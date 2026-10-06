Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)
Braziliyada havo shariga biriktirilgan ulkan banner ko‘tarilish vaqtida pastdagi to‘siqlarga ilinib, yirtilib ketdi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Videoda ulkan banner havo shariga osilgan holda asta-sekin ko‘tarilayotgani ko‘rinadi. Biroq u yetarlicha balandlikka ko‘tarilmasdan daraxtlar yoki boshqa to‘siqlarga ilinib qolgan va natijada katta mato bo‘laklarga ajralib ketgan.
Bannerning ayrim qismlari havoda uchib, turli tomonga tarqalgan. Kadrlar voqeani uzoqdan kuzatayotganlar uchun nihoyatda g‘ayrioddiy manzarani yuzaga keltirgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoga ko‘ra, ulkan bannerning havo shariga osilgan konstruksiyasi voqea sababini tushunishni dastlab qiyinlashtirgan. Ayrim foydalanuvchilar videoni hatto sun’iy intellekt yordamida yaratilgan deb o‘ylagan, biroq tasvirda ulkan bannerning to‘siqlarga ilinib yirtilgani ko‘rinadi.
Izohlar 0
…