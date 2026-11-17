Turkiyalik aktyor Murat Yildirim ayolni avtobus urib ketishidan qutqardi (video)
Turkiyalik mashhur aktyor Murat Yildirim tezlik bilan yaqinlashayotgan avtobus yo‘lida qolgan ayolni so‘nggi lahzada qutqarib qoldi. Aktyorning bu harakati aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Bu haqda Haberturk xabar berdi.
Hodisa aktyor ishtirok etayotgan «Güller ve Günahlar» («Gullar va gunohlar») seriali suratga olinayotgan hudud yaqinida sodir bo‘lgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda Murat Yildirim qo‘lida qahva stakani bilan avtomobildan tushayotgani aks etgan. Shu payt u avtobus yaqinlashayotgan yo‘lda xavfli vaziyatda qolgan ayolni payqab qoladi.
Aktyor zudlik bilan harakat qilib, ayolning qo‘lidan ushlaydi va uni avtobus yo‘lidan chetga tortadi. Shu tariqa ehtimoliy baxtsiz hodisaning oldi olinadi.
Voqea aks etgan videoda Yildirimning tezkor harakati va vaziyatga befarq bo‘lmagani ko‘zga tashlanadi. Aktyorning bu ishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq kutib olindi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…