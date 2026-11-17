AQSHda samolyot halokati oqibatida uch kishi halok bo‘ldi
AQSHning Arizona shtatida, «Katta Kanon» milliy bog‘ining Shimoliy chekkasi yaqinida kichik samolyot halokatga uchradi. Hodisa oqibatida bortdagi uch kishining barchasi halok bo‘ldi. Bu haqda AQSH Milliy bog‘lar xizmati xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Piper PA-24 Comanche rusumli samolyot 15 noyabr kuni kechqurun halokatga uchragan. Uning bortida uch kishi bo‘lgan. Samolyot yo‘qolgani haqida shu kuni soat 23:30 atrofida Grand Canyon mintaqaviy aloqa markaziga xabar kelib tushgan. Havo kemasining oxirgi qayd etilgan joyi Shimoliy chekkadagi Basin hududi bo‘lgan.
Qidiruv ishlari 16 noyabr kuni tongda boshlangan. Arizona jamoat xavfsizligi departamenti samolyotni havodan qidirishda infraqizil tasvirlash va tungi ko‘rish uskunalaridan foydalangan. Shu kuni soat 10:15 atrofida Milliy bog‘lar xizmati xodimlari samolyot qoldiqlari va uning parchalarini Basin hududidan topgan. Rasmiylar bortda omon qolganlar yo‘qligini ma’lum qilgan.
Qidiruv-qutqaruv ishlarida Arizona jamoat xavfsizligi departamenti, Kokonino va Keyn okruglarining qidiruv-qutqaruv guruhlari hamda AQSH Harbiy-havo kuchlarining qutqaruv operatsiyalarini muvofiqlashtirish markazi ishtirok etgan.
Halokat sabablarini AQSH Transport xavfsizligi milliy kengashi Milliy bog‘lar xizmati ko‘magida o‘rganmoqda. Halok bo‘lganlarning shaxsi hozircha oshkor etilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…