Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?

·93·Madaniyat
Dunyoning 1-raqamli blogeri ilk bor O‘zbekistonda, u nimalarni tasvirga olmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyo bo‘ylab 520 milliondan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan YouTube-bloger MrBeast (Jimmi Donaldson)
  • O‘zbekistonda yangi videosini tasvirga olishni boshladi.
  • Uning jamoasi Toshkentdagi Zamonaviy san’at markazida suratga olish ishlarini olib bormoqda va mahalliy madaniyat bilan bog‘liq noodatiy sinovlar kutilmoqda.
  • Bugun MrBeast 200 nafar tanlab olingan muxlisi bilan Toshkentda uchrashuv o‘tkazadi.

Dunyo bo‘ylab 520 milliondan ziyod kuzatuvchiga ega bo‘lgan sayyoramizning eng mashhur YouTube-bloger va tadbirkori MrBeast (Jimmi Donaldson) tarixiy tashrif bilan O‘zbekiston poytaxti Toshkentga yetib keldi. Jahon internet olamining bosh yulduzi nafaqat poytaxtga qadam ranjida qildi, balki o‘z jamoasi bilan birgalikda global tomoshabinlar uchun yangi videosini tasvirga olish ishlariga ham rasman kirishdi.

Mazkur voqea O‘zbekiston yoshlari va raqamli kontent hamjamiyati orasida ulkan shov-shuv va qiziqish to‘lqinini keltirib chiqardi.

Toshkentdagi suratga olish jarayoni: Tafsilotlar qayerda kechmoqda?

MrBeast jamoasining poytaxtdagi faoliyati o‘ta qizg‘in va tezkorlik bilan yo‘lga qo‘yildi:

  • Poytaxtdagi dastlabki harakatlar: Bloger va uning suratga olish guruhi bir kun oldin Toshkent ko‘chalarida ko‘rinish bergan bo‘lib, yangi rejadagi sonning dastlabki epizodlarini muhrlashga ulgurgan;

  • Asosiy lokatsiya: Bugungi kunda MrBeast jamoasi Toshkentdagi Zamonaviy san’at markazi (Center for Contemporary Arts) maydonida sinov va maxsus tasvirga olish ishlarini olib bormoqda;

  • Syurprizlar kutilmoqda: Blogerning uslubiga xos tarzda O‘zbekistondagi chiqish ham noodatiy chaqiriqlar, mahalliy madaniyat bilan bog‘liq sinovlar yoki kutilmagan chellenjlardan iborat bo‘lishi taxmin qilinmoqda.

Minglab arizalardan tanlab olingan 200 baxtli muxlis

Bugun Toshkent shahrida yulduzning muxlislari bilan bepul formatidagi maxsus uchrashuvi tashkil etiladi:

  • Misli ko‘rilmagan tanlov: Tadbirda qatnashish uchun rasmiy platforma orqali bir necha minglab o‘zbekistonlik yoshlar ro‘yxatdan o‘tgan;

  • Yopiq format va tasodifiy saralash: Xavfsizlik va tadbir sifatini ta’minlash maqsadida, ariza topshirganlar orasidan tasodifiy raqamlar generatori (random) yordamida faqatgina 200 nafar eng baxtli muxlis tanlab olindi;

  • Imtiyozli muloqot: Ushbu omadli yoshlar dunyoning eng boy va mashhur blogeri bilan bevosita yuzma-yuz ko‘rishish, suhbatlashish va esdalik lahzalarini muhrlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Obunachilar bo‘yicha mutlaq rekordchi va moliyaviy imperiya egasi

MrBeast shunchaki oddiy bloger emas, balki ulkan biznes va xayriya tarmog‘i rahbari sanaladi:

  • 520 millionlik global armiya: Uning asosiy YouTube kanali dunyo tarixidagi eng ko‘p auditoriyani birlashtirgan platforma bo‘lib, yirik moliyaviy sovrinlar, ekstremal sinovlar va keng ko‘lamli loyihalari bilan nom qozongan;

  • Beast Philanthropy fondi: Donaldson o‘zining xayriya fondi orqali butun dunyo bo‘ylab ochlikka qarshi kurashish, toza ichimlik suvi quduqlarini qurish va bemorlarga yordam berish bo‘yicha global kampaniyalarni muvaffaqiyatli moliyalashtirib keladi;

  • Fintex olamidagi qadam: Joriy yilning fevral oyida MrBeast yoshlar va o‘smirlarga mo‘ljallangan 7 million foydalanuvchiga ega Step mobil onlayn-bankini sotib olib, biznes olamidagi mavqeini yanada kengaytirgan edi (bank xizmatlari Evolve Bank & Trust hamkorligida ko‘rsatiladi).

YouTube afsonasining Toshkentda chiqaradigan yangi roligi butun dunyo bo‘ylab yuz millionlab marta tomosha qilinishi shubhasiz bo‘lib, bu O‘zbekistonning zamonaviy qiyofasi, turizmi va madaniyatini sayyoramiz bo‘ylab targ‘ib qilishda misli ko‘rilmagan media turtki bo‘ladi.

MrBistToshkentZamonaviy san’at markaziBist Filantropi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadiMrBeast O‘zbekistonga keladi: Toshkentda muxlislari bilan uchrashuv o‘tkazadi6 oktabr 16:09MrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladiMrBeast 24 soatlik ko‘rishlar bo‘yicha o‘z rekordini yangiladi6 oktabr 17:38Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi14 iyun 16:56MrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiMrBeast'ning Toshkentdagi uchrashuv manzili ma’lum bo‘ldiBugun 13:53O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41O’zbek kinosining kajoli va sirli yulduzi Lola Eltoyeva haqida nimalarni bilasiz?O’zbek kinosining kajoli va sirli yulduzi Lola Eltoyeva haqida nimalarni bilasiz?23 aprel 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi