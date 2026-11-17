Toshkentda “Omad shou” va “Soliq” nomidan firibgarlik qilganlikda gumonlanuvchilar ushlandi
Toshkentda mashhur loyiha va davlat xizmatlari nomidan foydalanib, fuqarolarni chuv tushirishga uringan kiberjinoyatchilar qo‘lga olindi. Ular “Omad shou” hamda “Soliq” nomidan soxta havolalar tarqatib, fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlari va moliyaviy mablag‘larini qo‘lga kiritishga uringanlikda gumon qilinmoqda.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchilar zararli APK fayllaridan foydalangan. Bunday fayllar mobil telefonga o‘rnatilgach, firibgarlarga qurilmadagi ayrim ma’lumotlar, jumladan, bank kartalari va Telegram akkauntlariga kirish imkonini berishi mumkin.
Taxminlarga ko‘ra, mazkur usul orqali minglab fuqarolarning bank kartalari hamda messenjer akkauntlari qo‘lga kiritilgan bo‘lishi mumkin. Hozirda holatning barcha tafsilotlarini aniqlash maqsadida tegishli tartibda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Mutaxassislar fuqarolarni noma’lum manbalardan kelgan havolalarni ochmaslikka va shubhali APK fayllarini telefonga yuklab olmaslikka chaqirmoqda. Ayniqsa, yutuq, pul mukofoti yoki soliq bilan bog‘liq xabarlar orqali yuborilgan havolalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…