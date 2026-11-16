O‘zbekistonda radarlar faoliyati ustidan nazorat kuchaytirildi
1 daqiqa o'qish0
Ijtimoiy tarmoqlarda radarlar qonunga xilof ravishda ishlayotgani va haydovchilar tezligini amaldagi ko‘rsatkichdan yuqori qayd etayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan so‘ng Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati respublika bo‘ylab foto-video qayd etish qurilmalari va radarlar faoliyatini tekshirish choralarini ko‘rishini ma’lum qildi.
Tekshiruvlar maxsus jihozlangan avtomobillar yordamida mamlakatning barcha hududlarida o‘tkaziladi. Bunda radarlarning belgilangan texnik talablarga muvofiqligi, tezlikni qayd etish aniqligi va qonuniy asosda ishlayotgani ko‘rib chiqiladi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…