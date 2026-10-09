Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyo bo‘ylab 520 milliondan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan YouTube-bloger MrBeast (Jimmi Donaldson)
- O‘zbekistonda yangi videosini tasvirga olishni boshladi.
- Uning jamoasi Toshkentdagi Zamonaviy san’at markazida suratga olish ishlarini olib bormoqda va mahalliy madaniyat bilan bog‘liq noodatiy sinovlar kutilmoqda.
- Bugun MrBeast 200 nafar tanlab olingan muxlisi bilan Toshkentda uchrashuv o‘tkazadi.
Dunyo bo‘ylab 520 milliondan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan sayyoramizning eng mashhur YouTube-bloger va tadbirkori MrBeast (Jimmi Donaldson) tarixiy tashrif bilan O‘zbekiston poytaxti Toshkentga yetib keldi. Jahon internet olamining bosh yulduzi nafaqat poytaxtga qadam ranjida qildi, balki o‘z jamoasi bilan birgalikda global tomoshabinlar uchun yangi videosini tasvirga olish ishlariga ham rasman kirishdi.
Mazkur voqea O‘zbekiston yoshlari va raqamli kontent hamjamiyati orasida ulkan shov-shuv va qiziqish to‘lqinini keltirib chiqardi.
Toshkentdagi suratga olish jarayoni: Tafsilotlar qayerda kechmoqda?
MrBeast jamoasining poytaxtdagi faoliyati o‘ta qizg‘in va tezkorlik bilan yo‘lga qo‘yildi:
Poytaxtdagi dastlabki harakatlar: Bloger va uning suratga olish guruhi bir kun oldin Toshkent ko‘chalarida ko‘rinish bergan bo‘lib, yangi rejadagi sonning dastlabki epizodlarini muhrlashga ulgurgan;
Asosiy lokatsiya: Bugungi kunda MrBeast jamoasi Toshkentdagi Zamonaviy san’at markazi (Center for Contemporary Arts) maydonida sinov va maxsus tasvirga olish ishlarini olib bormoqda;
Syurprizlar kutilmoqda: Blogerning uslubiga xos tarzda O‘zbekistondagi chiqish ham noodatiy chaqiriqlar, mahalliy madaniyat bilan bog‘liq sinovlar yoki kutilmagan chellenjlardan iborat bo‘lishi taxmin qilinmoqda.
Minglab arizalardan tanlab olingan 200 baxtli muxlis
Bugun Toshkent shahrida yulduzning muxlislari bilan bepul formatidagi maxsus uchrashuvi tashkil etiladi:
Misli ko‘rilmagan tanlov: Tadbirda qatnashish uchun rasmiy platforma orqali bir necha minglab o‘zbekistonlik yoshlar ro‘yxatdan o‘tgan;
Yopiq format va tasodifiy saralash: Xavfsizlik va tadbir sifatini ta’minlash maqsadida, ariza topshirganlar orasidan tasodifiy raqamlar generatori (random) yordamida faqatgina 200 nafar eng baxtli muxlis tanlab olindi;
Imtiyozli muloqot: Ushbu omadli yoshlar dunyoning eng boy va mashhur blogeri bilan bevosita yuzma-yuz ko‘rishish, suhbatlashish va esdalik lahzalarini muhrlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
Obunachilar bo‘yicha mutlaq rekordchi va moliyaviy imperiya egasi
MrBeast shunchaki oddiy bloger emas, balki ulkan biznes va xayriya tarmog‘i rahbari sanaladi:
520 millionlik global armiya: Uning asosiy YouTube kanali dunyo tarixidagi eng ko‘p auditoriyani birlashtirgan platforma bo‘lib, yirik moliyaviy sovrinlar, ekstremal sinovlar va keng ko‘lamli loyihalari bilan nom qozongan;
Beast Philanthropy fondi: Donaldson o‘zining xayriya fondi orqali butun dunyo bo‘ylab ochlikka qarshi kurashish, toza ichimlik suvi quduqlarini qurish va bemorlarga yordam berish bo‘yicha global kampaniyalarni muvaffaqiyatli moliyalashtirib keladi;
Fintex olamidagi qadam: Joriy yilning fevral oyida MrBeast yoshlar va o‘smirlarga mo‘ljallangan 7 million foydalanuvchiga ega Step mobil onlayn-bankini sotib olib, biznes olamidagi mavqeini yanada kengaytirgan edi (bank xizmatlari Evolve Bank & Trust hamkorligida ko‘rsatiladi).
YouTube afsonasining Toshkentda chiqaradigan yangi roligi butun dunyo bo‘ylab yuz millionlab marta tomosha qilinishi shubhasiz bo‘lib, bu O‘zbekistonning zamonaviy qiyofasi, turizmi va madaniyatini sayyoramiz bo‘ylab targ‘ib qilishda misli ko‘rilmagan media turtki bo‘ladi.
Izohlar 0
…