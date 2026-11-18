Qozog‘istonda 115 mlrd dollarlik loyiha: Mintaqa global texnologik xabga aylanadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning Pavlodar viloyatida yigirma yil davomida 115 milliard dollar investitsiya evaziga «Ma’lumotlar markazlari vodiysi»ni barpo etish rejalashtirilmoqda.
- Ushbu loyihaga Nvidia, Gaw Capital va Firebird kabi korporatsiyalarni jalb etishda Ekibastuz GRES orqali taqdim etiladigan kilovatt-soatiga 2,5 sentlik arzon energiya asosiy omil bo‘lmoqda.
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlarida raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun 623 million yevro yo‘naltirishini e’lon qildi. Biroq «Vostochniy ekspress 24» nashriga ko‘ra, Yevropaning o‘zida budjet cheklangan va xarajatlar yuqori bo‘lgan bir paytda ushbu tashabbus ekspertlar o‘rtasida keskin bahs va muhokamalarni keltirib chiqarmoqda.
YEIning va’dalari va moliyaviy madaniyatdagi savollar
Kishinyovda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda YEIning xalqaro hamkorlik bo‘yicha yevrokomissari Yozef Sikela zamonaviy texnologiyalar hamda sun’iy yo‘ldosh interneti Markaziy Osiyoning eng chekka hududlarida ham aloqa sifatini oshirishini ta’kidladi.
Shunga qaramay, tahlilchilar Yevropa budjetlarining sharqiy Yevropa yo‘nalishidagi xarajatlar sabab og‘irlashganiga e’tibor qaratishmoqda. Tanqidchilarning fikricha, Global Gateway tashabbusi doirasida e’lon qilingan 600 million yevrodan ortiq mablag‘ asosan kelajakdagi transhlarga tayanadi va ularning taqdiri hozircha noaniqligicha qolmoqda.
Loyihalar va tashabbuslar
Asosiy maqsadlar va ko‘rsatkichlar
Yevropa Ittifoqi tashabbusi
5G ustunlari va ma’lumotlar markazlar uchun 623 million yevro yo‘naltirish
Qozog‘istondagi SOD vodiysi
Pavlodar viloyatida 20 yilda 115 mlrd dollarlik investitsiya jalb etish
Elektr energiyasi tarifi
Ekibastuz GRES orqali kilovatt-soatiga qariyb 2,5 sent
Qozog‘istondagi ulkan «Ma’lumotlar markazlari vodiysi» loyihasi
Yevropaning bayonotlariga parallel ravishda mintaqa davlatlarining o‘zi ham miqyosli raqamli loyihalarni boshlagan. Xususan, Qozog‘istonda Pavlodar viloyatida «Ma’lumotlar markazlari vodiysi»ni barpo etish rejalashtirilgan. Bosh vazir Oljas Bektenov bu borada tegishli topshiriqlarni bergan.
Mazkur loyihaga kelgusi yigirma yil ichida jami 115 milliard dollar investitsiya kiritilishi, yillik eksport tushumi esa 3 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Ekibastuz GRES tomonidan taqdim etiladigan arzon energiya (kilovatt-soatiga 2,5 sent) Nvidia, Gaw Capital va Firebird kabi korporatsiyalarni jalb etishda asosiy omil bo‘lmoqda.
Texnologik muammolar va «O‘rta koridor» xavflari
Shunga qaramay, sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalar infratuzilmasini yaratish jiddiy qiyinchiliklar bilan bog‘liq. Mutaxassislar arzon energiyadan tashqari suyuq sovitish tizimlari, uzluksiz tarmoqlar va yuzlab yuqori malakali muhandislar zarurligini ta’kidlamoqda.
Shuningdek, Bryussel raqamlashtirishni «O‘rta koridor»ni mustahkamlashning muhim qismi sifatida ko‘rsatayotgan bo‘lsa-da, skeptik qarashdagi kuzatuvchilar ajratilayotgan 600 million yevro himoya qilingan tarmoqlarni to‘liq qurish uchun kamlik qilishini va asosiy muammolar hal etilmasdan turib bu bayonotlar deklarativ holida qolib ketishi mumkinligini aytmoqda.
Sizningcha, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan bu kabi yirik raqamli va texnologik loyihalar o‘z maqsadiga to‘liq erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…