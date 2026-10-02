«Qaniydi tishlarim bo‘lganida»: bir ayolning gapi Sonnet Elersni noodatiy ixtiro yaratishga undadi

·44·Dunyo
«Qaniydi tishlarim bo‘lganida»: bir ayolning gapi Sonnet Elersni noodatiy ixtiro yaratishga undadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy afrikalik shifokor Sonnet Elers zo‘ravonlikdan himoyalanish uchun Rape-aXe nomli noodatiy qurilma yaratdi.
  • Bu moslama tampon kabi tana ichiga kiritiladi va tajovuzkorning jinsiy a’zosiga ilinib, unga og‘riq berib, jabrlanuvchiga qochish imkonini beradi.
  • Qurilma yaratish uchun Elers uyi va mashinasini sotgan, shuningdek, u tajovuzkorni aniqlashga yordam berishini ta’kidlagan.

Janubiy afrikalik shifokor Sonnet Elers bir ayolning aytgan gapidan ta’sirlanib, zo‘ravonlikdan himoyalanishga mo‘ljallangan noodatiy qurilma yaratdi. Rape-aXe deb nomlangan moslama ayollar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning ichki qismida tajovuzkorni ushlab qolishga mo‘ljallangan mayda ilgaklar joylashgan.

Elersning aytishicha, u 20 yoshida tibbiy tadqiqotchi bo‘lib ishlagan paytda zo‘rlangan ayolga yordam bergan. Jabrlanuvchi unga «Qaniydi u yerda tishlarim bo‘lganida edi», degan. Bu gap Elersning yodida qolib, u kelajakda shunday vaziyatga tushgan ayollarga yordam beradigan vosita yaratishga va’da bergan.

Oradan qariyb 40 yil o‘tib, Elers Rape-aXe qurilmasini yaratgan. U moslamani ishlab chiqish va loyihani boshlash uchun uyi va mashinasini sotganini aytgan.

Qurilma ayollar uchun mo‘ljallangan maxsus himoya vositasi bo‘lib, tampon kabi tana ichiga kiritiladi. Uning ichki qismidagi ilgaklar majburan jinsiy aloqa qilishga urinish vaqtida tajovuzkorning jinsiy a’zosiga ilinib qolishi ko‘zda tutilgan. Elersning ta’kidlashicha, bu tajovuzkorni kuchli og‘riq sabab to‘xtatib, jabrlanuvchiga qochish uchun vaqt berishi va keyinchalik uni tibbiy muassasada aniqlashga yordam berishi kerak.

Elers qurilma teriga shikast yetkazmasligini aytgan. Uning ta’rifiga ko‘ra, moslama ilinib qolgach, uni faqat tibbiyot xodimi olib tashlashi kerak bo‘lgan. Shu orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlarga tajovuzkorni aniqlash va qo‘lga olish imkoniyati yaratilishi rejalashtirilgan.

Ayol kishi qo‘lida akula jag‘ining shaffof va tishli qoliplarini ushlab turibdi.

Biroq Rape-aXe yaratilganidan keyin keskin bahslarga sabab bo‘lgan. Tanqidchilar qurilma tajovuzkorni yanada tajovuzkor holatga keltirishi, jabrlanuvchining o‘zini qo‘shimcha xavf ostida qoldirishi yoki ayollarda xavfsizlik borasida noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otishi mumkinligini ta’kidlagan. Ayrimlar uni «o‘rta asrlarcha» yondashuv deb atagan.

Elers esa tanqidlarga javoban: «O‘rta asrlarcha xatti-harakat o‘rta asrlarcha oqibatga loyiq», degan fikrni bildirgan.

Ayol kishi laboratoriyada tishli ichki yuzaga ega bo‘lgan shaffof g‘ilofni ushlab turibdi.
Sonnet ElersRape-aXezo‘ravonlikdan himoya vositasimoslama qurilma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)20 sentabr 10:46Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildi29 avgust 13:39Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldi8 avgust 00:53Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlar23 iyun 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota