O‘zbekistonda noyabr oyida kutilmagan iliqlik: harorat +25 darajagacha ko‘tariladi
Noyabr oyining o‘rtasida O‘zbekistonda ob-havo yanada iliqlashishi kutilmoqda. Hafta davomida ayrim hududlarda havo harorati +22…+25 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. E’tiborlisi, kunduzgi iliqlik bilan birga tunlari ham sovuq kuchli bo‘lmaydi, respublikada asosan quruq va quyoshli ob-havo saqlanib qoladi.
Iqlimshunos Erkin Abdulahatov va Gazeta.uz tahlillariga ko‘ra, 16–22 noyabr kunlari kuzning so‘nggi oyiga xos bo‘lmagan darajada iliq kunlar kuzatilishi ehtimoli bor. Biroq harorat ko‘rsatkichlari hududlarga qarab farq qilishi mumkin.
Hafta davomida harorat qanday o‘zgaradi?
16–17 noyabr kunlari, ya’ni dushanba va seshanba kechalari respublika hududlarining katta qismida havo harorati +2…+7 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa tunlari nisbatan salqin, kunduz kunlari esa iliq ob-havo kuzatilishini anglatadi.
Hafta o‘rtalaridan boshlab ayrim hududlarda harorat yanada ko‘tarilishi mumkin. Kunduzi termometr ustuni +22…+25 darajagacha yetishi ehtimoli bor.
Bunday ko‘rsatkichlar noyabr oyi uchun ancha iliq ob-havoni anglatadi. Shu sababli kunduzgi vaqtda yengilroq kiyinish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin, ammo ertalab va kechqurun havo sezilarli salqin bo‘lishini unutmaslik kerak.
Yomg‘ir yog‘adimi? Hafta davomida qanday ob-havo kutilmoqda?
Taqdim etilgan prognozga ko‘ra, 16–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning ko‘pchilik hududlarida asosan quruq va quyoshli ob-havo saqlanib qoladi. Hafta davomida yog‘ingarchilik ehtimoli past baholanmoqda.
Bu kunlarda ochiq havoda sayr qilish, oilaviy dam olish va kundalik yumushlarni rejalashtirish uchun qulay sharoit yuzaga kelishi mumkin. Biroq ob-havo prognozlari yangilanib turishi sababli safar yoki muhim tadbirlarni rejalashtirishdan oldin mahalliy prognozlarni ham tekshirib borish maqsadga muvofiq.
Noyabr oyidagi iliq kunlardan keyin nima bo‘ladi?
Havo haroratining +25 darajagacha ko‘tarilishi qish yaqinlashgan bir paytda ko‘pchilik uchun kutilmagan holat bo‘lishi mumkin. Ammo bir haftalik iliq ob-havo qishning kechikishini yoki keyingi kunlarda ham harorat yuqori bo‘lib qolishini anglatmaydi.
Shuning uchun kunduzgi iliqlikka aldanib, issiq kiyimlarni butunlay yig‘ishtirib qo‘yishga shoshilmaslik kerak. Ayniqsa, ertalab va kechqurungi salqin havoni hisobga olish muhim.
Xulosa shuki, 16–22 noyabr kunlari O‘zbekistonning ayrim hududlarida kuzning eng iliq haftalaridan biri kuzatilishi mumkin. Kunduzi +25 darajagacha ko‘tariladigan harorat, quyoshli osmon va yog‘ingarchilik ehtimolining pastligi hafta davomida nisbatan qulay ob-havo bo‘lishidan darak bermoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…