, og‘irligi 2,5 kilogrammga yetadigan g‘ayrioddiy to‘qima massasi aniqlangan.
Shifokorlarning ma’lum qilishicha, ushbu massa bolaning tanasida kindik ichagiga o‘xshash tuzilma orqali joylashgan bo‘lib, u tug‘ilganidan beri rivojlanib kelgan. Tibbiy tekshiruvlardan so‘ng unga «fetus in fetu», ya’ni «homila ichidagi homila» tashxisi qo‘yilgan.
Bu tibbiyotda nihoyatda kam uchraydigan tug‘ma holat hisoblanadi. Taxminan har 500 mingta tug‘ilishdan bittasida kuzatiladigan ushbu hodisa homiladorlikning dastlabki bosqichida egizak embrionlarning rivojlanishi bilan bog‘liq. Bunda embrionlardan biri ikkinchisining tanasi ichida qolib ketadi va uning ichida rivojlanishda davom etadi.
Mazkur holat uzoq vaqt davomida sezilmasligi mumkin. Biroq ichki massaning kattalashishi atrofdagi a’zolarga bosim o‘tkazib, og‘riq, qusish va boshqa alomatlarni keltirib chiqaradi.
Narendra ham o‘z tanasida bunday tuzilma mavjudligini uzoq vaqt bilmagan. Shifokorlar aniqlangan massani jarrohlik yo‘li bilan muvaffaqiyatli olib tashlashgan. Amaliyotdan so‘ng bolaning ahvoli yaxshilangani va u sog‘ayib ketgani xabar qilingan.
Ushbu noyob tibbiy holat inson organizmining rivojlanishi bilan bog‘liq murakkab jarayonlar hali ham olimlar va shifokorlar uchun qanchalik hayratlanarli ekanini yana bir bor ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…