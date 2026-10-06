Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)

·4·Dunyo
Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)

Braziliyada havo shariga biriktirilgan ulkan banner ko‘tarilish vaqtida pastdagi to‘siqlarga ilinib, yirtilib ketdi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Videoda ulkan banner havo shariga osilgan holda asta-sekin ko‘tarilayotgani ko‘rinadi. Biroq u yetarlicha balandlikka ko‘tarilmasdan daraxtlar yoki boshqa to‘siqlarga ilinib qolgan va natijada katta mato bo‘laklarga ajralib ketgan.

Bannerning ayrim qismlari havoda uchib, turli tomonga tarqalgan. Kadrlar voqeani uzoqdan kuzatayotganlar uchun nihoyatda g‘ayrioddiy manzarani yuzaga keltirgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga ko‘ra, ulkan bannerning havo shariga osilgan konstruksiyasi voqea sababini tushunishni dastlab qiyinlashtirgan. Ayrim foydalanuvchilar videoni hatto sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb o‘ylagan, biroq tasvirda ulkan bannerning to‘siqlarga ilinib yirtilgani ko‘rinadi.

Braziliyabanner yirtilishvideo tarqalishsun’iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)Hindistonda haykal yo‘lini ochish uchun elektr simlarini kesib tashlashdi (video)2 oktabr 16:58«Qaniydi tishlarim bo‘lganida»: bir ayolning gapi Sonnet Elersni noodatiy ixtiro yaratishga undadi«Qaniydi tishlarim bo‘lganida»: bir ayolning gapi Sonnet Elersni noodatiy ixtiro yaratishga undadi2 oktabr 19:25Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiKolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi4 oktabr 12:01Germaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildiGermaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildi5 avgust 19:16Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)Braziliyada chaqaloq belanchakdan yiqilib, jarohat oldi (video)20 sentabr 10:29ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota