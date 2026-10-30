G‘ildirakdek yumalaydigan ilonlar olimlarni hayratga soldi (video)

·65·Dunyo
G‘ildirakdek yumalaydigan ilonlar olimlarni hayratga soldi (video)

Janubi-Sharqiy Osiyo o‘rmonlarida uchraydigan mayda ilonlarning g‘ayrioddiy harakati olimlarni hayratda qoldirdi. Ular xavf sezganida odatdagidek sudralib qochish o‘rniga, tanasini g‘ildirak shaklida aylantirib, oldinga yumalaydi. Bu haqda Science News xabar berdi.

Tadqiqotchilar Malayziyadagi Borneo orolida uchraydigan Pseudorabdion turkumiga mansub uch xil ilonning harakatini maxsus kameralar yordamida tasvirga olgan.

Ma’lum bo‘lishicha, ilon avval tanasini «S» shakliga keltiradi, keyin dumini boshi ustidan oldinga tashlab, qisqa vaqt havoga ko‘tariladi. Dumi yerga tekkanidan so‘ng yana bir marta aylanib, harakatni takrorlaydi. Shu tariqa u g‘ildirakdek yumalab, tezlik bilan oldinga siljiydi.

Ilonlar soatiga 13 kilometrgacha tezlikda harakatlanadi

Tajribalar davomida ayrim ilonlar sekundiga 3,7 metrgacha tezlikka erishgan. Bu soatiga qariyb 13 kilometr degani. Olimlarni yanada hayratlantirgan jihat shundaki, ilon tanasining asosiy qismi aylanayotgan bo‘lsa ham, boshini nisbatan bir xil holatda ushlab tura oladi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday g‘ayrioddiy harakat usuli ilonlarga yirtqichlardan tezroq qochish va ularni chalg‘itish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari 19 oktyabr kuni Current Biology ilmiy jurnalida e’lon qilingan. Olimlar ushbu kashfiyot ilonlarning harakatlanish imkoniyatlari haqidagi tasavvurlarni yanada kengaytirishini ta’kidlamoqda.

PseudorabdionBorneoCurrent Biologyilonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Orangutanlar qanday yashaydi va nima bilan oziqlanadi?Orangutanlar qanday yashaydi va nima bilan oziqlanadi?26 oktabr 11:43Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildiBoliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi5 oktabr 11:00Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?25 oktabr 13:36To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)17 oktabr 21:30“Ilonlar malikasi”: 60 ming zaharli ilon bilan yashayotgan xitoylik qiz hikoyasi“Ilonlar malikasi”: 60 ming zaharli ilon bilan yashayotgan xitoylik qiz hikoyasi23 may 00:18Xitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdiXitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdi9 iyul 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda