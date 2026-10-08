"Dunyoning oxirigacha oz kunlar qoldi": Janubiy afrikalik ruhoniyning bashorati internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi

·47·Dunyo
"Dunyoning oxirigacha oz kunlar qoldi": Janubiy afrikalik ruhoniyning bashorati internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi

Janubiy afrikalik pastor Joshua Mlakela dunyoning oxiri 12–13 oktyabr kunlari sodir bo‘lishini da’vo qildi.

Ruhoniyning aytishicha, u ilgari bashorat qilgan voqea aynan shu kunlarda yuz beradi. Uning bu bayonotlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Ayrimlar esa pastorning da’vosini hazilga aylantirib, ijtimoiy tarmoqlarda turli kinoyali postlar tarqatmoqda. Jumladan, «dushanba kuni ishga chiqmasa ham bo‘ladi», degan mazmundagi hazillar ham paydo bo‘lgan.

Hozircha Mlakelaning dunyoning oxiri haqidagi da’vosini tasdiqlovchi ilmiy dalillar mavjud emas.

Joshua MlakelaDunyo oxiriJanubiy Afrika pastorlariRuxoniy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdi27 avgust 15:51Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildiBaland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildiBugun 04:26Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?Norvegiya qirolichasi Mette-Marit nega rasmiy tadbirlardan chetlatildi?Kecha 23:04Ukraina o‘t ochishni to‘xtatishning 5 ta ssenariysini e’lon qildiUkraina o‘t ochishni to‘xtatishning 5 ta ssenariysini e’lon qildiKecha 22:59NATO Harbiy qo‘mitasi delegatsiyasi Kiyevga keldi — ular nimani muhokama qilmoqda?NATO Harbiy qo‘mitasi delegatsiyasi Kiyevga keldi — ular nimani muhokama qilmoqda?Kecha 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?