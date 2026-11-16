Vengriyada sobiq vazirning ferma va omborlaridan 19,5 million dollar naqd pul topildi

1 daqiqa o'qish39
Vengriyada sobiq vazirning ferma va omborlaridan 19,5 million dollar naqd pul topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vengriyaning sobiq milliy taraqqiyot vaziri Miklosh Seshtakka tegishli ferma va omborlardan 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul musodara qilindi.
  • 12–13 noyabr kunlari o‘tkazilgan tintuvlar davomida topilgan mablag‘larni hisoblash uchun 12 nafar xodim 8 soat vaqt sarflagan.
  • Sobiq vazir 2015–2018 yillarda «Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olganlik va budjetga zarar yetkazganlikda gumon qilinmoqda.

Vengriyada siyosiy maydonni larzaga keltirgan yirik korrupsiya mojarosi yuzasidan yangi tafsilotlar oshkor bo‘ldi. Sobiq milliy taraqqiyot vaziri Miklosh Seshtakka qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli tintuvlarda o‘rmonlar, fermalar, omborlar va yashirin seyflardan jami 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul musodara qilindi.

Tintuvlar va topilgan rekord darajadagi mablag‘lar

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning 12–13 noyabr kunlari o‘tkazilgan tezkor tintuvlar chog‘ida ulkan miqdordagi chet el va mahalliy valyutalar aniqlangan:

  • Forint: 5 milliard 71 million 632 ming vengriya forinti;

  • Yevro: 2 million 658 ming 350 yevro;

  • Dollar: 1 million 257 ming 100 AQSH dollari.

Musodara qilingan naqd pullarni sanab chiqishning o‘zi katta operatsiyaga aylangan. Davlat g‘aznachiligining 12 nafar xodimi 5 ta maxsus qurilmadan foydalangan holda mablag‘larni aniq hisoblash uchun naq 8 soat vaqt sarflagan.

Tergov tafsilotlari

Asosiy ko‘rsatkichlar va faktlar

Gumonlanuvchi

Miklosh Seshtak (Vengriyaning sobiq milliy taraqqiyot vaziri, 2014–2018 yy.)

Daxlsizlik

Sentyabr oyi oxirida deputatlik daxlsizligidan mahrum etilib, hibsga olingan

Musodara qilingan mablag‘

Jami 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul

Tergov sababi

«Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olish va budjetga zarar yetkazish

Korrupsiya sxemasi va tergov versiyasi

Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tergov versiyasiga ko‘ra, Miklosh Seshtak Viktor Orban hukumati davrida (2015–2018 yillarda) o‘z lavozimidan foydalangan holda «Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olganlikda gumon qilinmoqda. U avtobuslarni sun’iy ravishda bozor narxidan qimmatga sotib olish orqali davlatga katta miqdorda moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda.

Shuni ta’kidlash joizki, sobiq vazir o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etmoqda. Uning advokatlari esa tintuv paytida topilgan pullar bevosita Miklosh Seshtakka tegishli ekani hali hech qanday rasmiy hujjat yoki dalillar bilan to‘liq isbotlanmaganini bildirmoqda. Hozirda mazkur shov-shuvli ish bo‘yicha qo‘shimcha tergov harakatlari davom etmoqda.

Sizningcha, Yevropa davlatlarida korrupsiyaga qarshi kurashish va yashirin mablag‘larni fosh etishda bu kabi qat’iy choralar qanchalik samarali? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari