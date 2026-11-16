Vengriyada sobiq vazirning ferma va omborlaridan 19,5 million dollar naqd pul topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vengriyaning sobiq milliy taraqqiyot vaziri Miklosh Seshtakka tegishli ferma va omborlardan 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul musodara qilindi.
- 12–13 noyabr kunlari o‘tkazilgan tintuvlar davomida topilgan mablag‘larni hisoblash uchun 12 nafar xodim 8 soat vaqt sarflagan.
- Sobiq vazir 2015–2018 yillarda «Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olganlik va budjetga zarar yetkazganlikda gumon qilinmoqda.
Vengriyada siyosiy maydonni larzaga keltirgan yirik korrupsiya mojarosi yuzasidan yangi tafsilotlar oshkor bo‘ldi. Sobiq milliy taraqqiyot vaziri Miklosh Seshtakka qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli tintuvlarda o‘rmonlar, fermalar, omborlar va yashirin seyflardan jami 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul musodara qilindi.
Tintuvlar va topilgan rekord darajadagi mablag‘lar
Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning 12–13 noyabr kunlari o‘tkazilgan tezkor tintuvlar chog‘ida ulkan miqdordagi chet el va mahalliy valyutalar aniqlangan:
Forint: 5 milliard 71 million 632 ming vengriya forinti;
Yevro: 2 million 658 ming 350 yevro;
Dollar: 1 million 257 ming 100 AQSH dollari.
Musodara qilingan naqd pullarni sanab chiqishning o‘zi katta operatsiyaga aylangan. Davlat g‘aznachiligining 12 nafar xodimi 5 ta maxsus qurilmadan foydalangan holda mablag‘larni aniq hisoblash uchun naq 8 soat vaqt sarflagan.
Tergov tafsilotlari
Asosiy ko‘rsatkichlar va faktlar
Gumonlanuvchi
Miklosh Seshtak (Vengriyaning sobiq milliy taraqqiyot vaziri, 2014–2018 yy.)
Daxlsizlik
Sentyabr oyi oxirida deputatlik daxlsizligidan mahrum etilib, hibsga olingan
Musodara qilingan mablag‘
Jami 19,5 million dollar ekvivalentidagi naqd pul
Tergov sababi
«Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olish va budjetga zarar yetkazish
Korrupsiya sxemasi va tergov versiyasi
Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tergov versiyasiga ko‘ra, Miklosh Seshtak Viktor Orban hukumati davrida (2015–2018 yillarda) o‘z lavozimidan foydalangan holda «Volánbusz» davlat transport kompaniyasidan pora olganlikda gumon qilinmoqda. U avtobuslarni sun’iy ravishda bozor narxidan qimmatga sotib olish orqali davlatga katta miqdorda moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda.
Shuni ta’kidlash joizki, sobiq vazir o‘ziga qo‘yilgan barcha ayblovlarni qat’iyan rad etmoqda. Uning advokatlari esa tintuv paytida topilgan pullar bevosita Miklosh Seshtakka tegishli ekani hali hech qanday rasmiy hujjat yoki dalillar bilan to‘liq isbotlanmaganini bildirmoqda. Hozirda mazkur shov-shuvli ish bo‘yicha qo‘shimcha tergov harakatlari davom etmoqda.
Sizningcha, Yevropa davlatlarida korrupsiyaga qarshi kurashish va yashirin mablag‘larni fosh etishda bu kabi qat’iy choralar qanchalik samarali? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…