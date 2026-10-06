MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi

·16·O‘zbekiston
MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi

Dunyoga mashhur bloger va kontent yaratuvchi MrBeast taxallusi bilan tanilgan Jimmi Donaldson O‘zbekistonga tashrif buyuradi. U 9 oktyabr kuni Toshkentda tashkil etiladigan jamoatchilik dasturida ishtirok etishi kutilmoqda.

Tadbirda qatnashish uchun muxlislar 6–8 oktyabr kunlari ro‘yxatdan o‘tishi mumkin. Ishtirokchilar orasidan talabga javob beradigan arizalar tasodifiy tarzda tanlab olinadi. Tanlangan muxlislar bloger bilan shaxsan uchrashish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Tadbirda ishtirok etish bepul.

Uchrashuv interaktiv o‘yinlar va trivia viktorinasi shaklida tashkil etiladi. Unda MrBeast faoliyati hamda kam tanilgan faktlarga oid savollar beriladi. G‘oliblarga qimmatbaho sovrinlar topshirilishi rejalashtirilgan. Tadbirda faqat 18 yoshdan katta shaxslar qatnasha oladi.

Qoidalarga ko‘ra, har bir ishtirokchi o‘z nomidan faqat bir marta ariza topshirishi mumkin. Tadbirga kirishda shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ro‘yxatdan o‘tganlik tasdig‘i talab qilinadi.

Tashrif O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi tomonidan tashkil etilmoqda.

MrBistJimmi DonaldsonToshkentO‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi14 iyun 16:56Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Toshkentda har kuni 1,5 million mashina harakatlanadi: tirbandlikka qarshi yangi tizim...Toshkentda har kuni 1,5 million mashina harakatlanadi: tirbandlikka qarshi yangi tizim...14 sentabr 08:03Tramp O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishi mumkinTramp O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelishi mumkinKecha 16:14Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...Toshkentda go‘sht narxi yana oshdi: bozordagi so‘nggi raqamlar...22 sentabr 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi