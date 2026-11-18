Qizning yigitga «Marry me» deb qilgan taklifi rad etildi: prangmi yoki achchiq haqiqat?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahridagi maskanlardan birida qizning yigitga «Marry me» deb turmush qurish taklifini bildirishi va rad javobini olishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi.
- Kuzatuv kamerasi orqali yozib olingan ushbu holatda yigit taklifni qabul qilmasdan voqea joyini tark etgan.
- Internet foydalanuvchilari mazkur videoni obro' yig'ish uchun uyushtirilgan prang yoki piar deb baholamoqda.
Poytaxtimizdagi maskanlarning birida sodir bo‘lgani aytilayotgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy shov-shuvga sabab bo‘ldi. Qizning yigitga «Marry me» (Menga turmushga chiq) deb turmush qurish taklifini bildirgani va yigitning bu taklifni rad etgani aks etgan video lavhalar keng muhokamalarni keltirib chiqarmoqda.
Kuzatuv kamerasi va voqea tafsilotlari
Kafening kuzatuv kamerasi kadrlaridan ko‘rinib turibdiki, maxsus bezatilgan, gul barglari sochilgan maydonda qiz o‘z sevglisiga turmush qurishni taklif qilgan. Biroq kutilmagan holat yuz berib, yigit taklifni qabul qilmasdan u yerni tark etgan yoki rad javobini bergan. Voqea joyidagi xodimlar va boshqa guvohlar ham bu holatga o‘z munosabatlarini bildirishgan.
Voqea jihatlari
Muhokama qilinayotgan asosiy jihatlar
Joylashuv
Toshkent shahridagi maskan (kafe/restoran)
Holat
Qiz tomonidan «Marry me» taklifining bildirilishi va rad etilishi
Jamoatchilik fikri
Prang, piar yoki haqiqiy hayotiy vaziyat ekanligi yuzasidan ikki xil fikrlar
Jamiyat va foydalanuvchilarning munosabati
Ushbu video tarmoqqa tarqalgach, foydalanuvchilar keskin ravishda ikki guruhga bo‘lindi:
Sahnalashtirilgan video taxminlari: Ko‘plab izoh yozuvchilar bu holat shunchaki tarmoqlarda obro‘ (xayp) yig‘ish yoki mashhurlik uchun uyushtirilgan navbatdagi prang yoki piar maqsadidagi sahna ekanligini ta’kidlamoqda.
Milliy va diniy qadriyatlar: Boshqa bir guruh foydalanuvchilar esa milliy urf-odatlarimiz, diniy va axloqiy qadriyatlarimizga ko‘ra qiz bolaning yigitga birinchi bo‘lib turmush taklifi bilan chiqishi to‘g‘ri kelmasligini, bu kabi ommaviy joylardagi ko‘rgazmali harakatlar jamiyatda turli e’tirozlarni keltirib chiqarishini yozmoqda.
Sizningcha, bu kabi ommaviy turmush qurish takliflari va ularning rad etilishi haqiqiy hayotdagi holatmi yoki tarmoqlar uchun maxsus uyushtirilgan shoumi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…