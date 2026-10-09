Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast O‘zbekiston mehr-muhabbatidan "lol qoldi" (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyoning eng mashhur blogeri Jimmi Donaldson Toshkentga tashrifi davomida o‘zbek yoshlarining samimiy kutib olishidan va katta qiziqishidan hayratda qoldi.
- MrBeast o‘zining Instagram sahifasida poytaxt ko‘chalarida muxlislar bilan muloqot qilayotgani va qizil rangli sport avtomobilida yurgani aks etgan videolarni ulashdi.
- Bloger O‘zbekistonda uning videolarini bunchalik ko‘p odam tomosha qilishini kutmaganini bildirib, mamlakatimizning mehmondo‘stligiga yuqori baho berdi.
Sayyoramizning eng mashhur va eng ko‘p kuzatuvchiga ega YouTube-bloger va filantropi MrBeast (Jimmi Donaldson) Toshkentga amalga oshirgan tarixiy tashrifi davomida kutilmagan katta his-hayajonni boshdan kechirmoqda. Bloger o‘zining yuz millionlab auditoriyaga ega rasmiy Instagram sahifasida O‘zbekistonga bag‘ishlangan ketma-ket «stories»larni e’lon qila boshladi.
Uning sahifasida e’lon qilingan har bir video orqali hozirda butun dunyo ahli O‘zbekiston poytaxtidagi qaynoq muhit, o‘zbek yoshlarining samimiy mehr-muhabbati va misli ko‘rilmagan ajiotajni to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatmoqda.
«Bizni bunchalik ko‘p odam tomosha qilishini tasavvur ham qilmagandim»
MrBeast Toshkent ko‘chalari va tadbir maydonida o‘zini kutib olgan o‘n minglab yoshlarning jo‘shqinligidan nihoyatda ta’sirlanganini yashirmadi:
Yurakdan chiqqan e’tirof: Bloger olomon orasidan olgan videosiga ingliz tilida: «I didn't realize so many people in Uzbekistan watched our videos» («O‘zbekistonda bizning videolarimizni bunchalik ko‘p odam tomosha qilishini tasavvur ham qilmagan ekanman») deya ko‘z yoshi va yurakcha emojilari bilan izoh qoldirdi;
O‘zbekiston bayrog‘iga hurmat: MrBeast o‘z storiyeslariga O‘zbekiston davlat bayrog‘i va qizil yurak belgisini qo‘yib, poytaxt ahlining ochiq ko‘ngilligiga minnatdorlik bildirdi;
Ochiq muloqot va quchoqlar: Videolarda Donaldson xavfsizlik to‘siqlari yoniga kelib, muxlislar bilan qo‘l berib ko‘rishayotgani, selfiga tushayotgani va baxtiyor jilmayib turgani aks etgan.
Toshkentda qizil superkar va ko‘cha shousi
Tasvirga olish jarayonlari faqatgina yopiq pavilonlarda emas, balki shaharning diqqatga sazovor manzillarida ham davom etmoqda:
Shov-shuvli kadrlar: MrBeast va uning ijodiy jamoasi Toshkent ko‘chalarida qizil rangli hashamatli sport avtomobili (kabriolet) hamrohligida ko‘rinish berdi;
Muxlislar oqimi: Tarixiy va zamonaviy binolar fonida yuzlab yoshlar, maktab o‘quvchilari va talabalar jahon yulduzini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rish uchun yo‘llar bo‘yida to‘plandi;
Yuqori xavfsizlik va tartib: Minglab tomoshabinlar oqimiga qaramay, poytaxt xavfsizlik kuchlari va ichki ishlar xodimlari tomonidan jarayon qat’iy va tinch tartibda nazorat qilib borilmoqda.
O‘zbekiston uchun bebaho global reklama
Dunyoning 1-raqamli kreatori sanalgan MrBeast'ning O‘zbekistondan turib kontent ulashishi mamlakat uchun misli ko‘rilmagan PR va turistik turtkidir:
Millionlab ko‘rishlar: Blogerning Instagram tarmog‘idagi qisqa storiyeslarini bir necha soat ichida sayyoramizning barcha qit’alaridan yuz millionlab foydalanuvchilar tomosha qilmoqda;
Ijobiy imidj: Bu lavhalar orqali xorijiy auditoriya O‘zbekistonni xavfsiz, zamonaviy, mehmondo‘st va yoshlari dunyo tendensiyalari bilan hamnafas mamlakat sifatida kashf etmoqda;
Katta rolik kutilmoqda: Ayni damda olinayotgan ushbu eksklyuziv lavhalar yaqin orada MrBeast'ning asosiy sahifasida e’lon qilinadigan yirik videorolikdan joy oladi.
Jimmi Donaldsonning Toshkentdagi sarguzashtlari davom etmoqda va bu tashrif O‘zbekiston zamonaviy media maydoni tarixidagi eng shov-shuvli hodisalardan biri sifatida yodda qolishi shubhasiz.
Izohlar 0
…