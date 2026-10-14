Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskva metrosida afrikalik yo‘lovchiga tajovuz qilgan mahalliy erkak kutilmagan qarshilikka duch kelib, yerga yotqizildi.
- Tajovuzkor shaxs xorijlik yo‘lovchini haqoratlagan bo‘lsa-da, chet ellik fuqaro kurash usullarini qo‘llab, uni harakatsizlantirdi.
- Poyezd «Dinamo» bekatiga yetib kelgach, afrikalik yo‘lovchi tajovuzkorning bo‘ynini qulflab, uni perronga sudrab olib chiqdi va to‘liq zararsizlantirdi.
Rossiya poytaxti Moskva shahri metropolitenida yo‘lovchilar o‘rtasida kelib chiqqan navbatdagi keskin janjal tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Guvohlar tomonidan tasvirga olingan videolarda vagon ichida afrikalik qora tanli yo‘lovchiga tashlangan mahalliy erkak jiddiy qarshilikka duch kelgani va yerga yotqizilgani aks etgan.
Guvohlarning qayd etishicha, tajovuzkor shaxs xorijlik yo‘lovchini haqoratlab, provokatsiya uyushtirishga uringan, biroq kutilmaganda o‘zi mushkul ahvolga tushib qolgan.
Harakatlanayotgan vagondagi to‘qnashuv va befarqlik
Hodisa Moskva metrosining Zamoskvoretskaya yo‘nalishida harakatlanayotgan poyezd ichida sodir bo‘lgan:
Provokatsiya va qarshi javob: Guvohlarning bildirishicha, mahalliy yo‘lovchilardan biri afrikalik musofirni kamsitib, kuch ishlatishga harakat qilgan. Biroq chet ellik fuqaro jim turmay, unga nisbatan kurash usullarini qo‘llagan va uni vagon burchagida siqib ushlab turgan;
Atrofdagilarning munosabati: Tarqalgan kadrlarda vagon ichi to‘la bo‘lishiga, hatto harbiy formadagi yo‘lovchilar ham bo‘lishiga qaramay, aksariyat odamlar janjalga aralashmasdan, faqat chetdan kuzatish yoki telefonga tasvirga olish bilan cheklanganini ko‘rish mumkin;
Bog‘lab turish va nazorat: Qora tanli yo‘lovchi tajovuzkorning bo‘yni va qo‘llarini qulflab, uni butkul harakatsiz holatga keltirgan.
Poyezd to‘xtaganda: Vaziyat bekatga ko‘chdi
Poyezd navbatdagi bekatga yetib kelib, eshiklar ochilganidan so‘ng voqealar rivoji yangi bosqichga o‘tdi:
Perronga olib chiqilishi: Poyezd «Dinamo» bekatiga kelib to‘xtaganda, afrikalik yo‘lovchi o‘ziga hujum qilgan erkakni vagon ichidan sudrab, bekat platformasiga olib chiqqan;
To‘liq taslim etilish: Perronda tajovuzkor yerga yotqizilib, to‘liq zararsizlantirilgan va undan keyingina atrofdagi ayrim yo‘lovchilar va metro nazoratchilari vaziyatga aralashishga harakat qilgan;
Tarmoqlar reaksiyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu voqeani migrantlarga va boshqa millat vakillariga nisbatan asossiz tajovuz qiluvchilarga yaxshi saboq bo‘lgani hamda har bir inson o‘zining sha’nini himoya qilishga haqli ekani bilan izohlashmoqda.
Mazkur holat yuzasidan metropoliten politsiyasi va huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshiruv o‘tkazilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…