Vengriya Ukraina va Moldovaning Yevropa Ittifoqiga qo‘shilishiga qarshiligini to‘xtatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ittifoqi vakillari va Budapesht Ukraina hamda Moldovaning tashkilotga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning texnik bosqichini o‘tkazishga kelishib oldi.
- Vengriya yoz faslidan buyon saqlab kelayotgan blokirovkasini rasman bekor qilib, Sharqiy Yevropa davlatlarining Yevropa Ittifoqiga integratsiyalashuvi yo‘lidagi to‘siqlardan birini bartaraf etdi.
Yevropa diplomatiyasida bir necha oylardan buyon davom etayotgan keskin siyosiy boshirklik barham topdi. Yevropa Ittifoqi vakillari va rasmiy Budapesht Ukraina hamda Moldovaning tashkilotga a’zo bo‘lishi bo‘yicha muzokaralarning texnik bosqichini o‘tkazish bo‘yicha o‘zaro kelishuvga erishdi. Yevropaning nufuzli Rapporteur portali o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qilishicha, Vengriya yoz faslidan buyon saqlab kelayotgan blokirovkasini rasman bekor qilmoqda.
Ushbu kelishuv Sharqiy Yevropa davlatlarining Yevropa Ittifoqiga to‘laqonli integratsiyalashuvi yo‘lidagi eng yirik diplomatik to‘siqlardan birini bartaraf etdi.
Keyingi qadam: Ikkita muhim muzokara klasteri ochiladi
Tomonlar erishgan konsensus jarayonning tezlashishi uchun yangi huquqiy maydon yaratmoqda:
Umumiy pozitsiyalar loyihasi: Kelgusi haftada YEIga a’zo davlatlar muzokaralarning umumiy pozitsiyalari loyihasini rasman muvofiqlashtiradi;
Klasterlarni ochish: Agar ushbu hujjat ma’qullansa, Kiyev va Kishinyov uchun a’zolik bo‘yicha bir yo‘la ikkita — ichki bozor va raqobatbardoshlik siyosatiga oid asosiy muzokara klasterlari ochiladi;
Bryusselning umidi: YEI diplomatlari ushbu qaror barcha a’zo davlatlar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishiga katta ishonch bildirmoqda.
Kiyevning vazifasi: 12 oktyabrdagi qonun va milliy ozchiliklar masalasi
Budapeshtning roziligi bejiz emas — asosiy shartlardan biri milliy ozchiliklar huquqlarini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lib turibdi:
Oliy Radadagi ovoz berish: Bryussel va Budapeshtning kutishicha, Ukraina Oliy Radasi 12 oktyabr kuni milliy ozchiliklarning ta’lim olish huquqlariga oid maxsus qonun loyihasini qabul qilishi lozim;
Muammoning yechimi: Aynan ushbu qonunning kuchga kirishi Vengriyaning Ukrainadagi venger diasporasi ta’limi bo‘yicha ko‘p yillik e’tirozlariga ijobiy nuqta qo‘yishi kutilmoqda.
Financial Times insayti: Peter Madyardan diplomatlarga ko‘rsatma
Bundan avval Buyuk Britaniyaning nufuzli Financial Times nashri Vengriya bosh vaziri Peter Madyarning yangi siyosiy yo‘nalishi haqida muhim ma’lumotlarni ochiqlagan edi:
Vengriya hukumati rahbari o‘z mamlakati diplomatlariga Ukraina va Moldovaga ichki bozor hamda raqobat masalalari bo‘yicha keyingi ikki blok muzokaralari ochilishi haqidagi xabarnomalarni yuborishga to‘sqinlik qilmaslikni shaxsan topshirgan;
Bu qadam Budapeshtning avvalgi qat’iy veto siyosatidan konstruktiv muloqot bosqichiga o‘tganini namoyish etadi.
Ukraina va Moldovaning YEI tomon tashlagan bu tarixiy qadami Yevropa xavfsizlik arxitekturasi va mintaqaviy siyosiy xaritasini yanada mustahkamlash yo‘lidagi hal qiluvchi o‘zgarish sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…