Pimblett Iliya Topuriyani faoliyatini yakunlashga majbur qilmoqchi: u kim bilan jang qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC jangchisi Peddi Pimblett ispaniyalik Iliya Topuriya bilan oktagonda kuch sinashishga tayyorligini va uni mag‘lub etib, faoliyatini yakunlashga majbur qilmoqchi ekanligini bildirdi.
- Britaniyalik sportchi ayni damda yengil vazn toifasidagi chempion Jastin Geyjining kelajagi borasida aniqlik kiritilishini kutmoqda.
- Geyji faoliyatini davom ettirgan taqdirda, Pimblett u bilan revansh jangini o‘tkazishni ham istaydi.
UFC yengil vazn toifasidagi britaniyalik jangchi Peddi Pimblett navbatdagi raqibi sifatida Iliya Topuriyani ko‘rmoqda. U ispaniyalik yulduz bilan oktagonga chiqishga tayyorligini bildiribgina qolmay, uni mag‘lub etib, professional faoliyatini yakunlashga majbur qilishni ham istashini aytdi.
Biroq Pimblettning oldida hozircha boshqa muhim masala ham bor: chempionlik kamari sohibi Jastin Geyjining kelajagi. Britaniyalik sportchi diviziondagi vaziyatga oydinlik kiritilishini kutayotganini yashirmadi.
Pimblett Topuriya bilan jang qilishga tayyor
Peddi Pimblettning aytishicha, hozir yengil vazn toifasidagi vaziyat ancha murakkab. Chempionlik kamari Jastin Geyjida bo‘lsa-da, amerikalik jangchining keyingi rejalari hozircha aniq emas.
«Hozir divizionda vaziyat ancha chigal. Chempionlik kamari yanvar oyida meni mag‘lub etgan Jastin Geyjida. Lekin uning keyingi rejalari hech kimga ma’lum emas.
U jang qilishda davom etadimi yoki faoliyatini yakunlaydimi, buni bilmaymiz. Avvalo, uning kelajagiga oydinlik kiritilishini kutishimiz kerak», — dedi Pimblett.
Shunga qaramay, britaniyalik jangchi uchun ehtimoliy raqiblar ro‘yxatida Iliya Topuriya ham bor. Pimblett ispaniyalik sportchi bilan kuch sinashishga qarshi emasligini ochiq aytdi.
«Uni faoliyatini yakunlashga majbur qilishdan xursand bo‘laman»
Pimblettning gaplarida Topuriyaga nisbatan oddiy sport raqobatidan ko‘ra keskinroq kayfiyat seziladi. U nafaqat jang qilishni, balki raqibini mag‘lub etib, uni katta sportdan ketishga majbur qilishni xohlamoqda.
«Hamma mening Geyji bilan yana jang qilishimni ko‘rishni istaydi. Shuningdek, Iliya bilan ham mamnuniyat bilan oktagonga chiqqan bo‘lardim. Hatto uni faoliyatini yakunlashga majbur qilishdan ham xursand bo‘lardim», — deya ta’kidladi britaniyalik jangchi.
Bu bayonot Pimblettning Topuriya bilan ehtimoliy to‘qnashuvga jiddiy qiziqish bildirayotganini ko‘rsatadi. Biroq hozircha ushbu jang bo‘yicha rasmiy kelishuv yoki UFC tomonidan tasdiqlangan qaror haqida ma’lumot yo‘q.
Pimblettni oldinda qanday sinov kutmoqda?
Vaziyatning yana bir muhim jihati shundaki, Pimblettning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi chempionlik kamari atrofidagi rejalarga ham bog‘liq. Agar Jastin Geyji faoliyatini davom ettirsa, ular o‘rtasidagi ehtimoliy revansh masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin.
Iliya Topuriya bilan jang esa yengil vazn divizionidagi eng ko‘p muhokama qilinadigan to‘qnashuvlardan biriga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Ikki sportchining o‘zaro raqobati, keskin bayonotlari va chempionlik maqsadlari bunday bellashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi.
Hozircha Pimblettning xohishi aniq: u Geyji bilan revansh o‘tkazishga ham, Topuriyaga qarshi jang qilishga ham tayyor. Endi asosiy savol — UFC qaysi yo‘nalishni tanlaydi va britaniyalik jangchining navbatdagi raqibi kim bo‘ladi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…