Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdi

·0·Texno
Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdi

AQSHning nufuzli ilmiy markazlari tadqiqotchilari kvant kompyuterlari va yuqori texnologiyali sensorlar yaratish yoʻlida muhim kashfiyotga qoʻl urishdi. Argon milliy laboratoriyasi, Pensilvaniya shtati universiteti va Chikago universiteti qoshidagi Pritsker molekulyar muhandislik instituti fiziklari bor bilan boyitilgan olmos tarkibida oʻta oʻtkazuvchanlik qanday paydo boʻlishini aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olmos uzoq vaqtdan beri muhandislarni nafaqat dunyodagi eng qattiq material sifatida, balki oʻzining rekord darajadagi issiqlik oʻtkazuvchanligi bilan ham qiziqtirib keladi. Bundan yigirma yildan koʻproq vaqt oldin olimlar olmos panjarasiga bor atomlarini qoʻshish uni izolyatordan elektr tokini qarshiliksiz oʻtkazadigan oʻta oʻtkazuvchiga aylantirishini aniqlashgan edi. Biroq, bu hodisaning ichki mexanizmi shu paytgacha fan uchun toʻliq jumboq boʻlib qolayotgan edi.

Kutilmagan kashfiyot: «Koʻlmaklar» nazariyasi

Tadqiqot davomida fiziklar bor atomlari bir tekis taqsimlangan yupqa olmos plyonkalarini yaratdilar va ularning mikroskopik tuzilishini sinchiklab oʻrgandilar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tashqi koʻrinishidan bir xil boʻlib tuyulgan material ichida kutilmaganda mikroskopik oʻta oʻtkazuvchan sohalar shakllanishi maʼlum boʻldi. Tadqiqotchilar bu hududlarni ramziy maʼnoda «koʻlmaklar» deb atashdi.

Maʼlum boʻlishicha, tashqi sharoitlar oʻzgarganda, ushbu kichik sohalar kengayishi va bir-biri bilan tutashib, uzluksiz oʻta oʻtkazuvchan tarmoqni hosil qilishi mumkin. Eng muhimi, olimlar ushbu sohalarning xatti-harakatlarini boshqarish mumkinligini isbotladilar. Ularning hajmi va joylashuviga harorat, magnit maydoni, elektr toki, bor konsentratsiyasi va hatto olmos plyonkasining qalinligi bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Kvant texnologiyalarida yangi davr

Ushbu kashfiyotning amaliy ahamiyati beqiyosdir. Hozirgi kunda kvant tizimlarini yaratishda klassik va kvant elektronikasini birlashtirish uchun turli xil materiallardan foydalanishga toʻgʻri keladi, bu esa jarayonni murakkablashtiradi. Olmos esa bir vaqtning oʻzida ham yarim oʻtkazgich, ham oʻta oʻtkazuvchanlik xususiyatlarini oʻzida mujassam eta oladigan noyob platformaga aylanishi mumkin.

Olimlarning fikricha, kelajakda bu kashfiyot «kristall ichidagi kvant tizimlari»ni yaratish imkonini beradi. Natijada, mavjud kremniy elektronikasi bilan oson integratsiyalashadigan ixcham kvant protsessorlari, oʻta sezgir datchiklar va boshqa yuqori texnologiyali qurilmalar ishlab chiqariladi. Bu esa hisoblash texnikasining yangi avlodiga oʻtishni sezilarli darajada tezlashtiradi.

OlmosFizikaKvant KompyuteriTexnologiyaKashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 21:23Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiKanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiBugun, 21:18Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi