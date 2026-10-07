Vengriya Ukraina va Moldovaning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilishiga qarshiligini to‘xtatdi

·52·Dunyo
Vengriya Ukraina va Moldovaning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilishiga qarshiligini to‘xtatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ittifoqi vakillari va Budapesht Ukraina hamda Moldovaning tashkilotga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning texnik bosqichini o‘tkazishga kelishib oldi.
  • Vengriya yoz faslidan buyon saqlab kelayotgan blokirovkasini rasman bekor qilib, Sharqiy Yevropa davlatlarining Yevropa Ittifoqiga integratsiyalashuvi yo‘lidagi to‘siqlardan birini bartaraf etdi.

Yevropa diplomatiyasida bir necha oylardan buyon davom etayotgan keskin siyosiy boshirklik barham topdi. Yevropa Ittifoqi vakillari va rasmiy Budapesht Ukraina hamda Moldovaning tashkilotga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning texnik bosqichini o‘tkazish bo‘yicha o‘zaro kelishuvga erishdi. Yevropaning nufuzli Rapporteur portali o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qilishicha, Vengriya yoz faslidan buyon saqlab kelayotgan blokirovkasini rasman bekor qilmoqda.

Ushbu kelishuv Sharqiy Yevropa davlatlarining Yevropa Ittifoqiga to‘laqonli integratsiyalashuvi yo‘lidagi eng yirik diplomatik to‘siqlardan birini bartaraf etdi.

Keyingi qadam: Ikkita muhim muzokara klasteri ochiladi

Tomonlar erishgan konsensus jarayonning tezlashishi uchun yangi huquqiy maydon yaratmoqda:

  • Umumiy pozitsiyalar loyihasi: Kelgusi haftada YEIga a’zo davlatlar muzokaralarning umumiy pozitsiyalari loyihasini rasman muvofiqlashtiradi;

  • Klasterlarni ochish: Agar ushbu hujjat ma’qullansa, Kiyev va Kishinyov uchun a’zolik bo‘yicha bir yo‘la ikkita — ichki bozor va raqobatbardoshlik siyosatiga oid asosiy muzokara klasterlari ochiladi;

  • Bryusselning umidi: YEI diplomatlari ushbu qaror barcha a’zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishiga katta ishonch bildirmoqda.

Kiyevning vazifasi: 12 oktyabrdagi qonun va milliy ozchiliklar masalasi

Budapeshtning roziligi bejiz emas — asosiy shartlardan biri milliy ozchiliklar huquqlarini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lib turibdi:

  • Oliy Radadagi ovoz berish: Bryussel va Budapeshtning kutishicha, Ukraina Oliy Radasi 12 oktyabr kuni milliy ozchiliklarning ta’lim olish huquqlariga oid maxsus qonun loyihasini qabul qilishi lozim;

  • Muammoning yechimi: Aynan ushbu qonunning kuchga kirishi Vengriyaning Ukrainadagi venger diasporasi ta’limi bo‘yicha ko‘p yillik e’tirozlariga ijobiy nuqta qo‘yishi kutilmoqda.

Financial Times insayti: Peter Madyardan diplomatlarga ko‘rsatma

Bundan avval Buyuk Britaniyaning nufuzli Financial Times nashri Vengriya bosh vaziri Peter Madyarning yangi siyosiy yo‘nalishi haqida muhim ma’lumotlarni ochiqlagan edi:

  • Vengriya hukumati rahbari o‘z mamlakati diplomatlariga Ukraina va Moldovaga ichki bozor hamda raqobat masalalari bo‘yicha keyingi ikki blok muzokaralari ochilishi haqidagi xabarnomalarni yuborishga to‘sqinlik qilmaslikni shaxsan topshirgan;

  • Bu qadam Budapeshtning avvalgi qat’iy veto siyosatidan konstruktiv muloqot bosqichiga o‘tganini namoyish etadi.

Ukraina va Moldovaning YEI tomon tashlagan bu tarixiy qadami Yevropa xavfsizlik arxitekturasi va mintaqaviy siyosiy xaritasini yanada mustahkamlash yo‘lidagi hal qiluvchi o‘zgarish sifatida baholanmoqda.

Yevropa Ittifoqi va UkrainaYevropa Ittifoqi va MoldovaVengriyaBudapesht
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydi8 avgust 23:29Vengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiVengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindi26 iyun 18:32Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandi23 iyun 21:34Bugun Chempionlar ligasi finali: PSJ chempionlikni saqlab qola oladimi?Bugun Chempionlar ligasi finali: PSJ chempionlikni saqlab qola oladimi?30 may 12:38Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladi13 avgust 17:42Janni Infantino va Florentino Peres Budapeshtdagi EChL finalida uchrashdiJanni Infantino va Florentino Peres Budapeshtdagi EChL finalida uchrashdi3 iyun 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?