Siril Gan va Josh Xokit jangidan keyin UFC yulduzlari ikkiga bo‘lindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nyu-Yorkdagi UFC 334 turnirining markaziy jangida Siril Gan hakamlarning bir ovozdan qabul qilgan 48:47 hisobidagi qarori bilan Josh Xokit ustidan g‘alaba qozonib, chempionlik kamarini saqlab qoldi.
- Garchi fransuz sportchisi g‘olib deb topilgan bo‘lsa-da, jangdan keyin MMA olami vakillari hakamlar qarori va ikki jangchining ko‘rsatgan mahorati yuzasidan turlicha fikrlar bildirdi.
Nyu-Yorkdagi «Medison Skver Garden» arenasida bo‘lib o‘tgan UFC 334 turnirining markaziy jangi MMA muxlislariga unutilmas lahzalarni taqdim etdi. Og‘ir vazn toifasidagi chempion Siril Gan va amerikalik Josh Xokit o‘rtasidagi besh raundlik to‘qnashuvda har ikki jangchi ham g‘alaba uchun bor kuchini ishga soldi. Biroq yakunda hakamlar bir ovozdan fransuz sportchisining qo‘lini ko‘tardi.
48:47, 48:47, 48:47 hisobidagi g‘alabadan keyin Gan chempionlik kamarini saqlab qoldi. Ammo jang tugashi bilan bahslar ham yakunlanmadi. UFC yulduzlari va sobiq jangchilar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z fikrlarini bildirib, ayrimlari ikki sportchini maqtadi, boshqalari esa hakamlar qarorini muhokama qildi.
Besh raundlik jangda chempionlik kamari hal bo‘ldi
Josh Xokit jangning ilk soniyalaridanoq yuqori sur’at va kuchli bosim bilan harakat qildi. Amerikalik sportchi raqibini orqaga chekinishga majbur etishga, yaqin masofada kurashishga va parterga o‘tkazishga bir necha bor urindi.
Siril Gan esa o‘zining zarba texnikasi, harakatchanligi va masofani nazorat qilish mahoratiga tayandi. Fransiyalik jangchi aniq zarbalar bilan javob qaytardi, raqibining hujumlarini to‘xtatishga va kerakli vaziyatlarda qarshi hujumga o‘tishga harakat qildi.
Bellashuv davomida Xokitning tinimsiz bosimi, Ganning esa aniqroq zarbalari jangni yanada qiziqarli qildi. Ayniqsa, hal qiluvchi raundlarda fransuz sportchisi o‘zini qo‘lga olib, ustunlikni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
Yakunda uchala hakam ham 48:47 hisobida Ganning g‘alabasini qayd etdi. Shu tariqa chempion o‘z kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
MMA yulduzlari jangdan hayratda qoldi
Jangdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda mashhur jangchilarning munosabatlari paydo bo‘ldi. Ularning aksariyati ikki sportchining jasorati, chidamliligi va besh raund davomida yuqori sur’atni saqlab qolganini e’tirof etdi.
Braziliyalik Paulo Kosta ko‘rganlaridan hayratda qolganini yashirmadi:
«Men hozir nimani ko‘rdim? Bu ikkisi 25 daqiqa davomida bir-birini mag‘lub etish uchun bor kuchini ishga soldi. Aqlbovar qilmas jang. Shunchaki hurmat!»
Sobiq UFC chempioni Frensis Ngannu ham g‘olibni tabrikladi:
«Zo‘r jang bo‘ldi! Tabriklayman, Bon Gamin!»
Merab Dvalishvili esa ushbu to‘qnashuvni yanada yuqori baholadi:
«Bu men ko‘rgan UFC'ning eng yaxshi og‘ir vazn janglaridan biri!»
Genri Sexudo ham Josh Xokitning chiqishini alohida e’tirof etdi:
«Josh Xokit — og‘ir vazn toifasi uchun kerak bo‘lgan narsa!»
Derek Branson esa jangdan keyin og‘ir vazn divizionidagi o‘zgarishlarga e’tibor qaratdi:
«Bu og‘ir vaznning kelajagi — ajoyib formada bo‘lgan va jang qila oladigan ikki og‘ir vazn jangchisi. Semiz og‘ir vazn jangchilariga xayr! Xokitga hurmat. Ajoyib chiqish!»
Hokitning tezligi va bosimi alohida e’tirof etildi
Jangning eng ko‘p muhokama qilingan jihatlaridan biri — Josh Xokitning og‘ir vazn uchun g‘ayrioddiy tezligi va to‘xtovsiz bosimi bo‘ldi.
