Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)

·1·Dunyo
Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskva metrosida afrikalik yo‘lovchiga tajovuz qilgan mahalliy erkak kutilmagan qarshilikka duch kelib, yerga yotqizildi.
  • Tajovuzkor shaxs xorijlik yo‘lovchini haqoratlagan bo‘lsa-da, chet ellik fuqaro kurash usullarini qo‘llab, uni harakatsizlantirdi.
  • Poyezd «Dinamo» bekatiga yetib kelgach, afrikalik yo‘lovchi tajovuzkorning bo‘ynini qulflab, uni perronga sudrab olib chiqdi va to‘liq zararsizlantirdi.

Rossiya poytaxti Moskva shahri metropolitenida yo‘lovchilar o‘rtasida kelib chiqqan navbatdagi keskin janjal tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Guvohlar tomonidan tasvirga olingan videolarda vagon ichida afrikalik qora tanli yo‘lovchiga tashlangan mahalliy erkak jiddiy qarshilikka duch kelgani va yerga yotqizilgani aks etgan.

Guvohlarning qayd etishicha, tajovuzkor shaxs xorijlik yo‘lovchini haqoratlab, provokatsiya uyushtirishga uringan, biroq kutilmaganda o‘zi mushkul ahvolga tushib qolgan.

Harakatlanayotgan vagondagi to‘qnashuv va befarqlik

Hodisa Moskva metrosining Zamoskvoretskaya yo‘nalishida harakatlanayotgan poyezd ichida sodir bo‘lgan:

  • Provokatsiya va qarshi javob: Guvohlarning bildirishicha, mahalliy yo‘lovchilardan biri afrikalik musofirni kamsitib, kuch ishlatishga harakat qilgan. Biroq chet ellik fuqaro jim turmay, unga nisbatan kurash usullarini qo‘llagan va uni vagon burchagida siqib ushlab turgan;

  • Atrofdagilarning munosabati: Tarqalgan kadrlarda vagon ichi to‘la bo‘lishiga, hatto harbiy formadagi yo‘lovchilar ham bo‘lishiga qaramay, aksariyat odamlar janjalga aralashmasdan, faqat chetdan kuzatish yoki telefonga tasvirga olish bilan cheklanganini ko‘rish mumkin;

  • Bog‘lab turish va nazorat: Qora tanli yo‘lovchi tajovuzkorning bo‘yni va qo‘llarini qulflab, uni butkul harakatsiz holatga keltirgan.

Poyezd to‘xtaganda: Vaziyat bekatga ko‘chdi

Poyezd navbatdagi bekatga yetib kelib, eshiklar ochilganidan so‘ng voqealar rivoji yangi bosqichga o‘tdi:

  • Perronga olib chiqilishi: Poyezd «Dinamo» bekatiga kelib to‘xtaganda, afrikalik yo‘lovchi o‘ziga hujum qilgan erkakni vagon ichidan sudrab, bekat platformasiga olib chiqqan;

  • To‘liq taslim etilish: Perronda tajovuzkor yerga yotqizilib, to‘liq zararsizlantirilgan va undan keyingina atrofdagi ayrim yo‘lovchilar va metro nazoratchilari vaziyatga aralashishga harakat qilgan;

  • Tarmoqlar reaksiyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu voqeani migrantlarga va boshqa millat vakillariga nisbatan asossiz tajovuz qiluvchilarga yaxshi saboq bo‘lgani hamda har bir inson o‘zining sha’nini himoya qilishga haqli ekani bilan izohlashmoqda.

Mazkur holat yuzasidan metropoliten politsiyasi va huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshiruv o‘tkazilishi kutilmoqda.

Moskva metropoliteniAfrikalik yo‘lovchiMoskóvskiy politsiyaMoskóvskiy insident
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27"Dunyoning oxirigacha oz kunlar qoldi": Janubiy afrikalik ruhoniyning bashorati internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi"Dunyoning oxirigacha oz kunlar qoldi": Janubiy afrikalik ruhoniyning bashorati internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi8 oktabr 04:09Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildi16 sentabr 22:54Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildi30 iyun 23:3971 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi71 yoshli erkakning orqasida 3 nafar chaqaloq vazniga teng ulkan o‘sma paydo bo‘ldi4 oktabr 11:49«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi2 oktabr 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda