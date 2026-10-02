Xose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina Boliviyani 4:0 hisobida mag'lub etgan uchrashuvda Xose Manuel Lopes o'zining milliy jamoadagi debyut golini urdi.
- Ushbu golni Lopes o'z oilasiga va yaqinlariga bag'ishlab, "hayotning ulkan tuhfasi" deb atadi.
- Bu g'alaba Lionel Messining jamoa bilan xayrlashuvi fonida bo'lib o'tdi va murabbiy Lionel Skaloni uchun kelajakdagi o'yinlar uchun o'yin uslubini sinovdan o'tkazishga imkoniyat yaratdi.
Argentina milliy jamoasi Kordova shahrida oʻtkazilgan bahsda Boliviyani yirik 4:0 hisobida taslim etdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv «Palmeyras» hujumchisi Xose Manuel Lopes uchun unutilmas voqeaga aylanib, 25 yoshli futbolchi mamlakat bosh jamoasidagi debyut golini nishonladi. Ushbu muvaffaqiyat Lionel Skaloni jamoasi uchun tarkibni keng rotatsiya qilish doirasida muhim qadam boʻldi va kelajakdagi oʻyinlarga zamin yaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida maydon egalari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritishdi. Lautaro Martines, Niko Pas va Kristian Romero oʻz nomlarini tabloga yozdirib qoʻyishgan boʻlsa, zaxiradan maydonga tushgan Xose Manuel Lopes yaqin masofadan gol urib, oʻyin nuqtasini qoʻydi. Bu yosh hujumchining milliy libosdagi yettinchi oʻyini edi.
Oʻyindan keyin aralash zonada jurnalistlarga intervyu bergan hujumchi bosh murabbiy Lionel Skalonining unga bildirgan andeshasi va ishonchini oqlashga harakat qilishini taʼkidladi. «Men murabbiy bergan har bir imkoniyatdan unumli foydalanishga intilaman. Milliy jamoada oʻynash – katta sharaf», – deya uning soʻzlaridan iqtibos keltiradi Goal.com nashri.
Tarixiy gol va oilaga bagʻishlovOʻzining ilk xalqaro golini urgan futbolchi bu lahzalarni faoliyatidagi eng baxtli daqiqalar sifatida eʼtirof etdi. Lopes bu muvaffaqiyatni oʻzining qadrdon oilasi va yaqinlariga bagʻishlashini bildirdi.
«Juda xursandman, xayriyatki, gol urish nasib etdi, bu mening ilk toʻpим va hayotning ulkan tuhfasi. Buni oilamga, onamga va San-Lorenso shahridagi barcha yurtdoshlarimizga bagʻishlayman», – dedi hujumchi oʻz hissiyotlari bilan oʻrtoqlashib.
Lionel Messining xayrlashuvi fonidagi muhitMazkur yirik gʻalaba argentinaliklar uchun hissiy jihatdan murakkab davrga toʻgʻri kelmoqda. Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashi kutilayotgani butun jamoa va muxlislar eʼtiborini tortib turibdi.
Lopes afsonaviy sardor bilan bir kiyinish xonasida boʻlgan qisqa vaqtni yuqori baholadi: «Shaxsan men uchun bu yangilik. Men Leo bilan oz fursat birga boʻldim, ammo bundan maksimal darajada zavq oldim. Biz uni qoʻllab-quvvatlaymiz va uning abadiy biz bilan birga boʻlishini istaymiz».
Murabbiy Lionel Skaloni esa ushbu ishonchli gʻalaba yordamida shanba kuni Burkina-Fasoga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻyin uslubini sinovdan oʻtkazib olish imkoniga ega boʻladi. Mazkur uchrashuv Lionel Messi «Estadio Monumental» stadionida oʻzining soʻnggi xayrlashuv oʻyinini oʻtkazishidan oldingi muhim tayyorgarlik vazifasini bajaradi.
Izohlar 0
…