Alan Joben bu haqda shunday fikr bildirdi:
«Hech qachon og‘ir vazn jangchisi Xokitdek tezlikda jang qilmagan. Aqlbovar qilmas bosim va tezlik!»
Billi Kuarantillo ham amerikalik sportchining chidamliligini ta’kidladi:
«Xokit bir nechta kuchli zarbalarga dosh berdi va bu jangni ko‘rimli qildi. Albatta, u menga yoqa boshladi».
Mett Braun esa Xokitni ochiqchasiga qo‘llab-quvvatladi:
«Xokit o‘ziga kerak bo‘lgan ishni qilyapti! Sizlar nima desangiz ham, menga farqi yo‘q. Men Josh Xokitni yaxshi ko‘raman!»
Josh Emmett ham «Medison Skver Garden»dagi to‘qnashuvni haqiqiy jang sifatida baholadi:
«Kechaning markaziy jangida haqiqiy urush bo‘ldi!»
Tatyana Suares va Stiven Asplund ham bellashuvni yuqori baholab, uni kechaning eng qiziqarli voqealaridan biri sifatida e’tirof etdi.
Hamma ham hakamlar qaroriga qo‘shilmadi
Jangning raqobatli kechgani hakamlar qarori yuzasidan ham turli fikrlar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Ayrim mutaxassislar g‘alabani Ganga munosib deb hisoblagan bo‘lsa, boshqalar Xokitning foydasiga ovoz bergan bo‘lardi.
MMA jurnalisti Aaron Bronsteter o‘z hisob-kitobida g‘alabani amerikalik jangchiga berdi:
«Menda Xokit foydasiga 48:47 hisobida. Juda yaqin jang bo‘ldi, unda har birining g‘alaba qozonish imkoniyati bor edi. O‘ylashimcha, birinchi va beshinchi raundlar hal qiluvchi bo‘ldi. Mutlaqo aqlsiz jang».
Ben Foulks esa aksincha, chempionning g‘alabasini ma’qulladi:
«Og‘ir vazn toifasidagi besh raundlik jangni chindan ham aql bovar qilmaydigan darajada qiziqarli tomosha qilish kamdan-kam uchraydi. Lekin men g‘alabani Ganga bergan bo‘lardim».
Mayk Bon ham bellashuvni so‘nggi 15 yilda ko‘rgan eng yaxshi janglaridan biri deb atadi. Uning fikricha, Xokitning yuqori tempiga chidash va hal qiluvchi vaziyatlarda aniq harakat qilish Gan uchun oson bo‘lmagan.
«Juda yaqin jang bo‘ldi va men ularning revanshini ko‘rishdan mamnun bo‘lardim».
Jon Jonsdan ham o‘ziga xos munosabat
UFC tarixidagi eng mashhur jangchilardan biri Jon Jons ham ushbu to‘qnashuvni e’tiborsiz qoldirmadi. U o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida o‘zi haqida yomon gapirgan jangchilar keyingi bellashuvlarda mag‘lub bo‘lib kelayotganini ta’kidladi.
«Bilaman, bu eng aqlbovar qilmas tasodif, lekin men haqimda yomon gapirgan har bir jangchi keyingi jangida mag‘lub bo‘ladi. Qasam ichaman, bu ko‘p yillardan beri shunday bo‘lib kelyapti. Ajabo. Zo‘r ish, fransuz! O‘sha murabbiylar, lekin natijalar boshqacha».
Jonsning bu gaplari ham muxlislar orasida alohida muhokamaga sabab bo‘lishi mumkin. Uning Ganni tabriklashi esa fransuz jangchisining chiqishiga berilgan yana bir e’tiborli baho bo‘ldi.
Gan chempionligini saqladi, ammo Xokit ham muxlislar e’tiborini qozondi
Ushbu jangning rasmiy g‘olibi Siril Gan bo‘ldi. Biroq Josh Xokit ham o‘zining to‘xtovsiz bosimi, tezligi va chidamliligi bilan og‘ir vazn divizionidagi jiddiy raqiblardan biri ekanini ko‘rsatdi.
Eng muhimi, bellashuvdan keyingi munosabatlar faqat g‘olibni tabriklash bilan cheklanmadi. Ko‘plab jangchilar ikki sportchining ham mehnatini e’tirof etdi, ayrimlari esa revansh o‘tkazilishini istashini bildirdi.
Endi asosiy savol ochiq qolmoqda: agar Siril Gan va Josh Xokit yana bir bor oktagonda uchrashsa, bu safar kimning qo‘li baland keladi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…