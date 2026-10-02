Xose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadi

·33·Sport
Xose Manuel Lopes Argentina safidagi ilk golini hayot tuhfasi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Argentina Boliviyani 4:0 hisobida mag'lub etgan uchrashuvda Xose Manuel Lopes o'zining milliy jamoadagi debyut golini urdi.
  • Ushbu golni Lopes o'z oilasiga va yaqinlariga bag'ishlab, "hayotning ulkan tuhfasi" deb atadi.
  • Bu g'alaba Lionel Messining jamoa bilan xayrlashuvi fonida bo'lib o'tdi va murabbiy Lionel Skaloni uchun kelajakdagi o'yinlar uchun o'yin uslubini sinovdan o'tkazishga imkoniyat yaratdi.

Argentina milliy jamoasi Kordova shahrida oʻtkazilgan bahsda Boliviyani yirik 4:0 hisobida taslim etdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv «Palmeyras» hujumchisi Xose Manuel Lopes uchun unutilmas voqeaga aylanib, 25 yoshli futbolchi mamlakat bosh jamoasidagi debyut golini nishonladi. Ushbu muvaffaqiyat Lionel Skaloni jamoasi uchun tarkibni keng rotatsiya qilish doirasida muhim qadam boʻldi va kelajakdagi oʻyinlarga zamin yaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida maydon egalari raqib darvozasiga javobsiz toʻrtta gol kiritishdi. Lautaro Martines, Niko Pas va Kristian Romero oʻz nomlarini tabloga yozdirib qoʻyishgan boʻlsa, zaxiradan maydonga tushgan Xose Manuel Lopes yaqin masofadan gol urib, oʻyin nuqtasini qoʻydi. Bu yosh hujumchining milliy libosdagi yettinchi oʻyini edi.

Oʻyindan keyin aralash zonada jurnalistlarga intervyu bergan hujumchi bosh murabbiy Lionel Skalonining unga bildirgan andeshasi va ishonchini oqlashga harakat qilishini taʼkidladi. «Men murabbiy bergan har bir imkoniyatdan unumli foydalanishga intilaman. Milliy jamoada oʻynash – katta sharaf», – deya uning soʻzlaridan iqtibos keltiradi Goal.com nashri.

Tarixiy gol va oilaga bagʻishlov

Oʻzining ilk xalqaro golini urgan futbolchi bu lahzalarni faoliyatidagi eng baxtli daqiqalar sifatida eʼtirof etdi. Lopes bu muvaffaqiyatni oʻzining qadrdon oilasi va yaqinlariga bagʻishlashini bildirdi.

«Juda xursandman, xayriyatki, gol urish nasib etdi, bu mening ilk toʻpим va hayotning ulkan tuhfasi. Buni oilamga, onamga va San-Lorenso shahridagi barcha yurtdoshlarimizga bagʻishlayman», – dedi hujumchi oʻz hissiyotlari bilan oʻrtoqlashib.

Lionel Messining xayrlashuvi fonidagi muhit

Mazkur yirik gʻalaba argentinaliklar uchun hissiy jihatdan murakkab davrga toʻgʻri kelmoqda. Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashi kutilayotgani butun jamoa va muxlislar eʼtiborini tortib turibdi.

Lopes afsonaviy sardor bilan bir kiyinish xonasida boʻlgan qisqa vaqtni yuqori baholadi: «Shaxsan men uchun bu yangilik. Men Leo bilan oz fursat birga boʻldim, ammo bundan maksimal darajada zavq oldim. Biz uni qoʻllab-quvvatlaymiz va uning abadiy biz bilan birga boʻlishini istaymiz».

Murabbiy Lionel Skaloni esa ushbu ishonchli gʻalaba yordamida shanba kuni Burkina-Fasoga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻyin uslubini sinovdan oʻtkazib olish imkoniga ega boʻladi. Mazkur uchrashuv Lionel Messi «Estadio Monumental» stadionida oʻzining soʻnggi xayrlashuv oʻyinini oʻtkazishidan oldingi muhim tayyorgarlik vazifasini bajaradi.

Xose Manuel LopesArgentinaBoliviyaLionel MessiLionel Skaloni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiLionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladi30 sentabr 12:11Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildi28 sentabr 10:17Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?2 sentabr 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi