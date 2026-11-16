O‘zbekistonda noyabr oyida kutilmagan iliqlik: harorat +25 darajagacha ko‘tariladi

2 daqiqa o'qish20
O‘zbekistonda noyabr oyida kutilmagan iliqlik: harorat +25 darajagacha ko‘tariladi

Noyabr oyining o‘rtasida O‘zbekistonda ob-havo yanada iliqlashishi kutilmoqda. Hafta davomida ayrim hududlarda havo harorati +22…+25 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. E’tiborlisi, kunduzgi iliqlik bilan birga tunlari ham sovuq kuchli bo‘lmaydi, respublikada asosan quruq va quyoshli ob-havo saqlanib qoladi.

Iqlimshunos Erkin Abdulahatov va Gazeta.uz tahlillariga ko‘ra, 16–22 noyabr kunlari kuzning so‘nggi oyiga xos bo‘lmagan darajada iliq kunlar kuzatilishi ehtimoli bor. Biroq harorat ko‘rsatkichlari hududlarga qarab farq qilishi mumkin.

Hafta davomida harorat qanday o‘zgaradi?

16–17 noyabr kunlari, ya’ni dushanba va seshanba kechalari respublika hududlarining katta qismida havo harorati +2…+7 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa tunlari nisbatan salqin, kunduz kunlari esa iliq ob-havo kuzatilishini anglatadi.

Hafta o‘rtalaridan boshlab ayrim hududlarda harorat yanada ko‘tarilishi mumkin. Kunduzi termometr ustuni +22…+25 darajagacha yetishi ehtimoli bor.

Bunday ko‘rsatkichlar noyabr oyi uchun ancha iliq ob-havoni anglatadi. Shu sababli kunduzgi vaqtda yengilroq kiyinish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin, ammo ertalab va kechqurun havo sezilarli salqin bo‘lishini unutmaslik kerak.

Yomg‘ir yog‘adimi? Hafta davomida qanday ob-havo kutilmoqda?

Taqdim etilgan prognozga ko‘ra, 16–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning ko‘pchilik hududlarida asosan quruq va quyoshli ob-havo saqlanib qoladi. Hafta davomida yog‘ingarchilik ehtimoli past baholanmoqda.

Bu kunlarda ochiq havoda sayr qilish, oilaviy dam olish va kundalik yumushlarni rejalashtirish uchun qulay sharoit yuzaga kelishi mumkin. Biroq ob-havo prognozlari yangilanib turishi sababli safar yoki muhim tadbirlarni rejalashtirishdan oldin mahalliy prognozlarni ham tekshirib borish maqsadga muvofiq.

Noyabr oyidagi iliq kunlardan keyin nima bo‘ladi?

Havo haroratining +25 darajagacha ko‘tarilishi qish yaqinlashgan bir paytda ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lishi mumkin. Ammo bir haftalik iliq ob-havo qishning kechikishini yoki keyingi kunlarda ham harorat yuqori bo‘lib qolishini anglatmaydi.

Shuning uchun kunduzgi iliqlikka aldanib, issiq kiyimlarni butunlay yig‘ishtirib qo‘yishga shoshilmaslik kerak. Ayniqsa, ertalab va kechqurungi salqin havoni hisobga olish muhim.

Xulosa shuki, 16–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning ayrim hududlarida kuzning eng iliq haftalaridan biri kuzatilishi mumkin. Kunduzi +25 darajagacha ko‘tariladigan harorat, quyoshli osmon va yog‘ingarchilik ehtimolining pastligi hafta davomida nisbatan qulay ob-havo bo‘lishidan darak bermoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari