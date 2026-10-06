MrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladi

·1·Dunyo
MrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladi

YouTube yulduzi MrBeast'ning yangi videosi e’lon qilinganidan keyingi dastlabki 24 soat ichida qariyb 72 million marta ko‘rildi. Bu uning bir sutkalik ko‘rishlar bo‘yicha shaxsiy rekordiga aylandi. Bu haqda Dexerto xabar berdi.

“Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000” deb nomlangan videoda to‘rt nafar ishtirokchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘la do‘konda qolib, undagi barcha mahsulotlarni yeyish uchun kurashadi. G‘olibga 1 million dollar mukofot va’da qilingan.

MrBeast'ning o‘zi video faoliyati davomida 24 soat ichida eng ko‘p ko‘rilgan videosi bo‘lganini ma’lum qilgan. Shuningdek, tomoshabinlar uni o‘rtacha 20 daqiqadan ko‘proq tomosha qilgan, umumiy tomosha vaqti esa 1 milliard daqiqadan oshgan.

MrBistYutubDeksertBazarda ovqatni yetish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiBugun 16:09Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi14 iyun 16:56Xitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldiXitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldi4 avgust 07:23450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi4 iyul 17:40Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerak26 iyun 10:54500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...23 iyul 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?