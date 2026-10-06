“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?

·69·Dunyo
“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Afg‘onistonning Tahor viloyatida shoira Mujda O‘zbek “Tolibon” siyosati va mamlakatdagi vaziyatni tanqid qiluvchi she’rlari sabab hibsga olindi.
  • U to‘rt kun avval Taloqan shahrida ushlangan va hozirda “Tolibon” nazorati ostida saqlanmoqda.
  • Shoiraning oila a’zolari va viloyat rasmiylari bu holat yuzasidan izoh bermagan, shu sababli uning hozirgi ahvoli haqida aniq ma’lumot yo‘q.

Afg‘onistonning Tahor viloyatida “Tolibon” xavfsizlik kuchlari Mujda O‘zbek ismli shoirani qo‘lga oldi. Viloyatdagi manbalarning bildirishicha, uning hibsga olinishiga ayolning “Tolibon” siyosati va mamlakatdagi vaziyatni tanqid qiluvchi she’rlari sabab bo‘lgan.

Manbalarning Kabul Now nashriga 4 oktyabr kuni ma’lum qilishicha, shoira to‘rt kun avval Taloqan shahrida ushlangan. Hozirda u “Tolibon” nazorati ostida saqlanayotgani aytilmoqda.

Shoiraning oila a’zolari mazkur voqea yuzasidan hozircha hech qanday izoh bermagan. Viloyat rasmiylari ham hibs holati bo‘yicha sukut saqlamoqda. Shu bois Mujda O‘zbekning hozirgi ahvoli va qayerda saqlanayotgani haqida aniq ma’lumot mavjud emas.

Mazkur hodisa ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Internet foydalanuvchilari shoirani zudlik bilan ozod qilishni talab qilmoqda.

Afg‘onistonda so‘z erkinligiga bosim kuchaymoqda

Afg‘onistonda so‘z erkinligiga nisbatan cheklovlar davom etmoqda. “Tolibon” 2021 yil avgust oyida hokimiyatni qayta egallaganidan buyon jurnalistlar, yozuvchilar va faollar tez-tez hibsga olinmoqda.

Inson huquqlari tashkilotlari mamlakatda tanqidchilarni o‘zboshimchalik bilan hibsga olish va ularga nisbatan bosim o‘tkazish holatlarini muntazam qayd etib kelmoqda.

OAV va madaniyat sohasi ham qattiq nazoratda

“Tolibon” shu kunga qadar ommaviy axborot vositalari faoliyatini nazorat qilish maqsadida yigirmadan ortiq ko‘rsatma va cheklov joriy qilgan. Buning oqibatida ko‘plab nashrlar o‘z faoliyatini to‘xtatgan. Yuzlab jurnalistlar esa xavfsizligi tufayli mamlakatni tark etishga yoki yashirin hayot kechirishga majbur bo‘lgan.

Shu bilan birga, san’at va madaniyat sohasi vakillariga nisbatan ham jiddiy cheklovlar o‘rnatilgan. Shoirlar, musiqachilar va boshqa ijodkorlar turli nazoratlarga duch kelmoqda. Qo‘rquv va bosim muhitida ko‘plab san’atkorlar ijodini senzura ostida davom ettirishga majbur bo‘lmoqda.

“Tolibon” mamlakatda musiqa tinglash va uni ijro etishga ham qarshi pozitsiyada. Rasmiylar tomonidan cholg‘u asboblari musodara qilinib, keyinchalik yo‘q qilib yuborilayotgani haqida xabarlar tarqalgan.

Televideniye va radiolarda musiqa eshittirish ham taqiqlangan. Joriy yil fevral oyida “Tolibon” 600 dan ortiq musiqa asbobini yoqib yuborgani haqida xabar berilgandi.

Hukumat aholidan musodara qilingan musiqa asboblarini yo‘q qilish sababini ular “odamlarni yo‘ldan ozdirayotgani” bilan izohlagan.

TolibonAfg‘onistonTahorMujda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?17 avgust 13:50Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldiTojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldi15 avgust 11:20Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi13 avgust 09:01Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdi29 iyun 14:29Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqda29 iyun 14:11“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqda“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqda24 iyun 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota