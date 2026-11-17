«Manchester Siti» Holandni 175 million yevroga sotmoqchi: uni qaysi grandlar olmoqchi?
«Manchester Siti»ning asosiy gol mashinasi Erling Holand kelasi yozda jamoani tark etishi mumkin. Angliya klubi norvegiyalik hujumchining transferi bo‘yicha takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor ekani haqida xabar tarqaldi. Eng qizig‘i, uning ehtimoliy xaridorlari orasida «Real», «Barselona», «PSJ» va «Liverpul» kabi grandlar bor.
«Siti» Holand uchun qancha pul talab qilmoqchi?
El Nacional nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati klub atrofidagi moliyaviy mojaro va kelajak bilan bog‘liq noaniqliklar sababli Holandning ketish ehtimolini ham ko‘rib chiqmoqda.
Manba ta’kidlashicha, «shaharliklar» 26 yoshli hujumchini kamida 175 million yevro evaziga sotishni rejalashtirmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng yirik bitimlardan biriga aylanishi mumkin.
Hozircha bu ma’lumot rasmiy tasdiqlanmagan. Shuningdek, «Manchester Siti» futbolchini sotish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilgani haqida ham xabar berilmagan.
«Real», «Barselona» va «PSJ» navbatda turibdi
Holandga qiziqish bildirayotgan klublar ro‘yxati ancha ta’sirli. El Nacional ma’lumotiga ko‘ra, norvegiyalik hujumchini quyidagi jamoalar o‘z safiga qo‘shib olishni istamoqda:
«Real»;
«Barselona»;
«PSJ»;
«Liverpul».
Biroq futbolchining amaldagi shartnomasi 2034 yilgacha mo‘ljallangani ehtimoliy transferni ancha murakkablashtiradi. Shu sababli uning uchun katta miqdorda tovon puli to‘lashga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Holand gol urishda davom etmoqda
Erling Holandning «Manchester Siti» uchun naqadar muhim futbolchi ekanini uning statistikasi ham ko‘rsatadi. Norvegiyalik hujumchi ushbu mavsumda barcha musobaqalarda 14 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol urgan.
Shunday samaradorlikka ega futbolchini sotish «Siti» uchun jiddiy qaror bo‘lishi tabiiy.
Hozircha Holandning kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Agar 175 million yevrolik narx haqiqatan ham qo‘yilsa, kelasi yozgi transfer oynasida Yevropaning eng katta transfer kurashlaridan biriga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Ammo hozircha bu — rasmiy qaror emas, balki El Nacional tarqatgan xabar.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…